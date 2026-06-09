https://ukraina.ru/20260609/raketnaya-opasnost-ugroza-ukrainskikh-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-1079987753.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 09.06.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА. Сводку на 0:30 мск 9 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-06-09T00:52

2026-06-09T00:52

2026-06-09T00:53

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Ракетная опасность в ночь на 9 июня объявлялась в ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Херсонской, Курской областях, в ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Брянской, Смоленской, Калужской, Волгоградской, Ростовской, Запорожской областях, в ДНР.К этому часу ранее объявленные Росавиацией ограничения на полёты в аэропортах России сняты.Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что за период с 25 по 31 мая в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 217 мирных жителей России, 35 человек погибли.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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