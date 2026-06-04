https://ukraina.ru/20260604/v-kieve-polykhaet-obekt-infrastruktury-novosti-svo--1079798420.html
В Киеве полыхает объект инфраструктуры. Новости СВО
В Киеве полыхает объект инфраструктуры. Новости СВО - 04.06.2026 Украина.ру
В Киеве полыхает объект инфраструктуры. Новости СВО
Взрывы раздаются в Полтаве, Днепропетровске и временно оккупированном Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 4 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-04T07:27
2026-06-04T07:27
2026-06-04T08:20
сво
спецоперация
виталий ганчев
харьковская область
киев
днепропетровск
украина.ру
вооруженные силы украины
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🟥 Российские дроны "Герань" продолжают атаку на Днепропетровск.🟥 В Киеве бушует пожар на объекте инфраструктуры, пишут местные СМИ. Уточняется, что речь идет о промышленном объекте в Бориспольском районе.🟥 В Одесской области поврежден объект критической инфраструктуры, складское помещение и оборудование, пишут украинские паблики.🟥 Порядка 15 "Гераней" поразили цель на территории санатория "Березовские минеральные воды" в Харьковской области.🟥 Артиллерийские расчеты РФ в темное время суток уничтожили более 50 солдат, склад с боеприпасами, 15 пунктов управления БПЛА и 11 единиц бронированной автомобильной техники ВСУ.🟥 Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" за сутки уничтожили три наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области.🟥 В результате удара украинского БПЛА погиб мирный житель, проживавший на освобожденной территории Харьковской области, указал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Мужчина ехал на автомобиле, когда был атакован дроном. Ему была оказана первая медицинская помощь, но от полученных ранений он скончался по пути в лечебное учреждение.О других событиях - в материале Силы ПВО сбили уже 20 украинских БПЛА, прорывающихся к Москве на сайте Украина.ру.
харьковская область
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, виталий ганчев, харьковская область, киев, днепропетровск, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Виталий Ганчев, Харьковская область, Киев, Днепропетровск, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
В Киеве полыхает объект инфраструктуры. Новости СВО
07:27 04.06.2026 (обновлено: 08:20 04.06.2026)
Взрывы раздаются в Полтаве, Днепропетровске и временно оккупированном Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 4 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Российские дроны "Герань" продолжают атаку на Днепропетровск.
🟥 В Киеве бушует пожар на объекте инфраструктуры, пишут местные СМИ. Уточняется, что речь идет о промышленном объекте в Бориспольском районе.
🟥 В Одесской области поврежден объект критической инфраструктуры, складское помещение и оборудование, пишут украинские паблики.
🟥 Порядка 15 "Гераней" поразили цель на территории санатория "Березовские минеральные воды" в Харьковской области.
🟥 Артиллерийские расчеты РФ в темное время суток уничтожили более 50 солдат, склад с боеприпасами, 15 пунктов управления БПЛА и 11 единиц бронированной автомобильной техники ВСУ.
🟥 Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" за сутки уничтожили три наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области.
🟥 В результате удара украинского БПЛА погиб мирный житель, проживавший на освобожденной территории Харьковской области, указал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
Мужчина ехал на автомобиле, когда был атакован дроном. Ему была оказана первая медицинская помощь, но от полученных ранений он скончался по пути в лечебное учреждение.