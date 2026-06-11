Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу - 11.06.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу - 11.06.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Обновлённую сводку на 5:00 мск 11 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-06-11T05:10
2026-06-11T05:10
украина.ру
россия
росавиация
краснодарский край
крым
севастополь
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белгородская область
харьковская область
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Ракетная (авиационная, бомбовая) опасность вечером 10 июня и в ночь на 11 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в Ростовской, Белгородской, Харьковской (РФ), Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Запорожской, Херсонской, Московской, Смоленской, Тверской, Орловской, Тульской, Калужской, Ярославской, Курской, Новгородской, Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге, в ЛНР и ДНР, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ростовской, Волгоградской, Липецкой, Псковской, Тамбовской областях.Росавиация из-за угрозы БПЛА ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Тамбова (Донское, 19:20 мск), Краснодара (Пашковский, 23:52 мск), Жуковский (Раменское, 2:06 мск), Сочи (4:12 мск), Геленджика (4:24 мск).В 3:12 мск ограничения на полёты было снято в аэропорту Жуковский, в 4:59 — в аэропорту Сочи.Ранее сообщалось, что украинский БПЛА попал в многоэтажку в Краснодаре, вспыхнул пожар, есть пострадавшие.10 июня президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Центробанку, Сбербанку, учреждениям инкассации и специальной почтовой связи самостоятельно уничтожать беспилотники.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, росавиация, краснодарский край, крым, севастополь, ростовская область, белгородская область, харьковская область, запорожская область, лнр, днр, брянская область, херсонская область, московская область, смоленск, тверь, орловская область, калужская область, ярославль, курская область, ленинградская область, санкт-петербург, волгоградская область, липецк, псков, краснодар, сочи, геленджик, аэропорты, аэропорт, бпла, бпла сегодня, атака бпла, пво, беспилотники, беспилотники сегодня, угроза, всу, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу

05:10 11.06.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Обновлённую сводку на 5:00 мск 11 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная (авиационная, бомбовая) опасность вечером 10 июня и в ночь на 11 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в Ростовской, Белгородской, Харьковской (РФ), Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Запорожской, Херсонской, Московской, Смоленской, Тверской, Орловской, Тульской, Калужской, Ярославской, Курской, Новгородской, Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге, в ЛНР и ДНР, в Адыгее.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ростовской, Волгоградской, Липецкой, Псковской, Тамбовской областях.
Росавиация из-за угрозы БПЛА ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Тамбова (Донское, 19:20 мск), Краснодара (Пашковский, 23:52 мск), Жуковский (Раменское, 2:06 мск), Сочи (4:12 мск), Геленджика (4:24 мск).
В 3:12 мск ограничения на полёты было снято в аэропорту Жуковский, в 4:59 — в аэропорту Сочи.
Ранее сообщалось, что украинский БПЛА попал в многоэтажку в Краснодаре, вспыхнул пожар, есть пострадавшие.
10 июня президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Центробанку, Сбербанку, учреждениям инкассации и специальной почтовой связи самостоятельно уничтожать беспилотники.
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