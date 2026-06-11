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Информационный пузырь перед саммитом НАТО. Что говорят на Украине о "переломе" в войне с РФ

Информационный пузырь перед саммитом НАТО. Что говорят на Украине о "переломе" в войне с РФ - 11.06.2026 Украина.ру

Информационный пузырь перед саммитом НАТО. Что говорят на Украине о "переломе" в войне с РФ

Уже несколько дней на Украине обсуждают духоподъемные заявления киевских властей и британских СМИ о "переломе" в войне. Украина якобы "перехватила стратегическую инициативу", а, по словам Зеленского, "освобождает" больше территорий, чем берет российская армия.

2026-06-11T06:41

2026-06-11T06:41

2026-06-11T06:41

украина

россия

киев

владимир зеленский

дмитрий кулеба

алексей арестович

нато

вооруженные силы украины

офис президента

эксклюзив

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В недавнем интервью британской Guardian Зеленский говорил, что Москва "день за днём" теряет инициативу, а продвижение российских войск якобы почти застопорилось.Украинское издание "Страна" пишет 9 июня, что сейчас в Европе и Украине идет целая информационная кампания по поводу того, что в войне произошел некий перелом в пользу Киева.Однако киевский философ Андрей Баумейстер считает, что это не более, чем информационная попытка делать хорошую мину при плохой игре. "Идёт такая психологическая проба найти предвестие какого-то перелома. А перелома нет, это медленное разрушение. Но разрушения не чувствуют те, кто возглавляют эти информационные пузыри", - рассуждает Баумайстер.Украинский политолог Руслан Бортник тоже полагает, что разговоры о каком-то переломе в ходе войны – не более, чем политическая риторика. С ним фактически согласен и бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, хотя последнее время он активно поддерживает Зеленского. В частности, он назвал бредом сами заявления о том, что Украина переломила ситуацию на поле боя."Я не очень хочу быть душнилой, который мешает людям радоваться, но в ноябре мы с вами снова вернемся к разговору о том, как нам всем пережить зиму", - заявил Кулеба. Он считает, что подобные заявления связаны с "экономикой внимания" и стремлением найти более сильные образы и аргументы."Все поворотные моменты определяются ретроспективно. Поэтому все фразы о том, что произошел поворотный момент в войне, Украина все развернула в другую сторону и теперь забежит в Кремль — это все бред", - говорит бывший министр, некогда обещавший, что украинцы будут воевать одними лопатами.Иными словами, Киев и его британские союзники пытаются вернуть внимание к украинскому конфликту неких западных спонсоров, отчаявшихся добиться поражения РФ.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* утверждает, что одними из главных внешних советников администрации Зеленского остаются представители британской стороны.В целом же, по его мнению, задача Великобритании – "не допустить восстановления России как могущественной империи, выиграв у Кремля Украину в новой большой геополитической игре".Риторику о "переломе" на Украине связывают также с предстоящим в Турции саммитом НАТО, где, по данным западных СМИ, планируется обсудить решение о дофинансировании Украины еще на 70 миллиардов евро (но без участия США).Арестович также утверждает, что украинские "успехи" в дальнобойных ударах преувеличены (а именно эти удары с неприкрытым восторгом пиарит западная пресса). По его мнению, такие удары, несмотря на их "эффективность", не означают, что Украина начинает побеждать. Он уверен, что через полгода Россия найдет на них управу."Этот такт войны продержится 6–9 месяцев, пока Российская Федерация, какой бы системный кризис ей ни рисовали, не примет свои меры в отношении купирования этих ударов, усиления ПВО, защиты объектов критической инфраструктуры и ответных ударов", - говорит Арестович. Он призывает "убрать шапкозакидательские настроения", поскольку сейчас в соцсетях многие кричат, что Украина, дескать, победила.Украинский военный эксперт и полковник Константин Машовец, отвечая на вопрос, действительно ли на фронте наметился перелом в пользу ВСУ, говорит, что ничего подобного не наблюдается, а наступление российской армии продолжается. "Нет никакого перелома. Противник вклинился на Северо-слобожанском направлении на достаточно широкой полосе приграничья, заняв от пяти до шести километров. Это что, перелом? Это только на одном участке. Если взять Сумскую область, то там многочисленные вклинения. Противник опять вклинился на Купянском направлении", - рассказывает эксперт.Ранее и член парламентского комитета по обороне Сергей Рахманин недоумевал, откуда берутся все эти разговоре о "переломе" и "перехвате инициативы". "Стратегическую инициативу мы не перехватили. Те, кто так говорит, они немного, или сильно, преувеличивают", - сказал Рахманин. По его оценкам, где-то за полгода россияне могут найти эффективное средство противодействия глубоким ударам украинских дронов по логистике.В целом большинство украинских экспертов не видят никакого перелома в войне, говорят об ухудшении позиций ВСУ, но медиакампания об "успехах" Украины все равно идет полным ходом. Ее очевидным адресатом являются колеблющиеся западные партнеры, которых Зеленский и пытается убедить в своих виртуальных "перемогах".*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов ""Отмашка для Путина": что НАТО хочет сделать с Россией. Экс-генсек альянса открыл главное"О планах НАТО в отношении России - в статье

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