https://ukraina.ru/20260608/pod-prikrytiem-dronovogo-zontika-kak-vs-rf-adaptiruetsya-k-sovremennoy-voyne-1079950580.html

Под прикрытием дронового "зонтика". Как ВС РФ адаптируется к современной войне

Под прикрытием дронового "зонтика". Как ВС РФ адаптируется к современной войне - 08.06.2026 Украина.ру

Под прикрытием дронового "зонтика". Как ВС РФ адаптируется к современной войне

В настоящее время основные боевые действия в зоне проведения спецоперации проходят в холмистой местности, где преобладают лесные массивы, реки, озера, водохранилища. Всё это создает дополнительную сложность при организации проведения колонн, а также свои преимущества для засад противника.

2026-06-08T12:20

2026-06-08T12:20

2026-06-08T12:20

эксклюзив

афганистан

волчанск

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спецоперация

ии (искусственный интеллект)

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Военные часто стали использовать для охраны своих колонн беспилотники и наземных роботов. Как правило, основное движение техники на передний край происходит по грунтовым и лесным дорогам, реже по асфальтированным. В пути армейские машины сопровождают два-три квадрокоптера. В их задачи входит осмотр обочин и дорожного полотна. Если дроны заметили опасный предмет, технику тут же останавливают, а на дорогу выпускают наземную робототехническую платформу с манипулятором. Оператор робота находит цель и с помощью манипулятора устанавливает на нее накладной заряд. Затем следует подрыв. Таким образом, можно устранить опасность без больших задержек в движении военной техники.Например, на Константиновском участке роботы часто заменяют бойцов на 90 процентов. Они помогают доставить воду, боеприпасы или вытащить раненого из-под обстрела, то есть взяли на себя почти всю "черновую" работу по снабжению передовых позиций.Войска так или иначе регулярно совершают маневренные действия, марши по дорогам и пересеченной местности, преодолевают водные преграды. В этих случаях огромную роль играет проверенная опытом тактическая схема ведения боевых действий. Не стоит забывать, что российская армия воюет по классической схеме военной науки и искусства. Конечно, она меняется. Сейчас повсеместно используют беспилотники различных типов, которые уже успели окрестить "дроновыми зонтиками", которые используются на дорогах при сопровождении транспорта из тыловых районов.Стоит отметить, что отряды обеспечения движения использовались и раньше в условиях военных конфликтов при проводке больших и средних маршевых колонн. Отряд обеспечения движения в обязательном порядке высылался в составе подразделений инженерных войск. Ведь главные силы всегда следовали одной или несколькими колоннами. А подразделения технического обеспечения и тыла передвигались непосредственно за боевыми подразделениями или самостоятельными колоннами. Они находились на удалении нескольких километров. Им тоже нужна защита.В период боевых действий в Афганистане проводкой сопровождения колонн в условиях горной местности и предгорья требовали от нашего командования своеобразной военной хитрости. Там тоже подвоз, передвижение сил и средств происходили в составе колонн. Выдвижение в район боевых действий, как правило, осуществляется ночью с соблюдением мер маскировки. Многие говорят, что из космоса всё видно. Конечно, средства разведки развиваются, но на земле всё равно передвигаются личный состав и боевая техника. Они это делают на автомобилях или железнодорожным транспортом. При этом танковые и мотострелковые подразделения совершают марш, как правило, одной колонной со своими средствами усиления.Например, идет батальон, а вперед по маршруту высылается дозор из разведывательного или мотострелкового взвода, на удалении от одного до трех километров. В его состав обязательно входит два-три сапера с миноискателем, иногда и со специально подготовленными собаками. С ними идут проводники из числа местных жителей. Вслед за разведкой выдвигают головную походную заставу. А с флангов батальон прикрывают боковые походные заставы — в составе до мотострелкового отделения. С тыла колонны замыкают тыльные заставы.Необходимо учитывать, что на юго-востоке Украины — в Донбассе, на Харьковском направлении — боевые действия в основном проходят в скученных агломерациях. И, естественно, командиры учитывают, как эти населенные пункты, мосты и зеленую зону лучше всего преодолеть. Как правило, это происходит на максимальной скорости, что помогает избежать поражения боевых машин и другой техники из ручных противотанковых гранатометов.Автомобили и бронированную технику сопровождают штатные мотострелковые подразделения, силы и средства, которые распределяют по колонне из расчета один бронетранспортер на десять автомобилей. Умелые командиры заранее высылают на господствующие высоты или важные рубежи подразделения для охраны колонн, в состав которых обязательно присутствуют дроноводы, саперы, авианаводчики и артиллерийские корректировщики.Еще раз стоит подчеркнуть, что за годы участия в локальных конфликтах в Афганистане и на Северном Кавказе был приобретен богатейший боевой опыт по проводке и сопровождению колонн в сложных условиях местности. На Кавказе и в Афгане это была горно-пустынная местность в условиях партизанской войны со стороны противника. В зоне СВО проводка и сопровождение колонн потребовали внести ряд серьезных тактических изменений в действия и улучшить качество подготовки командиров, штабов и войск.Эти моменты учитывались раньше, во время наших успешных боевых действий в районе Артемовска, Авдеевки, во время закрепления на Волчанском и Липцевском плацдармах в Харьковской области. Там была серая зона между Волчанском и Липцами, откуда мог действовать противник. Но командиры учли эти условия при переброске резервов, стараясь избежать ненужных потерь. Сейчас технику в зоне проведения специальной военной операции активно сопровождают беспилотные летательные аппараты.Применение мультироторных беспилотников в зоне ведения боевых действий является уже привычным способом повышения эффективности боевых операций. Они могут использоваться для выполнения различных задач, таких как разведка, доставка грузов и медицинской помощи, а также для уничтожения целей на расстоянии. Беспилотники различной массы могут быть применены в зависимости от поставленной задачи. Кроме того, мультироторные платформы проще в эксплуатации, что делает их более доступными для использования в условиях боевых действий. В целом, применение мультироторных беспилотников является проверенным и безопасным способом повышения эффективности операций на дорогах и на поле боя.Электрические квадрокоптеры могут быть особенно полезны в случаях, когда требуется незаметность в полете, например, при выполнении разведывательных миссий. Однако для выполнения более продолжительных миссий на больших высотах может потребоваться применение гибридных квадрокоптеров. Эти беспилотники оснащены генератором, который позволяет им продолжительное время находиться в воздухе, а также более мощными двигателями для подъема на большие высоты. Кроме того, гибридные квадрокоптеры могут быть оснащены дополнительным оборудованием, таким как камеры высокого разрешения или тепловизоры, что позволяет им выполнять более сложные задачи.Следует признать, что до начала спецоперации Военно-промышленный комплекс уделял технологиям БПЛА весьма мало внимания. Ранее за большое количество времени в стране была выпущена лишь одна модель дрона-камикадзе "Ланцет" и являлась она далеко не самым массовым продуктом в российской армии. Однако, за последние три года стало известно о различных моделях этого беспилотника, и громят технику противника данные птички уже по всей линии соприкосновения, что говорит о серьёзном увеличении объёмов производства дронов.Вполне официальный термин из англоязычной военной теории, относящийся к организации засад — это можно трактовать как зону поражения, или уже как "огневой мешок". В этой зоне группа противника подвергается наиболее смертоносному и эффективному огню засадной группы. Обычно при атаке колонн на марше эта зона создаётся, когда подбиваются или подрываются первая и последняя машины — тем самым колонна становится обездвиженной.Сейчас, по заявлениям ряда украинских военкоров, российская сторона возвращает практику массированного применения бронетехники. Одновременно на узком участке задействуют множество бронетехники, так, чтобы перегрузить украинских дроноводов — как из-за дефицита самих операторов на периметр, так и аппаратов. Уничтожение одной единицы техники требует обычно более одного дрона, а в случае танков их априори требуется несколько.Разумеется, техника не идёт голой, военные уже более организованно разрабатывают варианты защиты от дронов, экспериментируя с вариантами, принципами и методами применения. Однако без потерь такая тактика обходится тоже не может, поэтому важно модифицировать и внутреннее пространство, плюс способы эвакуации экипажей. С другой стороны — перерасход противником дронов приводит к росту эффективности классических тактик, и возможностям реализовывать преимущества.Чтобы минимизировать риски вражеских провокаций, на дежурство в приграничье заступают мобильные огневые группы. Их преимущество — скорость реакции. Если в небе замечены украинские дроны, наши отряды встречают их мощным огнем. Мобильная огневая группа работает в любое время суток, но чаще всего ночью, когда враг активен, запускает в небо беспилотники ударные и самолетного типа. Подобное происходит на Харьковском направлении, где участки фронта вплотную примыкают к границе с Белгородской областью.Обнаруживать врага помогают силы ПВО. Это радиолокационная станция, на экране система фиксирует БПЛА противника, который подступает к границе. Здесь очень важна скорость реакции бойцов."Открываю формуляр, исходя из характеристик, как ведет себя цель, как завязывается трасса, я делаю выводы, что это разведывательный дрон либо ударный — исходя из скорости его. Опыт, характеристики — делаем по ним заключение", — сообщил начальник радиолокационной станции с позывным Леший. Координаты цели передают оператору БПЛА. Его задача ювелирная — догнать и уничтожить угрозу в воздухе. Таким образом и создается своеобразный дроновый зонтик, благодаря чему вовремя происходит ротация личного состава, эвакуируют раненых, доставляют провизию и продовольствие.Подробнее о том, что происходит на фронтах СВО - в статье Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, афганистан, волчанск, украина, пво, сво, бпла, спецоперация, ии (искусственный интеллект)