https://ukraina.ru/20260611/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-obnovlnnaya-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-1080089697.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу - 11.06.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Обновлённую сводку на 5:00 мск 11 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-06-11T05:10

2026-06-11T05:10

2026-06-11T05:10

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Ракетная (авиационная, бомбовая) опасность вечером 10 июня и в ночь на 11 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в Ростовской, Белгородской, Харьковской (РФ), Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Запорожской, Херсонской, Московской, Смоленской, Тверской, Орловской, Тульской, Калужской, Ярославской, Курской, Новгородской, Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге, в ЛНР и ДНР, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ростовской, Волгоградской, Липецкой, Псковской, Тамбовской областях.Росавиация из-за угрозы БПЛА ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Тамбова (Донское, 19:20 мск), Краснодара (Пашковский, 23:52 мск), Жуковский (Раменское, 2:06 мск), Сочи (4:12 мск), Геленджика (4:24 мск).В 3:12 мск ограничения на полёты было снято в аэропорту Жуковский, в 4:59 — в аэропорту Сочи.Ранее сообщалось, что украинский БПЛА попал в многоэтажку в Краснодаре, вспыхнул пожар, есть пострадавшие.10 июня президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Центробанку, Сбербанку, учреждениям инкассации и специальной почтовой связи самостоятельно уничтожать беспилотники.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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