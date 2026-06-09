Спутал Мадьяра с "Мадяром": Выдрин о грубом просчете Зеленского в отношении Венгрии - 09.06.2026 Украина.ру
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Спутал Мадьяра с "Мадяром": Выдрин о грубом просчете Зеленского в отношении Венгрии
Спутал Мадьяра с "Мадяром": Выдрин о грубом просчете Зеленского в отношении Венгрии - 09.06.2026 Украина.ру
Спутал Мадьяра с "Мадяром": Выдрин о грубом просчете Зеленского в отношении Венгрии
Владимир Зеленский, мягко говоря, сдержанно относится к венгерской диаспоре в Закарпатье и при этом восторгается Румынией. Это грубая внешнеполитическая ошибка, которая может привести к нарастанию напряжения между Киевом и Будапештом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2026-06-09T05:45
2026-06-09T05:45
новости
венгрия
закарпатье
румыния
владимир зеленский
дмитрий выдрин
украина.ру
мадьяр
бпла
венгры закарпатья
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Журналист спросил эксперта, почему Владимир Зеленский просчитался с Венгрией, надеясь, что смена власти там будет в его пользу."Ну, да. Скорее всего он спутал [Петера] Мадьяра, нынешнего премьера Венгрии, с "Мадяром" (Робертом Бровди) — главарем команды украинских дроноводов", — заявил Выдрин.Эксперт поделился личным опытом работы с венгерским парламентом. По его словам, глава парламента учил его, как понравиться венграм: нужно восторгаться их диаспорой и сдержанно относиться к румынам."А Зеленский, мягко говоря, сдержанно относится к венгерской диаспоре в Закарпатье и восторгается Румынией за ее военную помощь. А сейчас — и за абсурдное закрытие нашего дипломатического представительства. Наверное, ему так "Мадяр" подсказал", — иронично отметил политолог.По словам Выдрина, напряжение между Киевом и Будапештом будет только нарастать — и для этого есть и другие "тысячи причин".Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.
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новости, венгрия, закарпатье, румыния, владимир зеленский, дмитрий выдрин, украина.ру, мадьяр, бпла, венгры закарпатья, главные новости, главное, киевский режим, мир без границ, дзен новости сво, украина.ру дзен, власти украины
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Спутал Мадьяра с "Мадяром": Выдрин о грубом просчете Зеленского в отношении Венгрии

05:45 09.06.2026
 
© commons.wikimedia.org / Википедия
- РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© commons.wikimedia.org / Википедия
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Владимир Зеленский, мягко говоря, сдержанно относится к венгерской диаспоре в Закарпатье и при этом восторгается Румынией. Это грубая внешнеполитическая ошибка, которая может привести к нарастанию напряжения между Киевом и Будапештом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Журналист спросил эксперта, почему Владимир Зеленский просчитался с Венгрией, надеясь, что смена власти там будет в его пользу.
"Ну, да. Скорее всего он спутал [Петера] Мадьяра, нынешнего премьера Венгрии, с "Мадяром" (Робертом Бровди) — главарем команды украинских дроноводов", — заявил Выдрин.
Эксперт поделился личным опытом работы с венгерским парламентом. По его словам, глава парламента учил его, как понравиться венграм: нужно восторгаться их диаспорой и сдержанно относиться к румынам.
"А Зеленский, мягко говоря, сдержанно относится к венгерской диаспоре в Закарпатье и восторгается Румынией за ее военную помощь. А сейчас — и за абсурдное закрытие нашего дипломатического представительства. Наверное, ему так "Мадяр" подсказал", — иронично отметил политолог.
По словам Выдрина, напряжение между Киевом и Будапештом будет только нарастать — и для этого есть и другие "тысячи причин".
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.
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