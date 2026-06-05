Взрыв в порту Констанцы: Россия настаивает на украинском следе, Бухарест хранит молчание - 05.06.2026 Украина.ру
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Взрыв в порту Констанцы: Россия настаивает на украинском следе, Бухарест хранит молчание
Взрыв в порту Констанцы: Россия настаивает на украинском следе, Бухарест хранит молчание - 05.06.2026 Украина.ру
Взрыв в порту Констанцы: Россия настаивает на украинском следе, Бухарест хранит молчание
В румынском порту Констанца прогремел взрыв, уничтоживший морской беспилотник. Российское посольство прямо обвинило Украину в инциденте, в то время как Минобороны Румынии ограничилось туманной формулировкой, лишь связав дрон с боевыми действиями на Украине. Об этом 5 июня пишет телеграм-канал "Политика Страны"
2026-06-05T14:06
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Инцидент в черноморском порту Констанца обрастает противоречивыми версиями. Официальный Бухарест признает факт детонации беспилотного аппарата, уточнив, что он относится "к типу, используемому в войне в Украине". Однако называть страну-производителя или запуска румынское военное ведомство не стало.РФ в Румынии выступило с резким заявлением в соцсети Facebook*, возложив ответственность на Киев."Учитывая преднамеренно неполную информацию, распространяемую Министерством национальной обороны Румынии, посольство России информирует румынскую общественность: это украинские беспилотные морские аппараты", — подчеркивается в сообщении посольства.Версию об украинском следе поддержал и капитан первого ранга ВМС Румынии в отставке Санду Матею. В интервью Digi24 он однозначно заявил, что взорвавшийся аппарат был украинским.Украинская сторона пока воздерживается от комментариев по факту происшествия в румынском порту.Это уже не первый инцидент с украинским беспилотником в Румынии. В ночь на 29 мая дрон врезался в крышу многоквартирного дома в румынском Галаце, два человека получили травмы. Бухарест немедленно обвинил Москву и пригрозил дипломатическими мерами. 3 июня российский посол Дмитрий Лобанов был приглашён в МИД Люксембурга, где ему предъявили обвинения в нарушении воздушного пространства Румынии. Посол отверг эти обвинения и напомнил про атаку ВСУ на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июня* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РоссииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Минобороны, Facebook, Украина, Россия, МИД, Румыния, Мир без границ

Взрыв в порту Констанцы: Россия настаивает на украинском следе, Бухарест хранит молчание

14:06 05.06.2026 (обновлено: 14:07 05.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Сергей Субботин
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В румынском порту Констанца прогремел взрыв, уничтоживший морской беспилотник. Российское посольство прямо обвинило Украину в инциденте, в то время как Минобороны Румынии ограничилось туманной формулировкой, лишь связав дрон с боевыми действиями на Украине. Об этом 5 июня пишет телеграм-канал "Политика Страны"
Инцидент в черноморском порту Констанца обрастает противоречивыми версиями. Официальный Бухарест признает факт детонации беспилотного аппарата, уточнив, что он относится "к типу, используемому в войне в Украине". Однако называть страну-производителя или запуска румынское военное ведомство не стало.
РФ в Румынии выступило с резким заявлением в соцсети Facebook*, возложив ответственность на Киев.
"Учитывая преднамеренно неполную информацию, распространяемую Министерством национальной обороны Румынии, посольство России информирует румынскую общественность: это украинские беспилотные морские аппараты", — подчеркивается в сообщении посольства.
Версию об украинском следе поддержал и капитан первого ранга ВМС Румынии в отставке Санду Матею. В интервью Digi24 он однозначно заявил, что взорвавшийся аппарат был украинским.
Украинская сторона пока воздерживается от комментариев по факту происшествия в румынском порту.
Это уже не первый инцидент с украинским беспилотником в Румынии. В ночь на 29 мая дрон врезался в крышу многоквартирного дома в румынском Галаце, два человека получили травмы. Бухарест немедленно обвинил Москву и пригрозил дипломатическими мерами.
3 июня российский посол Дмитрий Лобанов был приглашён в МИД Люксембурга, где ему предъявили обвинения в нарушении воздушного пространства Румынии. Посол отверг эти обвинения и напомнил про атаку ВСУ на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июня
* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории России
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