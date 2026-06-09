Десятки боевиков ВСУ пропали без вести в Сумской области
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
Десятки военнослужащих ВСУ пропали без вести в районе Храповщины Сумской области за последние дни, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах
"Некрологи украинских националистов показывают, что за последние дни в районе Храповщины пропали без вести десятки националистов из состава 47-й и 156-й ОМБр ВСУ", - уточнил силовик.
На фоне обстановки на данном участке фронта украинское командование предпринимает меры по усилению своих подразделений.
"Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что из Харьковской области на сумской участок фронта переброшены расчеты операторов тяжелых коптеров 22-й ОМБр ВСУ", - добавил он.
Об успехах россиян - в материале Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах на сайте Украина.ру.
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