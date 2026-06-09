https://ukraina.ru/20260609/teorema-tarana-kontseptsiya-zradoperemozhnoy-genotby-v-semi-memakh--1080015031.html

"Теорема Тарана": концепция зрадопереможной генотьбы* в семи мэмах

"Теорема Тарана": концепция зрадопереможной генотьбы* в семи мэмах - 09.06.2026 Украина.ру

"Теорема Тарана": концепция зрадопереможной генотьбы* в семи мэмах

Эта сатирическая теорема возникла в 2014-25 годах. Концептуально восходит к таким шедеврам шуточного изложения серьёзных идей как "закон Мёрфи" ("если что-то может пойти не так, оно пойдёт не так") и "принцип Питера" ("в иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подниматься до уровня своей некомпетентности")

2026-06-09T17:15

2026-06-09T17:15

2026-06-09T17:15

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Начнём с названия. Автор был убеждён, что названа она в честь украинского "эксперта" и "активиста" Виктора Тарана, который даже на общем фоне "патриотической общественности" выделялся редкостной "свидомостью" (национальной сознательностью). Надо сказать, что относится он к категории честных "свидомитов" – старательно толкал Украину к войне с Россией, но, когда она началась, не сбежал, а сам пошёл на фронт. Т.е., он не просто ненавидит Украину, но и себя в ней тоже.Оказалось, это не так. В основе лежал видеомэм с заливисто хрюкающим поросёнком по кличке Таран. Прям даже обидно стало за свидомых экспертов – они-то хрюкают ничуть не менее заливисто… И свиней напоминают не всегда.На самом деле теорем семь, причём теоремами в строгом смысле они не являются – доказательства их носят сугубо эмпирический характер (как астрономическое правило Тициуса-Боде, которое даже в Солнечной системе, на материале которой было выведено, не работает, а в экосистемах не наблюдается даже видимости хоть какого-то порядка)."Первая теорема: по интенсивности свиного визга можно определить грядущие события".В качестве иллюстрации обычно приводится летний контрнаступ 2023 года, сопровождавшийся грандиозной пропагандистской компанией (даже песни сочиняли в преддверии неминуемого возвращения Крыма). Чем история закончилась мы отлично знаем, но знаем также и о том, что украинское руководство сделало из неё выводы – операция ВСУ в Курской области проходила в условиях информационного вакуума (Киев даже своих американских "союзников" не предупредил), так же, как и, например, операция "Паутина".Впрочем, приведённой формулировке успешные операции ВСУ и украинских спецслужб не противоречат – истерика в СМИ и соцсетях сама по себе скорее является составляющей будущего провала.Первая теорема Тарана лучше работает постфактум – как правило, если после очередных ракетно-дроновых ударов в украинском информационном пространстве начинается поросячий визг, значит ударили больно. Классический пример – удар по Виннице 14 июля 2022 года, который на Украине был расценён как теракт против мирного населения, а потом пошли некрологи на украинских высокопоставленных тыловиков и их западных партнёров…Отметим, что реакция на применение "Орешника" на Украине была не в пример спокойнее. Теоретически из этого можно было бы сделать выводы, фактически же теореме недостаёт математического аппарата – мы не знаем какая именно интенсивность визга обладает прогностической силой и как именно её измерять."Вторая теорема: что бы ни пожелал украинец во зле русскому, он получает всё в двойном объёме – вред, который посылается врагу, возвращается обратно".Это, собственно, другая формулировка Третьего закона Ньютона. Эмпирически она подтверждается очень хорошо, достаточно вспомнить хрестоматийное "наши дети пойдут в школы и детские сады, а их дети будут сидеть в подвалах".Отметим, однако, несколько моментов.Во-первых, украинские пожелания зла русским всё же исполняются, пусть и не в тех масштабах, как хотелось бы желающим.Во-вторых, то, что теорема выполняется, само по себе не хорошо. Украинских детей, сидящих в подвалах, так же жалко, как и курских, например – они-то не виноваты, что их родители, как говорят на Украине "не сповна розуму".В-третьих, Третий закон Ньютона имеет универсальный характер – он не относится специально именно к Украине и украинцам.В-четвёртых, в сфере общественных отношений Третий закон Ньютона работает, как правило, с большой задержкой и за грехи предков обычно огребают потомки (нередко – отдалённые), которые сами по себе возможно ни в чём и не виноваты. В ситуации 2014-22 годов всё ещё довольно оперативно произошло и то под раздачу попали в немалой степени те, кто по разным причинам на Майдане не был и Майдан не поддержал…"Третья теорема: за мощной победой (перемогой) всегда следует позорное поражение (зрада)".В качестве примеров обычно приводятся факты переменчивости военной фортуны – успешные операции ВСУ на северо-восточном фронте оборачиваются провалами на юго-восточном. Однако само по себе это ни о чём – победы сменяются поражениями и наоборот во всех странах и у всех полководцев (даже имеющих славу непобедимых). Примеры этому можно и в отечественной истории найти – за Синопской викторией последовало затопление Черноморского флота в Севастопольской бухте...Другое дело, что тут работает краеугольный фактор украинской истории – каждая "славная перемога" в конечном итоге оборачивается "ганебной зрадой" и остаётся таким образом бесплодной. Например, обратной стороной успешных боевых действий ВСУ в 2022-26 годах является узурпация власти бандой Зеленского, "бусификация", бегство населения и т.п. При том, что ценой "поражения" был бы чистый выигрыш Украины и украинцев. В том числе и в системе ценностей украинских "патриотов", потому что существованию украинской нации Россия никак не угрожает."Четвёртая теорема: нет такого поражения, которое нельзя выдать за победу".Доказательств сколько угодно. Опять же хрестоматийное от министра энергетики Германа Галущенко: "чем меньше у нас электростанций, тем проще их защищать".Посмеявшись вспомним, что электроэнергия на Украине есть, военные заводы исправно клепают дроны и даже ракеты. И скажите, что Галущенко был не прав… Впрочем, из-за дефицита зенитных ракет электростанции сейчас вовсе не защищают, так что правота Галущенко лежит за пределами конкретной формулировки.Отметим также, что само по себе правило это имеет универсальный характер и применимо к любой стране. Классика жанра – день Советской армии 23 февраля. По большому счёту в этот день было эмпирически установлено, что всеобщее вооружение народа вместо регулярной армии, которым грезили социалисты всех мастей в начале прошлого века, чистой воды миф – без дисциплины и организации, характерных для регулярной армии, отбиться даже от слабого противника (а немцы в феврале 1918 году наступали небольшими штурмовыми группами, не составлявшими единого фронта) не получится. Однако это самоочевидное поражение, повлёкшее за собой Брестский мир, лёгким движением рук и без никакого мошенничества было превращено в блистательную победу, которую до сих пор и празднуют. Простите, а причём тут украинцы? Они как раз под раздачу попали в итоге…"Пятая теорема: не существует украинца, который смог бы скрыть свою национальную идентичность – при критической ситуации признаки проявляются явно".Вообще что-то непонятно-расистское. В целом украинцы не радикально отличаются от россиян – не в большей степени, чем жители разных регионов России друг от друга (если, конечно, нет языкового барьера – русские из России украинский язык практически не понимают, что не мешает им рассуждать, что это не язык вовсе, а "наречие").Основание? Обычно в пример приводят "службу безопасности Сбербанка" из Днепропетровска, сотрудники которой не в состоянии выговорить фразу "Крым это Россия". Но это к собственно украинцам как раз не относится – это особенности организации работы "службы безопасности", сотрудникам которой по инструкции запрещено совершать "мыслепреступления" даже в интересах дела.С тем же успехом можно было привести в пример эпизод из "Тараса Бульбы", где означенный Тарас, услышав нехорошие слова в адрес православия, взбеленился и порушил всю маскировку, которую ему устроил еврей Мордехай. Тоже "признаки украинца" вылезли? Или "это другое"?"Шестая теорема: при достижении критического порога конфликтной ситуации реакция сужается до двух состояний — обвинений ("За що?") и равнодушия ("Слабо бьёте"), которые меняются непредсказуемо".Вообще-то говоря это другая формулировка первой теоремы. Если визжат "за що", значит попали именно туда, куда надо. Хотя этот маркер, понятно, ненадёжный – мы не уверены, что эта схема работает на уровне темников. Сами же источники, возмущающиеся бомбардировкой "мирных объектов", почти наверняка полной информацией не владеют."Седьмая теорема: действие предыдущих теорем распространяется на всех лиц и организации, которые прямо поддерживают Украину".Вот буквально на днях в рамках исполнения седьмой теоремы высказался Андрей Макаревич** – около его дома упала иранская ракета. Ну или израильская зенитная – он не ракетчик, он певец ртом. Человек, который уехал из России, потому что она воюет с соседями, имеет к властям Израиля только одну претензию – зачем они пытаются вести переговоры с Ираном… Продолжаем наблюдение за пациентом (хотя напрашивается слово "поциент").***В "теореме Тарана" самое интересное, что это живое творчество народных масс, побуждённое к жизни, что интересно, не отечественной, а украинской пропагандой. Пример того, как российское общество ведёт контрпропагандистскую борьбу. Инициативы по отрезанию телеграма как раз именно против этого творчества и направлены (не удивимся, если со временем всплывут отчёты СБУ и "Интеллидженс сервис", в которых будет утверждаться, что это они действиями РКН рулили – приписки не чисто советское явление).Понятно, что не всё ровно с точки зрения логики и не всё одинаково смешно, но народное творчество именно такое.* "Зрада" – предательство, "перемога" – победа. Слова "генотьба" в украинском языке нет. Это сочетание слов "ганьба" (позор) и "боротьба" (борьба).** Лицо, включённое в реестр иностранных агентов Минюста России.

https://ukraina.ru/20260528/na-ukraine-sobak-prepodnosyat-patriotami-i-zhertvami-agressii-1079527755.html

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https://ukraina.ru/20251231/glavred-izdaniya-ukrainaru-iskander-khisamov-rossii-nuzhno-gotovitsya-k-razgovoru-s-ukraintsami-1073837070.html

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мнения, украина, россия, крым, владимир зеленский, вооруженные силы украины, черноморский флот, сбербанк, пропаганда, юмор