Тихая оттепель: что на самом деле стоит за возобновлением доставки посылок из России в США - 05.06.2026 Украина.ру
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Тихая оттепель: что на самом деле стоит за возобновлением доставки посылок из России в США
Тихая оттепель: что на самом деле стоит за возобновлением доставки посылок из России в США - 05.06.2026 Украина.ру
Тихая оттепель: что на самом деле стоит за возобновлением доставки посылок из России в США
Впервые с 2022 года почтовое сообщение между Россией и США восстановлено. "Почта России" возобновила доставку посылок в Штаты. Первая партия отправлений уже прибыла в РФ. Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений. Об этом сообщает пресс-служба "Почта России".
2026-06-05T06:45
2026-06-05T06:45
сша
россия
москва
почта россии
петербургский международный экономический форум (фонд)
эксклюзив
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Это направление исторически является одним из значимых для клиентов Почты: ранее почтовый импорт из США составлял более 50 тонн в месяц. В основном это товары электронной коммерции — одежда, обувь, электроника, БАДы. Также США неизменно занимали первое место по объёмам экспортных отправлений в 2024-2025 годах. В прошлом году на страну приходилась пятая часть всех объёмов экспорта. В конце 2025 года "Почта России" возобновила приём отправлений в США в категориях "Подарок", "Документы" и "Коммерческий образец", приостановленный ранее в связи с отменой беспошлинного режима.Возобновление почтовой логистики между странами можно считать еще одним проявлением духа Анкориджа. Кроме того, США впервые за несколько лет представлены на Петербургском международном экономическом форуме официальной делегацией. Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, возглавляющий американских представителей на ПМЭФ, высоко оценил работу участников сессии "Россия — США: диалог культур". А работа дипломатического корпуса России действительно сработала изящно. И это робкие, но осязаемые доказательства потепления отношений между Москвой и Вашингтоном. Речь идет не о телефонных звонках лидеров и не о закрытых консультациях дипломатов в Эр-Рияде или Стамбуле. Для многих граждан возобновление культурных, а тем более почтовых связей - это важное событие. До недавнего времени доставить посылку из Москвы в Нью-Йорк было достаточно сложной задачей. Во-первых, после 2022 года прямого авиасообщение было прервано. Во-вторых, были разорваны трансакционные цепочки: почтовые администрации не могли проводить взаиморасчеты, а таможенные службы работали в режиме жестких ограничений. Напомним, что Администрация США приняла решение упразднить с 29 августа 2025 года так называемое исключение de minimis, которое позволяло беспошлинно ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов.Поэтому возобновление почтового сообщение между Россией и США — это результат сложной дипломатической и юридической работы. Договориться об обмене заключенными или о временном прекращении огня по энергообъектам можно на уровне лидеров или нескольких ведомств . А вот заставить работать почту — значит запустить сложнейший бюрократический механизм с участием сотен исполнителей: пилотов, таможенников, банковских клерков, операторов сортировки. Если система заработала, значит, стороны достигли консенсуса по пакету микро-договоренностей. После новости о возобновлении почты можно с осторожностью надеяться и на возобновление прямого авиасообщения. И даже на возобновление переговорного трека по Украине.
сша
россия
москва
Украина.ру
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Виктория Титова
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Виктория Титова
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Украина.ру
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, россия, москва, почта россии, петербургский международный экономический форум (фонд), эксклюзив
США, Россия, Москва, Почта России, Петербургский международный экономический форум (фонд), Эксклюзив

Тихая оттепель: что на самом деле стоит за возобновлением доставки посылок из России в США

06:45 05.06.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛогистический центр "Почты России" в Приморcком крае
Логистический центр Почты России в Приморcком крае - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Впервые с 2022 года почтовое сообщение между Россией и США восстановлено. "Почта России" возобновила доставку посылок в Штаты. Первая партия отправлений уже прибыла в РФ. Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений. Об этом сообщает пресс-служба "Почта России".
Это направление исторически является одним из значимых для клиентов Почты: ранее почтовый импорт из США составлял более 50 тонн в месяц. В основном это товары электронной коммерции — одежда, обувь, электроника, БАДы. Также США неизменно занимали первое место по объёмам экспортных отправлений в 2024-2025 годах. В прошлом году на страну приходилась пятая часть всех объёмов экспорта. В конце 2025 года "Почта России" возобновила приём отправлений в США в категориях "Подарок", "Документы" и "Коммерческий образец", приостановленный ранее в связи с отменой беспошлинного режима.
Возобновление почтовой логистики между странами можно считать еще одним проявлением духа Анкориджа.
Кроме того, США впервые за несколько лет представлены на Петербургском международном экономическом форуме официальной делегацией. Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, возглавляющий американских представителей на ПМЭФ, высоко оценил работу участников сессии "Россия — США: диалог культур". А работа дипломатического корпуса России действительно сработала изящно.
И это робкие, но осязаемые доказательства потепления отношений между Москвой и Вашингтоном. Речь идет не о телефонных звонках лидеров и не о закрытых консультациях дипломатов в Эр-Рияде или Стамбуле. Для многих граждан возобновление культурных, а тем более почтовых связей - это важное событие. До недавнего времени доставить посылку из Москвы в Нью-Йорк было достаточно сложной задачей. Во-первых, после 2022 года прямого авиасообщение было прервано. Во-вторых, были разорваны трансакционные цепочки: почтовые администрации не могли проводить взаиморасчеты, а таможенные службы работали в режиме жестких ограничений. Напомним, что Администрация США приняла решение упразднить с 29 августа 2025 года так называемое исключение de minimis, которое позволяло беспошлинно ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов.
Поэтому возобновление почтового сообщение между Россией и США — это результат сложной дипломатической и юридической работы. Договориться об обмене заключенными или о временном прекращении огня по энергообъектам можно на уровне лидеров или нескольких ведомств . А вот заставить работать почту — значит запустить сложнейший бюрократический механизм с участием сотен исполнителей: пилотов, таможенников, банковских клерков, операторов сортировки. Если система заработала, значит, стороны достигли консенсуса по пакету микро-договоренностей. После новости о возобновлении почты можно с осторожностью надеяться и на возобновление прямого авиасообщения. И даже на возобновление переговорного трека по Украине.
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