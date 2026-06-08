https://ukraina.ru/20260608/ot-strategii-istoscheniya--k-kontseptsii-razrusheniya-knutov-prizval-rossiyu-perenyat-taktiku-irana-1079964980.html

От стратегии истощения — к концепции разрушения: Кнутов призвал Россию перенять тактику Ирана

От стратегии истощения — к концепции разрушения: Кнутов призвал Россию перенять тактику Ирана - 08.06.2026 Украина.ру

От стратегии истощения — к концепции разрушения: Кнутов призвал Россию перенять тактику Ирана

Иран продемонстрировал эффективный способ ведения боевых действий, сразу начав войну на уничтожение. России пора перенять эту тактику, перейдя от войны на истощение к стратегии разрушения энергетики, мостов и предприятий Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-06-08T14:59

2026-06-08T14:59

2026-06-08T14:59

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Журналист спросил, как долго Россия может с высокой интенсивностью наносить системные удары возмездия по целям на Украине. По мнению эксперта, Иран показал новый способ ведения боевых действий, когда главные удары наносятся баллистическими ракетами, а не дронами."Если Иран в состоянии эти вопросы решить, то мы тем более сможем организовать производство ракет на должном уровне", — пояснил Кнутов.Собеседник Украина.ру пояснил, что основная задача — это разрушение предприятий, трансформаторных подстанций и самих электростанций. Аналитик подчеркнул, что удары по ключевым мостам нужно наносить регулярно, чтобы вывести из строя дорожное полотно.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.Про технические аспекты специальной военной операции — в авторской статье Геннадия Алехина "Под прикрытием дронового "зонтика". Как ВС РФ адаптируется к современной войне" на сайте Украина.ру.

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