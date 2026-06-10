https://ukraina.ru/20260610/toplivnaya-blokada-i-obstrely-chem-zhivt-krym-segodnya-1080065492.html

Топливная блокада и обстрелы: чем живёт Крым сегодня

Топливная блокада и обстрелы: чем живёт Крым сегодня - 10.06.2026 Украина.ру

Топливная блокада и обстрелы: чем живёт Крым сегодня

Топливная блокада и регулярные атаки украинских дронов – реальность, в которой сегодня живут крымчане. Частота нанесения ударов ВСУ увеличилась и ужесточилась,... Украина.ру, 10.06.2026

2026-06-10T15:56

2026-06-10T15:56

2026-06-10T15:57

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Топливная блокада и регулярные атаки украинских дронов – реальность, в которой сегодня живут крымчане. Частота нанесения ударов ВСУ увеличилась и ужесточилась, киевский режим в открытую терроризирует мирное население полуострова.Воздержаться от поездок к морю, так как риски слишком высоки рекомендует председатель болгарской общины в Симферополе, общественный деятель, волонтёр Мария Симикчи.В комментарии Украина.ру она рассказала о том, как выезжала из Симферополя, об актуальной обстановке в регионе, надежде на то, что ситуация стабилизируется и духе крымчан, который не сломить.

симферополь

крым

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