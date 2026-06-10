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Старые члены ЕС предложили ограничить права новичков

Старые члены ЕС предложили ограничить права новичков - 10.06.2026 Украина.ру

Старые члены ЕС предложили ограничить права новичков

Лишить права вето на решения ЕС по наиболее чувствительным вопросам предложили пять членов этого союза. Об этом сообщило информагентство Reuters

2026-06-10T12:52

2026-06-10T12:52

2026-06-10T12:56

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Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург предложили временно ограничивать часть полномочий новых стран Евросоюза. Это касается решений ЕС по внешней политике, расширению союза и утверждению его бюджета.Инициатива старых членов ЕС связана с обсуждением расширения союза, отметило издание. В него стремятся Албания, Черногория и две постсоветские республики - "восточные партнёры" Евросоюза Украина и Молдавия.В документе предложено обусловить вступление в ЕС реализацией механизмов мониторинга и защиты при констатации "серьезного отката" в вопросах демократии, свободы СМИ и верховенства права. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "600 дронов — и Россия почувствует войну": Зеленский угрожает атаками. Хроника событий на утро 10 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, германия, reuters, ес, украина.ру, расширение, восточная европа, восточное партнерство, балканы, молдавия, черногория, мир без границ