Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 09.06.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 09.06.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА. Сводку на 0:30 мск 9 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-06-09T00:52
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Ракетная опасность в ночь на 9 июня объявлялась в ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Херсонской, Курской областях, в ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Брянской, Смоленской, Калужской, Волгоградской, Ростовской, Запорожской областях, в ДНР.К этому часу ранее объявленные Росавиацией ограничения на полёты в аэропортах России сняты.Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что за период с 25 по 31 мая в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 217 мирных жителей России, 35 человек погибли.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

00:52 09.06.2026 (обновлено: 00:53 09.06.2026)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА. Сводку на 0:30 мск 9 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная опасность в ночь на 9 июня объявлялась в ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Херсонской, Курской областях, в ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Брянской, Смоленской, Калужской, Волгоградской, Ростовской, Запорожской областях, в ДНР.
К этому часу ранее объявленные Росавиацией ограничения на полёты в аэропортах России сняты.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что за период с 25 по 31 мая в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 217 мирных жителей России, 35 человек погибли.
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