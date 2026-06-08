От стратегии истощения — к концепции разрушения: Кнутов призвал Россию перенять тактику Ирана - 08.06.2026 Украина.ру
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От стратегии истощения — к концепции разрушения: Кнутов призвал Россию перенять тактику Ирана
От стратегии истощения — к концепции разрушения: Кнутов призвал Россию перенять тактику Ирана - 08.06.2026 Украина.ру
От стратегии истощения — к концепции разрушения: Кнутов призвал Россию перенять тактику Ирана
Иран продемонстрировал эффективный способ ведения боевых действий, сразу начав войну на уничтожение. России пора перенять эту тактику, перейдя от войны на истощение к стратегии разрушения энергетики, мостов и предприятий Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-06-08T14:59
2026-06-08T14:59
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Журналист спросил, как долго Россия может с высокой интенсивностью наносить системные удары возмездия по целям на Украине. По мнению эксперта, Иран показал новый способ ведения боевых действий, когда главные удары наносятся баллистическими ракетами, а не дронами."Если Иран в состоянии эти вопросы решить, то мы тем более сможем организовать производство ракет на должном уровне", — пояснил Кнутов.Собеседник Украина.ру пояснил, что основная задача — это разрушение предприятий, трансформаторных подстанций и самих электростанций. Аналитик подчеркнул, что удары по ключевым мостам нужно наносить регулярно, чтобы вывести из строя дорожное полотно.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.Про технические аспекты специальной военной операции — в авторской статье Геннадия Алехина "Под прикрытием дронового "зонтика". Как ВС РФ адаптируется к современной войне" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, россия, юрий кнутов, украина.ру, украина, война, война на украине, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, ближний восток, война на ближнем востоке, война в иране
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От стратегии истощения — к концепции разрушения: Кнутов призвал Россию перенять тактику Ирана

14:59 08.06.2026
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Alina Smutko
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Иран продемонстрировал эффективный способ ведения боевых действий, сразу начав войну на уничтожение. России пора перенять эту тактику, перейдя от войны на истощение к стратегии разрушения энергетики, мостов и предприятий Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Журналист спросил, как долго Россия может с высокой интенсивностью наносить системные удары возмездия по целям на Украине.
"Давайте посмотрим на пример Ирана. Иран сразу начал войну на уничтожение. Никакой войны на истощение с его стороны не было. Были выведены из строя 15 баз, 5 серьезных объектов", — заявил Кнутов.
По мнению эксперта, Иран показал новый способ ведения боевых действий, когда главные удары наносятся баллистическими ракетами, а не дронами.
"Если Иран в состоянии эти вопросы решить, то мы тем более сможем организовать производство ракет на должном уровне", — пояснил Кнутов.
Собеседник Украина.ру пояснил, что основная задача — это разрушение предприятий, трансформаторных подстанций и самих электростанций. Аналитик подчеркнул, что удары по ключевым мостам нужно наносить регулярно, чтобы вывести из строя дорожное полотно.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.
Про технические аспекты специальной военной операции — в авторской статье Геннадия Алехина "Под прикрытием дронового "зонтика". Как ВС РФ адаптируется к современной войне" на сайте Украина.ру.
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