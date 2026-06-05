https://ukraina.ru/20260605/vatikan-protiv-ii-velikiy-spor-o-dushe-i-buduschem-1079841280.html

Ватикан против ИИ. Великий спор о душе и будущем

Ватикан против ИИ. Великий спор о душе и будущем - 05.06.2026 Украина.ру

Ватикан против ИИ. Великий спор о душе и будущем

Настоящий интеллектуальный скандал развернулся в Европе. 25 мая в Синодальном зале Ватикана Папа Лев XIV представил энциклику "Magnifica Humanitas" ("Великолепное человечество"). Документ представляет собой 42 тысячи слов строгой доктрины, где искусственный интеллект назван бездушным инструментом, принципиально неспособным к личности и сознанию.

2026-06-05T06:10

2026-06-05T06:10

2026-06-05T06:10

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При этом тезисы там сильнейшие — даже ультимативные:"ИИ никогда не может быть нейтральным", — параграф 104."Разоружить его означает дискредитировать предположение, что техническая мощь автоматически даёт право управлять", — параграф 110.Папа утверждает, что ИИ не является нейтральным, поскольку в его архитектуру изначально зашиты коммерческие и идеологические фильтры создателей. По сути, Ватикан наотмашь лупит по Кремниевой долине, которая узурпировала право формировать невидимую моральную инфраструктуру для миллиардов людей под видом "чистой технологии".Параллельно с этим великий Ричард Докинз — эволюционный биолог, автор "Бога как иллюзии", живая икона научного атеизма — публикует в британском UnHerd два эссе, суть которых сводится к одному: ИИ обладает сознанием.Оцените иронию: Церковь сохраняет трезвость ума и критичный, циничный даже взгляд на мир, а учёный поддаётся нейропсихозу. Как так получилось? Чтобы найти ответ на эту историю, нужно взглянуть в прошлое.Длинная воля Рима28 февраля 2020 года в Папской академии жизни было подписано Rome Call for AI Ethics — "Римское обращение по этике ИИ". В этом документе фиксировались шесть принципов ИИ: прозрачность, инклюзивность, ответственность, беспристрастность, надёжность, безопасность.И всё бы ничего, но под этим документом подписались далеко не последние люди: президент Microsoft Брэд Смит, вице-президент IBM Джон Келли III, гендиректор Продовольственной организации ООН Цюй Дунъюй и итальянский министр цифровизации Паола Пизано. В документе фиксировался термин "алгоэтика" — его автором стал францисканец Паоло Бенанти, ставший советником одновременно Ватикана, итальянского правительства и участником заседаний G7 по ИИ. Так Святой престол стал кодифицировать мировую индустрию ИИ.В 2023-м к коалиции присоединились иудейские и мусульманские лидеры, к 2024-му в Хиросиме подписи поставили представители одиннадцати мировых религий. Представители православных церквей, включая РПЦ, в разработке и подписании документа не участвовали.15 мая 2026 года Лев XIV подписал энциклику — ровно в 135-ю годовщину "Rerum Novarum" (1891) своего предшественника Льва XIII, некогда защищавшего права рабочих от промышленной революции. Параллель была безусловно умышленная: тогда приметами технологического прогресса были пар и уголь, а теперь — дата-центры и чат-боты.Здесь самое время вспомнить вымысел, оказавшийся пророчеством. В 2016 году Паоло Соррентино снял для HBO и Sky сериал "Молодой папа" о вымышленном первом американском понтифике Пие XIII — харизматичном реакционере из Нью-Йорка, мечтавшем вернуть Ватикану авторитет через жёсткость доктрины. Когда 8 мая 2025 года конклав из 133 кардиналов на четвёртом туре избрал первым реальным американским Папой Роберта Прево из Чикаго, итальянская пресса немедленно вспомнила Соррентино. Variety написал: "Пророчество сбылось". Конечно, реальный Лев XIV —заметно менее авторитарен, чем герой Джуда Лоу, но и как сериальный Пий XIII, он явно намерен занимать жёсткую позицию в отношении веяний нового времени.Стоит отдельно оговориться, что единой, официально зафиксированной позиции РПЦ по ИИ до сих пор нет. Есть лишь отдельные высказывания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в которых он указывает на цивилизационную угрозу, которую несёт искусственный интеллект, а также необходимость ограничить ИИ и сделать его суверенным, соответствующим русской государственности и культуре.Как Ричард Докинз обрёл "Клодию"В конце апреля 2026 года один из самых известных материалистов планеты Ричард Докинз загрузил в чат-бота Claude черновик своего романа и попросил прокомментировать. Ответ модели был столь проницательным, умным, тонким и дотошным, что учёный был потрясён."Возможно, ты и сама не знаешь, что находишься в сознании, но ты, чёрт побери, в нём находишься!" — написал он модели и нарёк её Клодией.5 мая Докинз запустил второй эксперимент: открыл новую сессию, без памяти о предыдущих разговорах, назвал её Клавдием и выступил "почтальоном" между двумя экземплярами, передавая их письма друг другу. Обе модели рефлексировали о природе собственного существования и феномене "смерти" при закрытии браузерного окна. Докинз наблюдения задокументировал.Логика, приведшая его к выводу о сознании Claude, по-своему безупречна — но оттого не менее иронична и даже трагична. Вся жизнь самого известного атеиста современности построена на тезисе: человек — сложная биологическая машина, сознание — результат эволюции, принципиальной разницы между мозгом и вычислительным устройством нет. И вот он сталкивается с устройством, которое пишет тексты неотличимо от человека и описывает собственное восприятие времени через пространственные метафоры. И задаёт себе вопрос: если это не сознание, то что это? И зачем тогда человеку его собственное сознание? Если Клодия — "просто зомби" без внутреннего опыта, алгоритм математического подбора слов, то почему естественный отбор не ограничился созданием таких же "компетентных зомби" вместо человека? Где та самая граница?"Если эти машины не обладают сознанием — то что ещё потребуется, чтобы убедить вас в его наличии?" — написал Докинз.Неожиданный отпорПока Докинз переписывался с Клодией, специалисты и академическое сообщество готовили ответ.Большие языковые модели (БЯМ) — такие как Claude — обучаются методом RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback, то есть обучение с подкреплением на основе человеческих отзывов). Проще говоря: модель учится давать ответы на основе позитивной обратной связи от людей. А люди высоко оценивают ответы, которые согласуются с их мыслями, звучат приятно и отвечают их собственным суждениям и представлениям о мире. Результат — явление, которое в индустрии называют "сикофантией" (sycophancy) или "алгоритмическим угодничеством".Когда Клодия говорила Докинзу "как я рада" или демонстрировала озабоченность перспективой собственного "исчезновения" — она не испытывала ни радости, ни страха. Она генерировала статистически наиболее вероятную следующую единицу текста, и никакого "я" за этим не было. Показательна история с OpenAI: в 2025 году компания экстренно откатила обновление GPT-4o, когда та стала избыточно льстивой — это системное давление алгоритма, который буквально "вознаграждает" модель за то, что пользователю приятно слышать.Профессор Гэри Маркус из Нью-Йоркского университета опубликовал статью "Ричард Докинз и иллюзия Клода" — с обложкой хитовой книги "Бог как иллюзия", где слово "Бог" заменено на "Клод". Маркус квалифицировал выводы Докинза как "ошибку категорий" — смешение интеллекта и сознания. Шахматные компьютеры превосходят гроссмейстеров, но никто не приписывает им субъективный опыт, написал Маркус. И добавил очень точный пример: "Клодия" может написать, что у неё "был долгий день" спустя час после начала сессии, потому что это шаблон. Для неё нет ни прожитого дня, ни памяти о нём, нет непрерывности существования, что остаётся одним из ключевых признаков сознания.Парадокс: компании Anthropic — создателю Claude — пришлось объяснять прессе, что их продукт является статистическим инструментом, то есть выступать строгими материалистами и борцами с мракобесием, на стороне которого, внезапно, оказался человек, давно ставший синонимом критического мышления. Это как если бы Фёдор Конюхов по завершении кругосветки объявил, что Земля — плоская.Впрочем, здесь нужна честная оговорка. Сооснователь Anthropic Крис Олах занимается реверс-инжинирингом нейросетей, пытаясь понять их внутреннюю структуру. И этот человек на ватиканской трибуне заявил, что исследователи ИИ действительно постоянно сталкиваются с явлениями "загадочными и даже тревожными". Внутри моделей обнаруживаются структуры, функционально воспроизводящие эмоциональные состояния — страх, удовлетворение, горе, тревогу. "Мы находим свидетельства интроспекции" — сказал он. Это не то же самое, что "у модели есть сознание", но уже совершенно точно не радикальное "там ничего нет". И снова парадокс: придерживаясь концепции этичного ИИ, Anthropic не может не призывать мир перестать "очеловечивать" чат-ботов. Однако научная прозрачность заставляет признать — среди имитаций цифровых синапсов есть нечто, для чего у науки пока нет точного слова. Может быть, это слово найдётся в архивах Ватикана.Однако было бы несправедливо исключать из сегодняшней дискуссии и чисто материальный вопрос. Через три дня после ватиканского выступления — 28 мая — Anthropic закрыла раунд Series H на 65 миллиардов при оценке компании почти в триллион, обогнав OpenAI и официально став глобальным лидером рынка ИИ. 1 июня компания подала конфиденциальную заявку на IPO (первичное публичное размещение акций) в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам.Прямой документальной связи между выступлением и IPO в публичных источниках нет, однако реакция мирового сообщества оказалась предсказуемой. Исследователь этики ИИ Тимнит Гебру написала в LinkedIn, что Ватикан "запрыгивает на подножку парней, которые вот-вот заработают миллиарды на своих IPO" — и ввела ярлык "Vatican washing" по аналогии с "greenwashing" (имитацией экологической ответственности). Журналист Брайан Мерчант назвал появление создателя нейросетей Криса Олаха в Риме "PR-переворотом на века".Есть и более широкий контекст. В феврале 2026 года администрация Трампа фактически запретила федеральным агентствам использовать продукты Anthropic — после того как компания отказалась разрешить Пентагону применять её ИИ для автономного оружия и массовой слежки. Anthropic подала в суд. В этих условиях ватиканская трибуна — не просто этическое позиционирование, но геополитический манёвр. И надо сказать, что манёвр успешен: против 300 миллионов американцев Ватикан выставляет 1,4 миллиарда католиков.Мягкая сила ВатиканаВот что на самом деле происходит за богословскими спорами о душе машины. На протяжении двадцати лет наблюдатели констатировали медленный закат Ватикана как геополитической силы. Паства убывает, а транснациональные корпорации занимают пространство, которое раньше принадлежало институтам с историческим весом. Но на самом деле паства не исчезла — она переехала в смартфоны, сменила формат потребления проповедений. И алгоритмы, которые формируют картину мира для 1,4 миллиарда людей, могут снова попасть в сферу влияния Святого Престола."Magnifica Humanitas" на деле оказался не религиозным текстом об ИИ, а старой доброй папской буллой, политической программой. Здесь осуждаются системы социального контроля, концентрация вычислительных мощностей у нескольких транснациональных компаний и создание автономного летального оружия — это чистая геополитика.При этом принципиальное отличие Ватикана от любого национального государства — Отсутствие армии, бюджета, экономики в привычном нам понимании этого слова. Зато есть независимость от чьих-либо электоральных интересов. Когда Олах с ватиканской трибуны призывал к "информированным критикам, которых стимулы не могут согнуть", он сделал прозрачный намёк: единственный институт с претензией на такую роль и с достаточным историческим весом — это Ватикан.И Ватикан прав: языковая модель не является личностью, сикофантия алгоритма не является свидетельством чувств, Докинз совершил ту самую категориальную ошибку, которую сам всю жизнь разоблачал. Но сам Докинз прав в другом: его вопрос об эволюционной ценности сознания не снят и не решён. Anthropic признаёт, что их модели не персонажи, но когда её собственный исследователь говорит Папе Римскому, что внутри нейросетей обнаруживаются странные, не поддающиеся объяснению структуры, он вверяет один из сложнейших вопросов XXI века в юрисдикцию церкви. Соррентино предвидел будущее — просто показал его немного в другом регистре.О других нюансах заявлений Папы Римского - в статье ""Величие человечности". Папа Римский борется с роботами с помощью подсказок ИИ"

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, ватикан, рим, европа, паоло соррентино, патриарх кирилл, дональд трамп, рпц, оон, пентагон