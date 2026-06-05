https://ukraina.ru/20260605/khinshteyn-rasskazal-kak-vstrechayut-byvshikh-plennykh-grazhdan-v-kurskoy-oblasti-1079888276.html

Хинштейн рассказал, как встречают бывших пленных граждан в Курской области

Хинштейн рассказал, как встречают бывших пленных граждан в Курской области - 05.06.2026 Украина.ру

Хинштейн рассказал, как встречают бывших пленных граждан в Курской области

На полях ПМЭФ-2026 губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал журналистам, как адаптируются к мирной жизни возвращенные из плена граждане Курской... Украина.ру, 05.06.2026

2026-06-05T18:38

2026-06-05T18:38

2026-06-05T18:38

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На полях ПМЭФ-2026 губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал журналистам, как адаптируются к мирной жизни возвращенные из плена граждане Курской области.Он также отметил успешное участие в форуме и поделился достижениями, отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой.

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