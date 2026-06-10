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Началась вторая волна атак США на Иран

Началась вторая волна атак США на Иран - 10.06.2026 Украина.ру

Началась вторая волна атак США на Иран

Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB и местные каналы заявляют о начале второй волны атак США на исламскую республику. Об этом в ночь на 10 июня сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-06-10T02:35

2026-06-10T02:35

2026-06-10T02:36

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Ранее официальный представитель США в интервью CNN заявил, что удары по Ирану были "предупредительными выстрелами" и не должны помешать переговорам о прекращении конфликта.Подробнее о текущей ситуации на Ближнем Востоке - в публикации Скоротечное "воспитание" Ирана Соединёнными Штатами, заявления Трампа и Аракчи. Что известно к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина.ру, новости, сша, иран, ближний восток, удар по ирану, война в иране, эскалация, военная эскалация