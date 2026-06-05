Хинштейн рассказал, как встречают бывших пленных граждан в Курской области - 05.06.2026 Украина.ру
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Хинштейн рассказал, как встречают бывших пленных граждан в Курской области
Хинштейн рассказал, как встречают бывших пленных граждан в Курской области - 05.06.2026 Украина.ру
Хинштейн рассказал, как встречают бывших пленных граждан в Курской области
На полях ПМЭФ-2026 губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал журналистам, как адаптируются к мирной жизни возвращенные из плена граждане Курской... Украина.ру, 05.06.2026
2026-06-05T18:38
2026-06-05T18:38
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хинштейн
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плен
пленные
мирные жители
россия
пмэф
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На полях ПМЭФ-2026 губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал журналистам, как адаптируются к мирной жизни возвращенные из плена граждане Курской области.Он также отметил успешное участие в форуме и поделился достижениями, отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой.
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видео, хинштейн, новости, курская область, украина.ру, плен, пленные, мирные жители, россия, пмэф, новости украина ру, главные новости, главное, видео
Видео, Хинштейн, Новости, Курская область, Украина.ру, плен, Пленные, мирные жители, Россия, ПМЭФ, новости Украина ру, Главные новости, главное

Хинштейн рассказал, как встречают бывших пленных граждан в Курской области

18:38 05.06.2026
 
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На полях ПМЭФ-2026 губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал журналистам, как адаптируются к мирной жизни возвращенные из плена граждане Курской области.
Он также отметил успешное участие в форуме и поделился достижениями, отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой.
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