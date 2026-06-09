https://ukraina.ru/20260609/raketnaya-opasnost-ugroza-ukrainskikh-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-1079987753.html
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 09.06.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА. Сводку на 0:30 мск 9 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-06-09T00:52
2026-06-09T00:52
2026-06-09T00:53
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Ракетная опасность в ночь на 9 июня объявлялась в ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Херсонской, Курской областях, в ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Брянской, Смоленской, Калужской, Волгоградской, Ростовской, Запорожской областях, в ДНР.К этому часу ранее объявленные Росавиацией ограничения на полёты в аэропортах России сняты.Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что за период с 25 по 31 мая в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 217 мирных жителей России, 35 человек погибли.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, новости днр, лнр, севастополь, крым, краснодарский край, херсонская область, курская область, брянская область, смоленск, калужская область, волгоградская область, ростовская область, запорожская область, росавиация, угроза, аэропорт, аэропорты, бпла, бпла сегодня, атака бпла, пво, беспилотники, беспилотники сегодня, сво, спецоперация
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:52 09.06.2026 (обновлено: 00:53 09.06.2026)
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА. Сводку на 0:30 мск 9 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру