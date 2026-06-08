Массированная атака на тылы противника: сводка ударов ВС РФ. Новости фронта - 08.06.2026 Украина.ру
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Массированная атака на тылы противника: сводка ударов ВС РФ. Новости фронта
Массированная атака на тылы противника: сводка ударов ВС РФ. Новости фронта - 08.06.2026 Украина.ру
Массированная атака на тылы противника: сводка ударов ВС РФ. Новости фронта
Российские вооруженные силы нанесли серию массированных ударов по объектам военной и логистической инфраструктуры противника на всей территории Украины. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 8 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-08T11:45
2026-06-08T11:45
сво
спецоперация
украина
харьков
кривой рог
владимир зеленский
сергей собянин
вооруженные силы украины
укрпочта
минобороны
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По данным Телеграм-канала "Дневник Десантника", минувшая ночь выдалась "горячей" для киевского режима.В Харькове ударные беспилотники "Герань" поразили складское помещение национального почтового оператора "Укрпочта", а также нанесли удары по промышленным предприятиям города. Цели были выбраны не случайно: через эти объекты, по данным разведки, могло осуществляться снабжение ВСУ.На Днепропетровщине взрывы прогремели в Кривом Роге, городе, где находится "родовая вотчина" семьи Зеленского. В самом Днепропетровске поражено транспортное предприятие, задействованное в перевозке военных грузов. В Павлограде был нанесен массированный удар.На юге, в Одессе, российские силы нанесли удары по портовой инфраструктуре противника. В результате атаки начался сильный пожар. Целью было нарушение логистических цепочек поставок вооружений, которые западные спонсоры пытаются завезти морем.В Запорожье удары пришлись по объектам, используемым украинскими формированиями. На местах прилетов очевидцы сообщают о сильных пожарах и высоких столбах дыма.Другие новости к этому часу: 🟥 Дрон ВСУ ночью атаковал частный дом в поселке Коренево Курской области. Ранен 64-летний мужчина.🟥 В сети появляются сообщения о крупном пожаре в Баштанском районе Николаевской области после предполагаемого прилёта. По данным местных источников, на месте наблюдается сильное возгорание, однако официальной информации о причинах происшествия и его последствиях пока не поступало.🟥 В Севастополе звучит воздушная тревога🟥 Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.🟥 Взрывы в Затоке Одесской области. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Зафиксируйте фронт и пустите войска": кто пытается диктовать РФ условия. Хроника событий на утро 8 июня.
украина
харьков
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сво, спецоперация, украина, харьков, кривой рог, владимир зеленский, сергей собянин, вооруженные силы украины, укрпочта, минобороны, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, новости сво
СВО, Спецоперация, Украина, Харьков, Кривой Рог, Владимир Зеленский, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Укрпочта, Минобороны, сводка СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, новости СВО

Массированная атака на тылы противника: сводка ударов ВС РФ. Новости фронта

11:45 08.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские вооруженные силы нанесли серию массированных ударов по объектам военной и логистической инфраструктуры противника на всей территории Украины. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 8 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
По данным Телеграм-канала "Дневник Десантника", минувшая ночь выдалась "горячей" для киевского режима.
В Харькове ударные беспилотники "Герань" поразили складское помещение национального почтового оператора "Укрпочта", а также нанесли удары по промышленным предприятиям города. Цели были выбраны не случайно: через эти объекты, по данным разведки, могло осуществляться снабжение ВСУ.
На Днепропетровщине взрывы прогремели в Кривом Роге, городе, где находится "родовая вотчина" семьи Зеленского. В самом Днепропетровске поражено транспортное предприятие, задействованное в перевозке военных грузов. В Павлограде был нанесен массированный удар.
На юге, в Одессе, российские силы нанесли удары по портовой инфраструктуре противника. В результате атаки начался сильный пожар. Целью было нарушение логистических цепочек поставок вооружений, которые западные спонсоры пытаются завезти морем.
В Запорожье удары пришлись по объектам, используемым украинскими формированиями. На местах прилетов очевидцы сообщают о сильных пожарах и высоких столбах дыма.
Другие новости к этому часу:
🟥 Дрон ВСУ ночью атаковал частный дом в поселке Коренево Курской области. Ранен 64-летний мужчина.
🟥 В сети появляются сообщения о крупном пожаре в Баштанском районе Николаевской области после предполагаемого прилёта. По данным местных источников, на месте наблюдается сильное возгорание, однако официальной информации о причинах происшествия и его последствиях пока не поступало.
🟥 В Севастополе звучит воздушная тревога
🟥 Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
🟥 Взрывы в Затоке Одесской области.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Зафиксируйте фронт и пустите войска": кто пытается диктовать РФ условия. Хроника событий на утро 8 июня.
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СВОСпецоперацияУкраинаХарьковКривой РогВладимир ЗеленскийСергей СобянинВооруженные силы УкраиныУкрпочтаМиноборонысводка СВОновости СВО Россияновости СВО сейчасновости СВО
 
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