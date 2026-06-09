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Зеленский придумал, как потратить деньги Абрамовича

Зеленский придумал, как потратить деньги Абрамовича - 09.06.2026 Украина.ру

Зеленский придумал, как потратить деньги Абрамовича

Владимир Зеленский предлагал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру потратить деньги российского бизнесмена Романа Абрамовича на систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, передает 9 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-09T13:24

2026-06-09T13:24

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В частности, он обсуждал с главой британского правительства идею взять 2,4 миллиарда фунтов и направить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти средства были получены в результате продажи Абрамовичем клуба "Челси".Зеленский также рассказывал, что при встрече с российским представителем сразу в шутку потребовал от него денег.На днях Зеленский подтвердил, что встречался с российским миллиардером Романом Абрамовичем. По его словам, в первую очередь бизнесмен хотел узнать, на что Киев готов в ходе мирных переговоров. Также он рассказал, что Абрамович намеревался сразу после завершения своего визита отправиться к президенту России Владимиру Путину.Подробнее - в материале Зеленский "сдал" Абрамовича. Сводка событий 7 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру" на сайте Украина.ру.

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новости, великобритания, украина, киев, роман абрамович, владимир зеленский, кир стармер, украина.ру, вооруженные силы украины