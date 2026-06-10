https://ukraina.ru/20260610/esch-ne-terminatory-no-vs-zhe-kuda-dvizhetsya-industriya-boevykh-androidov-1080063218.html

Ещё не Терминаторы, но всё же… Куда движется индустрия боевых андроидов?

Ещё не Терминаторы, но всё же… Куда движется индустрия боевых андроидов? - 10.06.2026 Украина.ру

Ещё не Терминаторы, но всё же… Куда движется индустрия боевых андроидов?

В июне Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США — DARPA — объявило о запуске программы ExPEDitions

2026-06-10T16:23

2026-06-10T16:23

2026-06-10T16:24

эксклюзив

ии (искусственный интеллект)

искусственный интеллект

пентагон

сша

германия

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Задача последней — создание аккумуляторов и топливных элементов с плотностью энергии, превышающей два киловатт-часа на килограмм, — это в семь-восемь раз больше, чем в самых современных литий-ионных аккумуляторах, стоящих в большинстве смартфонов. Параллельно с этим украинские власти отчитались о том, что наземные роботизированные комплексы уже выполнили с начала года более 50 000 задач.За четыре месяца до этого на поля СВО впервые в истории (как минимум — официально) вышли машины с человеческой фигурой. Два антропоморфных робота Phantom MK-1 американской компании Foundation Future Industries проверяли укрытия, таскали грузы, собирали данные там, где живой человек не мог выжить дольше нескольких минут. Пентагон и Минобороны Украины от комментариев отказались — ниже мы разберём, почему.Как бы там ни было, эти две новости, пусть и разные по форме, в сути своей сводятся к этому: точка невозврата, когда человек был единственным двуногим труженником фронта, уже пройдена. Осталось только окончательно разрушить технологические и этические барьеры, отделяющие человечество от массового появления на поле битвы полноценных боевых андроидов.Почему именно андроиды?Вопрос, с одной стороны кажущийся философским, с другой имеет абсолютно материальный и приземлённый ответ.Вся тысячелетняя военная архитектура спроектирована под конкретного пользователя — двуногого прямоходящего существа с двумя руками, весящего от 60 до 100 кг. Дверные проёмы, лестничные марши, кабины бронетехники, ручки гранат, прицелы, подсумки, системы носки боеприпасов — всё сделано под человека. Перестраивать всю реальность под четырёхколёсный или крылатый дрон никто не будет.Так что, как бы ни хотелось увидеть более футуристичные формы, но андроид — самое практичное решение для продвинутых боевых платформ. Робот с человеческой геометрией тела не требует переработки логистики, не нуждается в специальных транспортных средствах и может использовать то, что уже существует: от винтовок до автомобилей."Вся военная техника, вся военная наука, вся военная концепция строится вокруг антропоморфного бойца-пехотинца, то есть вокруг человека", — говорит Юрий Орлов, российский эксперт в области беспилотных систем. — "Андроид способен выполнять порядка 70–80 процентов задач пехоты: таскать грузы, обозначать присутствие, вести наблюдение, устанавливать простейшее оборудование".Для всех этих задач важна не огневая мощь технологической диковины, а её совместимость с современными условиями войны и реальности в принципе. Гусеничная платформа буксует на бетонном завале, не проходит через узкий лаз, не поднимается на второй этаж здания без лестницы. Quadruped — четвероногий робот, более проходимый в руинах, — всё равно не может взять в "лапы" инструмент и провести разминирование или направленный взрыв в сложных условиях. Именно андроиды — не гусеничные роботы и даже не робопсы — закрывают ту самую проблему "последней мили", где всё ещё вынужденно господствует человек.Есть и ещё один тактический сценарий, пока существующий на уровне концепции, но от этого не менее логичный.Майк Леблан, один из сооснователей Foundation и ветеран Корпуса морской пехоты США, утверждает: тепловая сигнатура Phantom MK-1 схожа с человеческой, а значит — может создавать ложные цели для операторов FPV-дронов. Задокументированной боевой практики такого использования андроидов пока нет, но логика в словах Леблана имеется.Не пацифизм, а робо-милитаризмВ июле 2025 года немецкая социологическая служба Forsa провела опрос, в рамках которого задавала бюргерам одно и то же: готовы ли вы лично взяться за оружие, чтобы защитить страну? Только 16% ответили "определённо да". 59% — скорее нет или точно нет. Среди женщин нежелание воевать достигает 72%.Немецкая стигма Второй мировой войны оказалась настолько глубокой, что даже в условиях постоянной военной пропаганды и нарративов "восточной угрозы" большинство всё равно не хотят брать в руки оружие. Однако они будут рады, если руки замарает кто-то ещё: 67% респондентов поддерживают рост военных расходов, а 61% — за призыв, если не хватит добровольцев. Формула проста: армия — да, но абстрактная, не лично я, а кто-нибудь ещё. И, конечно, немецкие власти, даже шире — европейские — понимают не только иронию, но и политический подтекст сложившегося общественного консенсуса. Отправить на фронт собственных граждан — это спровоцировать антивоенный протест, потерять рейтинги, а то и хуже — спровоцировать государственный переворот. А вот поставить на вооружение андроидов, делегировать войну беспилотникам — это политически дёшево и сердито.Так что появление на Украине Phantom MK-1 относится не только и не столько к технологическим прорывам, сколько к политическим прецедентам. Представьте: тестирование современной разработки даже не требует присутствия солдат в непосредственной близости от места событий, никто не рискует поймать пулю или попасть под артобстрел. Обыватели могут быть спокойны за свою жизнь, политики — за свои рейтинги. Как будто 150 тысяч долларов за одну робо-голову в таких условиях — вполне логичная сделка.Россия при этом движется по схожей траектории с противоположной стороны. По оценке Орлова, российская военная мысль пока только теоретически прорабатывает место андроидов на поле боя — "теоретическая проработка ведётся только базовая". Однако прямо указывает: если конфликт затянется, роботов в более-менее массовых количествах можно ожидать уже к 2027 году. Во главу угла наш собеседник поставил технологическую причину: "Потерять андроида дешевле, чем потерять человека, даже если мы будем закупать их из третьих стран по розничным ценам".Однако будут ли такие машины действительно эффективны в бою?Проверка реальностьюPhantom MK-1 стоит около 150 000 долларов. Как бы там ни было, это очень большая сумма денег. И за эти деньги робо-андроид оказался на удивление уязвимым и несовершенным решением. Вот лишь некоторые из очевидных слабостей роботов, которые пока не дают им возможность полноценно выйти на поле боя.Первая слабость — это, безусловно, энергия. Текущее поколение гуманоидных роботов работает от двух до четырёх часов под нагрузкой. Вот только бой не оканчивается по расписанию, никто каждые несколько часов менять роботу батарейки не будет. Именно поэтому программа DARPA ExPEDitions с её целью >2 кВт·ч/кг аккумулятора есть нечто большее, чем просто академическое исследование. От её успеха и аналогичных проектов в принципе зависит, увидим ли мы серийных андроидов на поле боя. Пока же робот — это очень дорогой и необязательно эффективный курьер, рабочая смена которого длится непростительно короткие два часа.Вторая слабость — уязвимость роботов для РЭБ. Поля СВО перенасыщены средствами радиоэлектронной борьбы, а Phantom MK-1 управляется оператором через VR-шлем и костюм телеприсутствия, а значит, робот выводится из строя обычной "глушилкой". При потере сигнала машина останавливается, бортовой ИИ пытается проложить обратный маршрут по инерциальной навигации и лидарным данным, но позиционная ошибка накапливается с каждым метром пути. Решением может быть использование оптоволоконного кабеля, и такая практика уже стала массовой как для украинских, так и для российских войск, но тут мы упираемся в третью слабость боевых роботов.Андроиды всё ещё очень хрупки и уязвимы. Когда 80 кг двуногого прямоходящего цветмета шагают по деформированному грунту, система может рухнуть в любой момент. А падение робота на загрязнённую поверхность — это почти всегда либо повреждение привода, либо смятие сенсорного блока, либо то и то сразу. По данным TIME, в ходе первых испытаний даже в стерильных лабораториях машина несколько раз падала. В полевых условиях украинской фронтовой грязи таким машинам понадобятся робо-няньки — ремонтные бригады с дорогостоящими запчастями в нескольких километрах от передовой. В условиях постоянного кадрового и ресурсного дефицита для украинской стороны держать отдельные команды по обслуживанию андроидов — слишком высокая цена.Ну и наконец — андроиды всё ещё слишком дороги по сравнению с привычными нам дронами. Стандартная "FPVшка" с боевой частью стоит от 300 до 500 долларов, а Phantom MK-1 — 150 000 долларов. Разница в сотни раз.Всё это в совокупности означает, что пока двуногие роботы не могут работать в открытом поле без прикрытия и в автономном режиме. Они могут существовать только в закрытых системах типа коридоров или подвалов и только под постоянным и неусыпным контролем находящегося рядом человека. Всё ещё слишком накладно для "серии".Орлов подводит итог этому обсуждению вот так: "Ничто не является "вундервафлей" само по себе. Всё это должно увязываться в единую систему. Андроид в роли передового пехотинца, не интегрированный в общевойсковой контур связи и управления, — это просто очень дорогой способ подарить противнику металлолом".Военный постгуманизмУкраина стала главным военным полигоном двадцать первого века не по своей воле. Каждая новая технология — от FPV-дронов до оптоволоконного управления наземными роботами, от РЭБ нового поколения до дешёвых систем автоматического распознавания целей — проходит здесь реальное боевое крещение раньше, чем попадает в уставы и доктрины.Согласно официальным данным украинского Министерства обороны, с начала 2026 года наземные роботизированные комплексы выполнили более 50 000 боевых и логистических миссий. С одной стороны — не так уж и много в масштабе всего конфликта, но с другой — мы уже можем говорить о тренде, который никуда не денется. Важная оговорка: речь идёт именно о роботизированных комплексах, а не об андроидах, об использовании которых за пределами полевых испытаний ничего не известно.Физическое мужество всё больше уступает место оперативной компетентности: умению управлять несколькими системами одновременно, читать тактическую обстановку через сенсоры, принимать решения быстрее, чем их успевает принять противник.Китай наблюдает за всем этим внимательно. Народно-освободительная армия демонстрирует телеуправляемых гуманоидов — пока на учениях, пока на выставках. В ноябре 2025 года в Нанкине НОАК показала гостям из тринадцати государств, как курсант в лёгком костюме захвата движений управляет роботом в реальном времени — машина точно копирует боевые стойки, работу манипуляторов, имитацию ближнего боя. Полностью автономного оружия там не было, человек оставался в контуре принятия решений. Но направление очевидно. На четвероногие платформы уже в частном порядке устанавливается стрелковое оружие — и эта связка показывает отличные результаты. Российская военная мысль пока делает "только базовую теоретическую проработку" — но Орлов прямо говорит: как только американцы начнут обкатывать андроидов в реальном бою, "наши начнут подтягиваться".Когда программа DARPA ExPEDitions даст военным аккумулятор, способный хранить в семь раз больше энергии при той же массе — а она это даст, вопрос только в сроках, — время работы андроида под нагрузкой перепрыгнет через психологический барьер смены в 12-14 часов. Тогда главными статьями военных бюджетов станут уже не зарплаты и выплаты реальным бойцам, а объёмы производства кремния, запасы редкоземельных металлов и мощность зарядных станций. Это и будет следующей мировой войной: войной логистов, инженеров и операторов.Ватикан против ИИ. Великий спор о душе и будущем

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эксклюзив, ии (искусственный интеллект), искусственный интеллект, пентагон, сша, германия