Началась вторая волна атак США на Иран
02:35 10.06.2026 (обновлено: 02:36 10.06.2026)
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock / Перейти в фотобанкИстребители ВВС США F-35A Lightning II
Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB и местные каналы заявляют о начале второй волны атак США на исламскую республику. Об этом в ночь на 10 июня сообщает телеграм-канал Украина.ру
Ранее официальный представитель США в интервью CNN заявил, что удары по Ирану были "предупредительными выстрелами" и не должны помешать переговорам о прекращении конфликта.
Подробнее о текущей ситуации на Ближнем Востоке - в публикации Скоротечное "воспитание" Ирана Соединёнными Штатами, заявления Трампа и Аракчи. Что известно к этому часу.
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