https://ukraina.ru/20260606/russkie-besprepyatstvenno-zashli-v-konstantinovku-polkovnik-alekhin-rasskazal-o-provale-syrskogo-1079898673.html

"Русские беспрепятственно зашли в Константиновку": полковник Алехин рассказал о провале Сырского

"Русские беспрепятственно зашли в Константиновку": полковник Алехин рассказал о провале Сырского - 06.06.2026 Украина.ру

"Русские беспрепятственно зашли в Константиновку": полковник Алехин рассказал о провале Сырского

Российские войска зашли в микрорайоны Константиновки с юга и юго-запада. Украинские эксперты и нацисты из "Азова"* признают, что оборона ВСУ дала сбой. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2026-06-06T04:45

2026-06-06T04:45

2026-06-06T04:45

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Комментируя ситуацию под Константиновкой, эксперт привёл слова украинского военного эксперта Романа Свитана. "Одна из главных "говорящих голов" украинского ТВ Роман Свитан открыто заявил, что прорыв русских в Константиновке и ее фактический охват стали следствием того, что внимание общества Сырский и Ко намеренно отвлекали второстепенными угрозами", — сообщил Алёхин."Пока медиа и главком "рассказывали сказки" о возможном наступлении со стороны Беларуси, российские войска беспрепятственно зашли с юга и юго-запада в микрорайоны Константиновки", — сказал Свитан.По словам Алёхина, начальник штаба 3-го корпуса "Азова"* Богдан Кротевич обратился к Зеленскому с критикой военного руководства. "Он открыто назвал ситуацию на восточном фронте, особенно в районе Константиновки, катастрофической", — заявил Алёхин. "Из-за некомпетентных решений командования украинские войска в Донбассе ставятся под угрозу крупных окружений", — подытожил автор статьи.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.*Организация "Азов" признана экстремистской и террористической и запрещена на территории РФ

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