В Киеве полыхает объект инфраструктуры. Новости СВО - 04.06.2026 Украина.ру
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В Киеве полыхает объект инфраструктуры. Новости СВО
В Киеве полыхает объект инфраструктуры. Новости СВО - 04.06.2026 Украина.ру
В Киеве полыхает объект инфраструктуры. Новости СВО
Взрывы раздаются в Полтаве, Днепропетровске и временно оккупированном Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 4 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-04T07:27
2026-06-04T08:20
сво
спецоперация
виталий ганчев
харьковская область
киев
днепропетровск
украина.ру
вооруженные силы украины
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🟥 Российские дроны "Герань" продолжают атаку на Днепропетровск.🟥 В Киеве бушует пожар на объекте инфраструктуры, пишут местные СМИ. Уточняется, что речь идет о промышленном объекте в Бориспольском районе.🟥 В Одесской области поврежден объект критической инфраструктуры, складское помещение и оборудование, пишут украинские паблики.🟥 Порядка 15 "Гераней" поразили цель на территории санатория "Березовские минеральные воды" в Харьковской области.🟥 Артиллерийские расчеты РФ в темное время суток уничтожили более 50 солдат, склад с боеприпасами, 15 пунктов управления БПЛА и 11 единиц бронированной автомобильной техники ВСУ.🟥 Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" за сутки уничтожили три наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области.🟥 В результате удара украинского БПЛА погиб мирный житель, проживавший на освобожденной территории Харьковской области, указал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Мужчина ехал на автомобиле, когда был атакован дроном. Ему была оказана первая медицинская помощь, но от полученных ранений он скончался по пути в лечебное учреждение.О других событиях - в материале Силы ПВО сбили уже 20 украинских БПЛА, прорывающихся к Москве на сайте Украина.ру.
харьковская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, виталий ганчев, харьковская область, киев, днепропетровск, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Виталий Ганчев, Харьковская область, Киев, Днепропетровск, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

В Киеве полыхает объект инфраструктуры. Новости СВО

07:27 04.06.2026 (обновлено: 08:20 04.06.2026)
 
© Фото : dsns.gov.ua / Перейти в фотобанкпожар пожарный украина дым
пожар пожарный украина дым - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : dsns.gov.ua
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Взрывы раздаются в Полтаве, Днепропетровске и временно оккупированном Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 4 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Российские дроны "Герань" продолжают атаку на Днепропетровск.
🟥 В Киеве бушует пожар на объекте инфраструктуры, пишут местные СМИ. Уточняется, что речь идет о промышленном объекте в Бориспольском районе.
🟥 В Одесской области поврежден объект критической инфраструктуры, складское помещение и оборудование, пишут украинские паблики.
🟥 Порядка 15 "Гераней" поразили цель на территории санатория "Березовские минеральные воды" в Харьковской области.
🟥 Артиллерийские расчеты РФ в темное время суток уничтожили более 50 солдат, склад с боеприпасами, 15 пунктов управления БПЛА и 11 единиц бронированной автомобильной техники ВСУ.
🟥 Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" за сутки уничтожили три наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области.
🟥 В результате удара украинского БПЛА погиб мирный житель, проживавший на освобожденной территории Харьковской области, указал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
Мужчина ехал на автомобиле, когда был атакован дроном. Ему была оказана первая медицинская помощь, но от полученных ранений он скончался по пути в лечебное учреждение.
О других событиях - в материале Силы ПВО сбили уже 20 украинских БПЛА, прорывающихся к Москве на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияВиталий ГанчевХарьковская областьКиевДнепропетровскУкраина.руВооруженные силы Украины
 
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