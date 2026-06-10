Началась вторая волна атак США на Иран - 10.06.2026 Украина.ру
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Началась вторая волна атак США на Иран
Началась вторая волна атак США на Иран - 10.06.2026 Украина.ру
Началась вторая волна атак США на Иран
Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB и местные каналы заявляют о начале второй волны атак США на исламскую республику. Об этом в ночь на 10 июня сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-06-10T02:35
2026-06-10T02:36
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иран
ближний восток
удар по ирану
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Ранее официальный представитель США в интервью CNN заявил, что удары по Ирану были "предупредительными выстрелами" и не должны помешать переговорам о прекращении конфликта.Подробнее о текущей ситуации на Ближнем Востоке - в публикации Скоротечное "воспитание" Ирана Соединёнными Штатами, заявления Трампа и Аракчи. Что известно к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сша, иран, ближний восток, удар по ирану, война в иране, эскалация, военная эскалация
Украина.ру, Новости, США, Иран, Ближний Восток, удар по Ирану, война в Иране, эскалация, военная эскалация

Началась вторая волна атак США на Иран

02:35 10.06.2026 (обновлено: 02:36 10.06.2026)
 
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock / Перейти в фотобанкИстребители ВВС США F-35A Lightning II
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© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock
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Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB и местные каналы заявляют о начале второй волны атак США на исламскую республику. Об этом в ночь на 10 июня сообщает телеграм-канал Украина.ру
Ранее официальный представитель США в интервью CNN заявил, что удары по Ирану были "предупредительными выстрелами" и не должны помешать переговорам о прекращении конфликта.
Подробнее о текущей ситуации на Ближнем Востоке - в публикации Скоротечное "воспитание" Ирана Соединёнными Штатами, заявления Трампа и Аракчи. Что известно к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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