Какую роль сыграл Брежнев в истории СССР и Украины? Скоро в эфире! - 11.06.2026 Украина.ру
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Какую роль сыграл Брежнев в истории СССР и Украины? Скоро в эфире!
Какую роль сыграл Брежнев в истории СССР и Украины? Скоро в эфире! - 11.06.2026 Украина.ру
Какую роль сыграл Брежнев в истории СССР и Украины? Скоро в эфире!
Украина при Брежневе - застой или расцвет? Ответы на этот вопрос в новом выпуске проекта "История: уроки и перемены" ищут публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Василий Стоякин и обозреватель нашего издания Александр Чаленко
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Не пропустите! В каждой передаче из этого цикла мы разгадываем политические загадки, а также раскрываем секреты и открываем новые страницы общей истории России и Украины.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, украина, ссср, россия, василий стоякин, александр чаленко, видео
Видео, Украина, СССР, Россия, Василий Стоякин, Александр Чаленко

Какую роль сыграл Брежнев в истории СССР и Украины? Скоро в эфире!

08:41 11.06.2026
 
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Украина при Брежневе - застой или расцвет? Ответы на этот вопрос в новом выпуске проекта "История: уроки и перемены" ищут публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Василий Стоякин и обозреватель нашего издания Александр Чаленко
Не пропустите! В каждой передаче из этого цикла мы разгадываем политические загадки, а также раскрываем секреты и открываем новые страницы общей истории России и Украины.
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