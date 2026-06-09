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Десятки боевиков ВСУ пропали без вести в Сумской области

Десятки боевиков ВСУ пропали без вести в Сумской области - 09.06.2026 Украина.ру

Десятки боевиков ВСУ пропали без вести в Сумской области

Десятки военнослужащих ВСУ пропали без вести в районе Храповщины Сумской области за последние дни, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах

2026-06-09T09:53

2026-06-09T09:53

2026-06-09T09:53

новости

сумская область

храповщина

харьковская область

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

украина.ру

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"Некрологи украинских националистов показывают, что за последние дни в районе Храповщины пропали без вести десятки националистов из состава 47-й и 156-й ОМБр ВСУ", - уточнил силовик.На фоне обстановки на данном участке фронта украинское командование предпринимает меры по усилению своих подразделений.Об успехах россиян - в материале Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах на сайте Украина.ру.

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новости, сумская область, храповщина, харьковская область, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру