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В Киеве полыхает объект инфраструктуры. Новости СВО

В Киеве полыхает объект инфраструктуры. Новости СВО - 04.06.2026 Украина.ру

В Киеве полыхает объект инфраструктуры. Новости СВО

Взрывы раздаются в Полтаве, Днепропетровске и временно оккупированном Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 4 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-04T07:27

2026-06-04T07:27

2026-06-04T08:20

сво

спецоперация

виталий ганчев

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днепропетровск

украина.ру

вооруженные силы украины

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🟥 Российские дроны "Герань" продолжают атаку на Днепропетровск.🟥 В Киеве бушует пожар на объекте инфраструктуры, пишут местные СМИ. Уточняется, что речь идет о промышленном объекте в Бориспольском районе.🟥 В Одесской области поврежден объект критической инфраструктуры, складское помещение и оборудование, пишут украинские паблики.🟥 Порядка 15 "Гераней" поразили цель на территории санатория "Березовские минеральные воды" в Харьковской области.🟥 Артиллерийские расчеты РФ в темное время суток уничтожили более 50 солдат, склад с боеприпасами, 15 пунктов управления БПЛА и 11 единиц бронированной автомобильной техники ВСУ.🟥 Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" за сутки уничтожили три наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области.🟥 В результате удара украинского БПЛА погиб мирный житель, проживавший на освобожденной территории Харьковской области, указал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Мужчина ехал на автомобиле, когда был атакован дроном. Ему была оказана первая медицинская помощь, но от полученных ранений он скончался по пути в лечебное учреждение.О других событиях - в материале Силы ПВО сбили уже 20 украинских БПЛА, прорывающихся к Москве на сайте Украина.ру.

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днепропетровск

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, виталий ганчев, харьковская область, киев, днепропетровск, украина.ру, вооруженные силы украины