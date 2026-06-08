Украина подверглась массированному удару - военкор - 08.06.2026 Украина.ру
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Украина подверглась массированному удару - военкор
Украина подверглась массированному удару - военкор - 08.06.2026 Украина.ру
Украина подверглась массированному удару - военкор
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко
2026-06-08T13:33
2026-06-08T13:41
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По его сведениям, налету подверглись объекты противника в Киевской области, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Павлограде и Днепропетровске.Среди прочего, стало известно, что под Харьковом российский дрон прилетел в полицейскую машину, в которой вместе с силовиками находились сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата).Одним из самых масштабных последствий налета стало уничтожение склада "Укрпочты". По заявлению главы компании Игоря Смилянского, объект "частично уничтожен".Позже Минобороны России информировало, что ВС России за сутки нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также складам боеприпасов и горючего, используемым ВСУ.О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, харьков, вооруженные силы украины, укрпочта, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины, Укрпочта, Украина.ру

Украина подверглась массированному удару - военкор

13:33 08.06.2026 (обновлено: 13:41 08.06.2026)
 
© Фото : osnmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : osnmedia.ru
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Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко
По его сведениям, налету подверглись объекты противника в Киевской области, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Павлограде и Днепропетровске.
Среди прочего, стало известно, что под Харьковом российский дрон прилетел в полицейскую машину, в которой вместе с силовиками находились сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата).
Одним из самых масштабных последствий налета стало уничтожение склада "Укрпочты". По заявлению главы компании Игоря Смилянского, объект "частично уничтожен".
Позже Минобороны России информировало, что ВС России за сутки нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также складам боеприпасов и горючего, используемым ВСУ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах", - указали в ведомстве.​
О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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