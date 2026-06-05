https://ukraina.ru/20260605/amerikanskaya-paradigma-tak-s-kem-zhe-druzhat-i-protiv-kogo-voyuyut-ssha--rossiya-ili-ukraina-1079827660.html

Американская парадигма: так с кем же дружат и против кого воюют США – Россия или Украина?

Американская парадигма: так с кем же дружат и против кого воюют США – Россия или Украина? - 05.06.2026 Украина.ру

Американская парадигма: так с кем же дружат и против кого воюют США – Россия или Украина?

Глава Госдепартамента Марко Рубио расставил все точки над і, пояснив позицию Соединённых Штатов в ситуации по Украине

2026-06-05T06:35

2026-06-05T06:35

2026-06-05T06:35

эксклюзив

сша

россия

украина

марко рубио

дональд трамп

линдси грэм

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Американская администрация всецело погружена в противостояние с Ираном, поэтому об Украине думать чиновникам Белого дома некогда и проводить консультации по этой теме тоже, поэтому трёхсторонний переговорный процесс поставлен на паузу.Что сейчас происходит на украинском треке и какова вообще позиция Вашингтона, рассказал госсекретарь и по совместительству и.о. советника президента США по национальной безопасности Марко Рубио, выступая в обеих палатах Конгресса 3 июня.Откровения главного американского дипломата о роли США в украинском конфликтеНа слушаниях в комитете Палаты представителей по иностранным делам он сообщил, что в настоящий момент, когда удары наносятся вглубь России и вглубь Украины, риск эскалации выше, чем 2 года назад, поэтому важно попытаться положить конец конфликту."Будем надеяться, этот год принесёт новости получше. Но у меня для вас никаких новостей на этом фронте сегодня нет. К сожалению, до настоящего времени ни одна из сторон не была готова идти на уступки, необходимые для достижения мира. Мы готовы играть в этом контексте любую роль, которую можем, чтобы обеспечить мир, поскольку считаем, что у войны на Украине нет военного решения. Это может быть решено только путём дипломатии", - заявил Рубио.На вопрос, готовы ли власти США возобновить усилия, нацеленные на обеспечение прекращения огня и мирного соглашения, глава Госдепартамента посетовал, что Вашингтон потратили на это весь прошлый год, но, к сожалению, усилия оказались менее чем плодотворными, однако Белый дом готов попытаться активизировать процесс урегулирования, как только Россия и Украина будут готовы сделать это.47-й президент США Дональд Трамп с первых же недель после инаугурации вместе со своей командой приступил к поиску выхода из украинского кризиса: попытался для начала понять первопричины конфликта, чтобы выстраивать дальнейшую работу, созвонился, помимо Банковой, ещё и с Кремлём, чего не было за весь период СВО, его посланцы занялись челночной дипломатией, курсируя в Москву и Киев. То есть выступали в качестве посредника между конфликтующими сторонами, не контактирующими друг с другом напрямую. Это обычная дипломатическая практика, зачастую единственная, способная сдвинуть процесс с мёртвой точки.Но тут Рубио выдал: "Давайте внесём ясность: мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этой войне. Мы не поставляем вооружения России. Мы поставляем вооружения только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины, мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону [в этом конфликте]".Более того, он объявил о предоставлении Украине военной помощи в рамках утверждённого ранее Конгрессом пакета на $400 млн, уточнив, что видел межведомственное согласование этого вопроса."Есть срочность в попытке решить это и доставить [новые вооружения Киеву]", - заявил Рубио.Всё это происходит на фоне просьбы главы киевского режима Владимира Зеленскогок Трампу и Конгрессу с просьбой увеличить поставки боеприпасов для систем ПВО из-за растущего дефицита боеприпасов у ВСУ. Плюс группа законодателей – в частности председатель подкомитета Сената по оборонным ассигнованиям, бывший лидер республиканской фракции Митч Макконнелла -стала активно критиковать руководство Пентагона за задержку движения $400 млн.Он отверг претензии конгрессменов насчёт недостаточности усилий для оказания помощи Киеву, отметив "огромный успех" программы PURL, в рамках которой европейские государства-члены НАТО фактически обязались закупать у США вооружение для дальнейшей безвозмездной передачи ВСУ.Война против России с надеждой на дружбуРубио выразил сомнение, что Россия достигнет целей СВО, поставленных в первый день, и, возможно, "даже никогда не удастся достичь в военном отношении тех целей, которые они сейчас требуют на переговорах". Свою позицию никакими аргументами или фактами глава Госдепартамента не подкрепил, что вполне привычно для западных чиновников.Законодатели также поинтересовались у госсекретаря, когда Белый дом собирается использовать "рычаги давления на Россию"."Мы делали это. И, к сожалению, переговоры пока не дали результата", - ответил Рубио.И напомнил о сохранении "гигантского числа" антироссийских санкций. Более того, он сообщил об участии администрации в процессе разработки Конгрессом законопроекта об ужесточении ограничений в отношении РФ, аппарат юрисконсульта Белого дома взаимодействует по этому вопросу с аппаратом сенатора-республиканца Линдси Грэма*, делая замечания относительно того, что будет приемлемо для нас". 2 июня Министерство финансов США представило правки, которые будут учтены в документе, по словам Рубио, Трамп "позволил им это делать".Речь о документе, представленном ещё в начале апреля 2025 года двухпартийной группой членов Сената. Он предусматривает вторичные санкции в отношении торговых партнёров РФ, в частности импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.Причём ровно год назад, в начале июня 2025-го, газета The Wall Street Journal писала, что Белый дом оказывал давление на Грэма как на соавтора законопроекта, чтобы он смягчил инициативу, а именно, вставив исключения, которые позволили бы Трампу выбирать, кто или что будет подвергнуто санкциям, поскольку изначальный вариант мешал курсу президента на нормализацию отношений с Москвой.Спустя несколько часов после выступления Рубио Палата представителей 218 голосами "за" и 204 "против" одобрила процедурную меру, которая позволила вынести на финальное голосование законопроект о поддержке Украины ужесточении санкций против РФ, тем самым разблокировав документ, который больше года сдерживали лидеры Республиканской партии.Меж тем США совсем недавно, наоборот, ослабили санкционный режим, выведя из-под его действия российские нефть и нефтепродукты, уже погруженные на суда. Украинские чиновники уговаривали Вашингтон отменить это решение, американские визави их заверили, что не будут, но всё-таки продлили. Генеральная лицензия, разрешающая операции по продаже и транспортировке нефти и нефтепродуктов из РФ, действует до 17 июня.На слушаниях Рубио назвал этот эпизод временной мерой, направленной на обеспечение глобального доступа к этому энергоносителю. Он не исключил, что мера будет вновь продлена – всё зависит от обстоятельств на тот момент."Это краткосрочные исключения. Они не будут постоянными. Курс США на постоянной основе состоит в том, что эти санкции сохраняются. <…> В конечном счёте наша экономика в этом не нуждается, но другие экономики по всему миру извлекают из этого выгоду. <…> В какой-то момент эти исключения [из санкций] закончатся, если только не произойдёт чего-то масштабного применительно к прекращению войны на Украине", - заявил госсекретарь.Ещё в прошлом году американские чиновники говорили, что для урегулирования конфликта намерены и контактировать с обеими сторонами, и оказывать давление тоже не обеих.При всём при этом Рубио подчёркивает важность диалога с Москвой."Думаю, здесь нужно обсудить две вещи. Одна - это война на Украине, которую мы хотели бы видеть завершённой путём переговоров, а отдельно от этого - двусторонние отношения со страной, обладающей если не самым большим, то вторым по величине ядерным арсеналом в мире. Как минимум, мы должны поддерживать отношения и вести диалог с Россией", - сказал он.Конгрессвумен Анна Паулина Луна, оказавшая активное содействие первому за 12 лет визиту депутатов Госдумы в Конгресс, задала госсекретарю вопрос о дипломатических контактах с российской стороной."Я думаю, что мы поняли - и это, безусловно, подтвердилось за последние 1,5 года, - что гораздо лучше иметь собеседника на другой стороне, чем не иметь его вовсе. И [Трамп] это президент, который готов встретиться и поговорить с кем угодно. Он не рассматривает переговоры и взаимодействие с иностранным партнёром как уступку, как это было в прошлом. Иногда это приводит к чему-то, иногда ни к чему, а иногда этот канал коммуникации оказывается невероятно ценным в случае потенциального конфликта или кризиса. Мы должны как минимум поддерживать отношения и вести диалог с россиянами. Учитывая те факторы, на которые я только что указал, мы просто обязаны это делать, невзирая на то, нравятся нам их действия или нет. Я неоднократно беседовал с министром иностранных дел Лавровым, и мы должны это делать, потому что это и есть зрелая дипломатия, и это важно", - ответил Рубио.Подтверждением его слов стала новость о состоявшемся в тот же день телефонном разговоре спецпредставителей президентов двух стран – Кирилла Дмитриеваи Стивена Уиткоффа. По словам главы РФПИ, диалог с американской стороной продолжается, общение происходит несколько раз в неделю."Я думаю, что наши отношения с ними станут более дружественными и лёгкими, как только война на Украине закончится, и мы подчеркнули это в ходе взаимодействия", - заявил Рубио.Интересно только, как он себе это представляет? США прямо говорят, что стоят на стороне Киева, воюющего с Москвой, а потом после завершения этого конфликта либо военным, либо дипломатическим способом, российская сторона вдруг начнёт дружить с Вашингтоном крепче, чем прежде, забыв их вклад в военные преступления ВСУ, так?Как бы то ни было, прямо сейчас американская администрация сделала шаг в сторону сближения с Россией – впервые за много лет направив официального представителя США на ПМЭФ, главу комиссии по изящным искусствам Родни Мимса Кука.Об этом тоже зашла речь на слушаниях, но уже в комитете Сената по ассигнованиям. Сенатор-демократ Дик Дурбин попросил Рубио прокомментировать участие американской делегации в ПМЭФ."Мне неизвестно о направившейся туда делегации. Я знаю об этом мероприятии, знаю, что они его проводят, но я не думаю, что речь идёт о чиновниках высокого ранга", - сказал госсекретарь, отметив, что знает о ПМЭФ, но никогда на нём не был.Любопытно, учитывая, что Кук в кулуарах Форума сказал российским журналистам, что получил разрешение на участие в Форуме в Санкт-Петербурге и от президента Трампа, и от Госдепартамента – ведомства, возглавляемого Рубио.Там же, на полях ПМЭФ, российские официальные лица тоже дали разъяснения о ситуации на украинском треке.Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, курирующий вопросы отношений со странами СНГ, сказал журналистам, что американская администрация при всей занятости сегодня преимущественно ближневосточным кризисом сохраняет настрой на оказание содействия поиску политико-дипломатического урегулирования на Украине путём трёхсторонних переговоров."Мы это видим, мы это ценим. Насколько мы понимаем, США держат своё слово в том плане, что ведут работу с тем, чтобы побудить Зеленского действовать в русле этих взаимных пониманий", - заявил он.Кирилл Дмитриев также сказал после беседы с Уиткоффом, что США пытаются способствовать миру, призывают к этому и украинскую сторону.Вот и понимай как хочешь: с одной стороны Белый дом вроде бы продолжает работать над тем, чтобы принудить Киев к мирному урегулированию, но при этом признаёт, что никакого нейтралитета в этом противостоянии США не придерживаются.Американская администрация в сжатые сроки резко меняет риторику: совсем недавно и Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, и Рубио в беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым говорили прямым текстом, что урегулированию украинского кризиса мешает несговорчивость Зеленского. А теперь Вашингтон объявляет, что участвует в конфликте на стороне Киева, а на Москву нужно оказывать давление с новой силой.Вот что точно очевидно – США хотят, чтобы украинский кризис завершился, вероятно, даже без разницы в чью пользу, главное сбросить это бремя как таковое, но заодно не упускают возможности подзаработать на этой, как любят говорить американские чиновники, кровавой бойне.* внесён в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20260328/unikalnoe-sobytie-sblizivshee-rf-i-ssha-na-vazhnom-napravlenii-nashi-lyudi-v-kongresse-vpervye-za-mnogo-1077238974.html

https://ukraina.ru/20260603/ssha-nashli-kulturnyy-sposob-ukrepit-otnosheniya-s-rf-poetomu-tramp-napravil-na-pmef-neobychnogo-1079725968.html

https://ukraina.ru/20260527/moment-deystvitelno-ostryy-zachem-putin-cherez-lavrova-i-rubio-peredal-trampu-signal-ob-udarakh-po-1079456101.html

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