"Русские беспрепятственно зашли в Константиновку": полковник Алехин рассказал о провале Сырского - 06.06.2026 Украина.ру
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"Русские беспрепятственно зашли в Константиновку": полковник Алехин рассказал о провале Сырского
"Русские беспрепятственно зашли в Константиновку": полковник Алехин рассказал о провале Сырского - 06.06.2026 Украина.ру
"Русские беспрепятственно зашли в Константиновку": полковник Алехин рассказал о провале Сырского
Российские войска зашли в микрорайоны Константиновки с юга и юго-запада. Украинские эксперты и нацисты из "Азова"* признают, что оборона ВСУ дала сбой. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2026-06-06T04:45
2026-06-06T04:45
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Комментируя ситуацию под Константиновкой, эксперт привёл слова украинского военного эксперта Романа Свитана. "Одна из главных "говорящих голов" украинского ТВ Роман Свитан открыто заявил, что прорыв русских в Константиновке и ее фактический охват стали следствием того, что внимание общества Сырский и Ко намеренно отвлекали второстепенными угрозами", — сообщил Алёхин."Пока медиа и главком "рассказывали сказки" о возможном наступлении со стороны Беларуси, российские войска беспрепятственно зашли с юга и юго-запада в микрорайоны Константиновки", — сказал Свитан.По словам Алёхина, начальник штаба 3-го корпуса "Азова"* Богдан Кротевич обратился к Зеленскому с критикой военного руководства. "Он открыто назвал ситуацию на восточном фронте, особенно в районе Константиновки, катастрофической", — заявил Алёхин. "Из-за некомпетентных решений командования украинские войска в Донбассе ставятся под угрозу крупных окружений", — подытожил автор статьи.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.*Организация "Азов" признана экстремистской и террористической и запрещена на территории РФ
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новости, константиновка, россия, геннадий алехин, владимир зеленский, украина.ру, беларусь, александр сырский, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, завершение сво, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии
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"Русские беспрепятственно зашли в Константиновку": полковник Алехин рассказал о провале Сырского

04:45 06.06.2026
 
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Работа РСЗО Торнадо-Г в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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Российские войска зашли в микрорайоны Константиновки с юга и юго-запада. Украинские эксперты и нацисты из "Азова"* признают, что оборона ВСУ дала сбой. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Комментируя ситуацию под Константиновкой, эксперт привёл слова украинского военного эксперта Романа Свитана.
"Одна из главных "говорящих голов" украинского ТВ Роман Свитан открыто заявил, что прорыв русских в Константиновке и ее фактический охват стали следствием того, что внимание общества Сырский и Ко намеренно отвлекали второстепенными угрозами", — сообщил Алёхин.
"Пока медиа и главком "рассказывали сказки" о возможном наступлении со стороны Беларуси, российские войска беспрепятственно зашли с юга и юго-запада в микрорайоны Константиновки", — сказал Свитан.
По словам Алёхина, начальник штаба 3-го корпуса "Азова"* Богдан Кротевич обратился к Зеленскому с критикой военного руководства.
"Он открыто назвал ситуацию на восточном фронте, особенно в районе Константиновки, катастрофической", — заявил Алёхин. "Из-за некомпетентных решений командования украинские войска в Донбассе ставятся под угрозу крупных окружений", — подытожил автор статьи.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.
О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.
*Организация "Азов" признана экстремистской и террористической и запрещена на территории РФ
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