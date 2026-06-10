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Старые члены ЕС предложили ограничить права новичков
Старые члены ЕС предложили ограничить права новичков - 10.06.2026 Украина.ру
Старые члены ЕС предложили ограничить права новичков
Лишить права вето на решения ЕС по наиболее чувствительным вопросам предложили пять членов этого союза. Об этом сообщило информагентство Reuters
2026-06-10T12:52
2026-06-10T12:52
2026-06-10T12:56
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Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург предложили временно ограничивать часть полномочий новых стран Евросоюза. Это касается решений ЕС по внешней политике, расширению союза и утверждению его бюджета.Инициатива старых членов ЕС связана с обсуждением расширения союза, отметило издание. В него стремятся Албания, Черногория и две постсоветские республики - "восточные партнёры" Евросоюза Украина и Молдавия.В документе предложено обусловить вступление в ЕС реализацией механизмов мониторинга и защиты при констатации "серьезного отката" в вопросах демократии, свободы СМИ и верховенства права. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "600 дронов — и Россия почувствует войну": Зеленский угрожает атаками. Хроника событий на утро 10 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, украина, россия, германия, reuters, ес, украина.ру, расширение, восточная европа, восточное партнерство, балканы, молдавия, черногория, мир без границ
Новости, Украина, Россия, Германия, Reuters, ЕС, Украина.ру, расширение, Восточная Европа, Восточное партнерство, Балканы, Молдавия, Черногория, Мир без границ
Старые члены ЕС предложили ограничить права новичков
12:52 10.06.2026 (обновлено: 12:56 10.06.2026)
Лишить права вето на решения ЕС по наиболее чувствительным вопросам предложили пять членов этого союза. Об этом сообщило информагентство Reuters
Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург предложили временно ограничивать часть полномочий новых стран Евросоюза. Это касается решений ЕС по внешней политике, расширению союза и утверждению его бюджета.
Инициатива старых членов ЕС связана с обсуждением расширения союза, отметило издание. В него стремятся Албания, Черногория и две постсоветские республики - "восточные партнёры" Евросоюза Украина и Молдавия.
В документе предложено обусловить вступление в ЕС реализацией механизмов мониторинга и защиты при констатации "серьезного отката" в вопросах демократии, свободы СМИ и верховенства права.
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