Путин разрешил Центробанку, Сберу, Росинкасу и Спецсвязи сбивать беспилотники - 11.06.2026 Украина.ру
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Путин разрешил Центробанку, Сберу, Росинкасу и Спецсвязи сбивать беспилотники
Путин разрешил Центробанку, Сберу, Росинкасу и Спецсвязи сбивать беспилотники - 11.06.2026 Украина.ру
Путин разрешил Центробанку, Сберу, Росинкасу и Спецсвязи сбивать беспилотники
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Центробанку, Сбербанку, учреждениям инкассации и специальной почтовой связи самостоятельно пресекать атаки беспилотников. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
2026-06-11T04:34
2026-06-11T04:34
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Документ разрешает сотрудникам ЦБ, Росинкаса, Сбербанка и ФГУП "Главный центр специальной связи" ("Спецсвязь России") пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые объекты и находящихся на них людей.Отмечается, что решать эту задачу они смогут в том числе путём подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотниками, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения самих аппаратов.Аналогичные полномочия в настоящее время есть у ведомственной охраны, силовых структур и Росгвардии.Закон расширяет полномочия ключевых инфраструктурных объектов по противодействию беспилотным угрозам, что особенно актуально на фоне регулярных попыток киевского режима атаковать гражданские объекты, в том числе расположенные в новых регионах.Теперь эти организации не обязаны ждать приезда профильных служб — могут действовать своими силами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, владимир путин, сбербанк, росгвардия, банки, бпла, атака бпла, пво, беспилотники, дроны, угроза, закон
Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Путин, Сбербанк, Росгвардия, банки, БПЛА, атака БПЛА, ПВО, беспилотники, дроны, угроза, Закон

Путин разрешил Центробанку, Сберу, Росинкасу и Спецсвязи сбивать беспилотники

04:34 11.06.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Украина.ру
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Центробанку, Сбербанку, учреждениям инкассации и специальной почтовой связи самостоятельно пресекать атаки беспилотников. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
Документ разрешает сотрудникам ЦБ, Росинкаса, Сбербанка и ФГУП "Главный центр специальной связи" ("Спецсвязь России") пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые объекты и находящихся на них людей.
Отмечается, что решать эту задачу они смогут в том числе путём подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотниками, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения самих аппаратов.
Аналогичные полномочия в настоящее время есть у ведомственной охраны, силовых структур и Росгвардии.
Закон расширяет полномочия ключевых инфраструктурных объектов по противодействию беспилотным угрозам, что особенно актуально на фоне регулярных попыток киевского режима атаковать гражданские объекты, в том числе расположенные в новых регионах.
Теперь эти организации не обязаны ждать приезда профильных служб — могут действовать своими силами.
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