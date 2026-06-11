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Италия впервые призвала к поэтапной отмене санкций против России

Италия впервые призвала к поэтапной отмене санкций против России - 11.06.2026 Украина.ру

Италия впервые призвала к поэтапной отмене санкций против России

Правящая коалиция Италии под давлением ультраправой партии "Лига" смягчила резолюцию к предстоящему саммиту ЕС. В документ впервые включён призыв к поэтапному сворачиванию антироссийских санкций после завершения конфликта, а также удалено упоминание о территориальной целостности Украины. Об этом сообщает La Repubblica

2026-06-11T14:50

2026-06-11T14:50

2026-06-11T14:52

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Перед заседанием Совета ЕС, запланированным на 18–19 июня, правящее большинство в парламенте Италии внесло существенные изменения в резолюцию, которая будет представлена депутатам. Как пишет La Repubblica, ключевые поправки были внесены по настоянию ультраправой партии "Лига Севера", которая добилась включения как минимум трёх более мягких пунктов.Главное новшество — призыв к правительству "начать поэтапное сворачивание санкционной системы после окончания конфликта, а также использовать её в качестве рычага переговоров". Речь идёт о постепенной отмене ограничительных мер против России. По данным издания, это первый случай, когда подобное предложение прямо зафиксировано в правительственной резолюции.Кроме того, из документа было удалено упоминание о защите "территориальной целостности Украины", которое содержалось в первоначальной версии. В итоговом тексте осталась лишь формулировка о "полном уважении суверенитета и независимости". Как пояснили участвовавшие в разработке документа сенатор Клаудио Борги и депутат Стефано Кандиани (оба представляют "Лигу"), это выражение уже было заменено в резолюции ещё в мае.Напомним, что в конце мая "Лига" публично выступила против вступления Украины в Евросоюз, назвав его экономическим и социальным бременем для ЕС. А в январе после выступления Владимира Зеленского на форуме в Давосе глава "Лиги" вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что украинский лидер теряет "людей, авторитет и достоинство", и призвал его как можно скорее подписать мирное соглашение.Как отмечает La Repubblica, премьер-министр Италии Джорджа Мелони пропустила ряд встреч лидеров ЕС на фоне разногласий с Францией, Германией и Великобританией по украинскому вопросу. Хотя в её окружении отвергают версию о дипломатической изоляции, Рим действительно занимает особую позицию: не поддерживает отправку войск на Украину, не торопится с быстрым вступлением Киева в ЕС и считает, что без США соглашение с Россией невозможно.Как передаёт Reuters, премьер-министр Италии Джорджа Мелони 11 июня заявила, что Евросоюзу нужен авторитетный посредник с мандатом от всех государств-членов, который сможет вести переговоры с Россией по Украине. Подробнее в материале Мелони призвала ЕС выбрать единого представителя для диалога с Россией по УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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