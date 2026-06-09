Зеленский придумал, как потратить деньги Абрамовича - 09.06.2026 Украина.ру
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Зеленский придумал, как потратить деньги Абрамовича
Зеленский придумал, как потратить деньги Абрамовича - 09.06.2026 Украина.ру
Зеленский придумал, как потратить деньги Абрамовича
Владимир Зеленский предлагал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру потратить деньги российского бизнесмена Романа Абрамовича на систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, передает 9 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-09T13:24
2026-06-09T13:22
новости
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киев
роман абрамович
владимир зеленский
кир стармер
украина.ру
вооруженные силы украины
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В частности, он обсуждал с главой британского правительства идею взять 2,4 миллиарда фунтов и направить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти средства были получены в результате продажи Абрамовичем клуба "Челси".Зеленский также рассказывал, что при встрече с российским представителем сразу в шутку потребовал от него денег.На днях Зеленский подтвердил, что встречался с российским миллиардером Романом Абрамовичем. По его словам, в первую очередь бизнесмен хотел узнать, на что Киев готов в ходе мирных переговоров. Также он рассказал, что Абрамович намеревался сразу после завершения своего визита отправиться к президенту России Владимиру Путину.Подробнее - в материале Зеленский "сдал" Абрамовича. Сводка событий 7 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру" на сайте Украина.ру.
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новости, великобритания, украина, киев, роман абрамович, владимир зеленский, кир стармер, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Великобритания, Украина, Киев, Роман Абрамович, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Зеленский придумал, как потратить деньги Абрамовича

13:24 09.06.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский предлагал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру потратить деньги российского бизнесмена Романа Абрамовича на систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, передает 9 июня телеграм-канал Украина.ру
В частности, он обсуждал с главой британского правительства идею взять 2,4 миллиарда фунтов и направить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти средства были получены в результате продажи Абрамовичем клуба "Челси".
Зеленский также рассказывал, что при встрече с российским представителем сразу в шутку потребовал от него денег.
На днях Зеленский подтвердил, что встречался с российским миллиардером Романом Абрамовичем. По его словам, в первую очередь бизнесмен хотел узнать, на что Киев готов в ходе мирных переговоров. Также он рассказал, что Абрамович намеревался сразу после завершения своего визита отправиться к президенту России Владимиру Путину.
Подробнее - в материале Зеленский "сдал" Абрамовича. Сводка событий 7 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру" на сайте Украина.ру.
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