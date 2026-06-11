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Путин разрешил Центробанку, Сберу, Росинкасу и Спецсвязи сбивать беспилотники

Путин разрешил Центробанку, Сберу, Росинкасу и Спецсвязи сбивать беспилотники - 11.06.2026 Украина.ру

Путин разрешил Центробанку, Сберу, Росинкасу и Спецсвязи сбивать беспилотники

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Центробанку, Сбербанку, учреждениям инкассации и специальной почтовой связи самостоятельно пресекать атаки беспилотников. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов

2026-06-11T04:34

2026-06-11T04:34

2026-06-11T04:34

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Документ разрешает сотрудникам ЦБ, Росинкаса, Сбербанка и ФГУП "Главный центр специальной связи" ("Спецсвязь России") пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые объекты и находящихся на них людей.Отмечается, что решать эту задачу они смогут в том числе путём подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотниками, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения самих аппаратов.Аналогичные полномочия в настоящее время есть у ведомственной охраны, силовых структур и Росгвардии.Закон расширяет полномочия ключевых инфраструктурных объектов по противодействию беспилотным угрозам, что особенно актуально на фоне регулярных попыток киевского режима атаковать гражданские объекты, в том числе расположенные в новых регионах.Теперь эти организации не обязаны ждать приезда профильных служб — могут действовать своими силами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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