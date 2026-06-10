https://ukraina.ru/20260610/toplivnaya-blokada-i-obstrely-chem-zhivt-krym-segodnya-1080065492.html
Топливная блокада и обстрелы: чем живёт Крым сегодня
Топливная блокада и обстрелы: чем живёт Крым сегодня - 10.06.2026 Украина.ру
Топливная блокада и обстрелы: чем живёт Крым сегодня
Топливная блокада и регулярные атаки украинских дронов – реальность, в которой сегодня живут крымчане. Частота нанесения ударов ВСУ увеличилась и ужесточилась,... Украина.ру, 10.06.2026
2026-06-10T15:56
2026-06-10T15:56
2026-06-10T15:57
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Топливная блокада и регулярные атаки украинских дронов – реальность, в которой сегодня живут крымчане. Частота нанесения ударов ВСУ увеличилась и ужесточилась, киевский режим в открытую терроризирует мирное население полуострова.Воздержаться от поездок к морю, так как риски слишком высоки рекомендует председатель болгарской общины в Симферополе, общественный деятель, волонтёр Мария Симикчи.В комментарии Украина.ру она рассказала о том, как выезжала из Симферополя, об актуальной обстановке в регионе, надежде на то, что ситуация стабилизируется и духе крымчан, который не сломить.
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Украина.ру
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видео, симферополь, крым, украина, вооруженные силы украины, отдых, туристы, туризм, мирные жители, терроризм, дроны, военные преступления, всу, бпла, видео
Видео, Симферополь, Крым, Украина, Вооруженные силы Украины, отдых, туристы, туризм, мирные жители, терроризм, дроны, Военные преступления, ВСУ, БПЛА
Топливная блокада и регулярные атаки украинских дронов – реальность, в которой сегодня живут крымчане.
Частота нанесения ударов ВСУ увеличилась и ужесточилась, киевский режим в открытую терроризирует мирное население полуострова.
Воздержаться от поездок к морю, так как риски слишком высоки рекомендует председатель болгарской общины в Симферополе, общественный деятель, волонтёр Мария Симикчи.
В комментарии Украина.ру она рассказала о том, как выезжала из Симферополя, об актуальной обстановке в регионе, надежде на то, что ситуация стабилизируется и духе крымчан, который не сломить.