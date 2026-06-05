https://ukraina.ru/20260605/nastuplenie-na-orekhov-kak-osvobozhdenie-pokrovskogo-priblizhaet-razgrom-vsu-na-zaporozhe--1079838013.html

Наступление на Орехов: как освобождение Покровского приближает разгром ВСУ на Запорожье

Наступление на Орехов: как освобождение Покровского приближает разгром ВСУ на Запорожье - 05.06.2026 Украина.ру

Наступление на Орехов: как освобождение Покровского приближает разгром ВСУ на Запорожье

Помимо Славянска и Краматорска, под контролем ВСУ остается еще один укрепленный город — Орехов. Успех России у Покровского позволяет обеспечить правый фланг во время наступления на Орехов и глубоко резать логистику ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев

2026-06-05T05:20

2026-06-05T05:20

2026-06-05T05:20

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Говоря о дальнейших целях российской армии после освобождения Константиновки, эксперт назвал Орехов. Евсеев заявил: "Помимо Славянска/Краматорска, у ВСУ под контролем остается еще один укрепленный город – Орехов".По словам эксперта, успех у Покровского создает условия для наступления на этом направлении. "Успех у Покровского позволяет нам обеспечить правый фланг во время наступления на Орехов и достаточно глубоко резать коммуникации", — пояснил он.Евсеев напомнил, что на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, где Зеленский заявлял о якобы "освобождении огромных территорий", Россия не только все отбила, но и зацепилась за окраины поселка Покровское. "Этот успех позволяет нам обеспечить правый фланг", — констатировал эскперт. "Если мы сможем уменьшить влияние этого фактора БПЛА, у киевского режима больше ничего не останется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.О штурме укрепрайона под Новопавловкой, актуальных задачах для минометных расчетов, тяжелом труде и усложнившейся логистике на фронте — в материале Игоря Гомольского "Гвардии лейтенант Евгений Паньков: "Там, где физических сил не хватает, мы стараемся работать головой" на сайте Украина.ру.

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