https://ukraina.ru/20260610/ot-ery-balansa-interesov-k-epokhe-balansa-sil-vydrin-obyasnil-est-li-shans-na-mirnye-peregovory-1080026976.html

От эры "баланса интересов" к эпохе "баланса сил": Выдрин объяснил, есть ли шанс на мирные переговоры

От эры "баланса интересов" к эпохе "баланса сил": Выдрин объяснил, есть ли шанс на мирные переговоры - 10.06.2026 Украина.ру

От эры "баланса интересов" к эпохе "баланса сил": Выдрин объяснил, есть ли шанс на мирные переговоры

Мир покинул эру "баланса интересов" и вступил в эпоху "баланса сил". По словам эксперта, договориться с нынешними оппонентами России практически невозможно — они глухи к любым фактам, и чего-либо можно достичь скорее силой, чем аргументами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2026-06-10T04:45

2026-06-10T04:45

2026-06-10T04:45

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Россия последние дни продвигается в Константиновке — части последнего укрепрайона ВСУ в Донбассе. Журналист спросил эксперта, означает ли это, что Москва решила всего добиваться военным путём, или остается шанс на мирные договорённости."Отвечу не как военный, а как политический эксперт. Не устану повторять, что мы вошли в эпоху "баланса сил" и покинули эру "баланса интересов". Соответственно, чего либо достигнуть ныне возможно скорее силой, чем аргументами", — заявил Выдрин."Договориться с нашими оппонентами, недругами, врагами сейчас невозможно: они глухи к любым, самым очевидным, фактам. В нашей "железной логике" ударение должно делаться на первом, а не на втором слове", — пояснил политолог.По убеждению Выдрина, современная международная политика утратила механизмы согласования интересов, уступив место голому балансу военной и экономической мощи. В этих условиях любые дипломатические усилия наталкиваются на глухоту оппонента, который воспринимает только силу."Поэтому шансы на мирные переговоры остаются. Если ты сильный. Если ты русский", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.После хамского письма российскому президенту Зеленский отправился в Лондон на переговоры с европейскими лидерами. О том, зачем там вновь были озвучены неприемлемые для России условия мира — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.

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