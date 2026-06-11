https://ukraina.ru/20260611/kakuyu-rol-sygral-brezhnev-v-istorii-sssr-i-ukrainy-skoro-v-efire-1080093838.html

Какую роль сыграл Брежнев в истории СССР и Украины? Скоро в эфире!

Какую роль сыграл Брежнев в истории СССР и Украины? Скоро в эфире! - 11.06.2026 Украина.ру

Какую роль сыграл Брежнев в истории СССР и Украины? Скоро в эфире!

Украина при Брежневе - застой или расцвет? Ответы на этот вопрос в новом выпуске проекта "История: уроки и перемены" ищут публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Василий Стоякин и обозреватель нашего издания Александр Чаленко

2026-06-11T08:41

2026-06-11T08:41

2026-06-11T08:41

видео

украина

ссср

россия

василий стоякин

александр чаленко

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Не пропустите! В каждой передаче из этого цикла мы разгадываем политические загадки, а также раскрываем секреты и открываем новые страницы общей истории России и Украины.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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