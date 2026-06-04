"На Украину будут завозить мигрантов, но это бич для Западной Европы": Панина о потере культуры - 04.06.2026 Украина.ру
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"На Украину будут завозить мигрантов, но это бич для Западной Европы": Панина о потере культуры
"На Украину будут завозить мигрантов, но это бич для Западной Европы": Панина о потере культуры - 04.06.2026 Украина.ру
"На Украину будут завозить мигрантов, но это бич для Западной Европы": Панина о потере культуры
Украина — не Прибалтика, это более крупная страна и по площади, и по численности населения. Мигрантов туда будут завозить, но это, скорее, проблема для Западной Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина
2026-06-04T05:15
2026-06-04T05:15
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Отвечая на вопрос журналиста, приближается ли Украина к опасной грани, за которой наступит демографическая катастрофа, Панина подчеркнула, что по масштабам и населению она несопоставима с Прибалтикой. "Украина – не Прибалтика. Это гораздо более крупная страна и по численности населения, и по общей площади. Мигрантов на Украину будут завозить, но это бич для той же Западной Европы", — заявила эксперт.Особую тревогу у Паниной вызывает культурная ситуация. По ее словам, украинцы в значительной мере потеряли свою культуру, особенно представители молодого поколения. Вместо культуры Малороссии, которая своими корнями была связана с русской культурой, ее поменяли на западноукраинскую галицийскую культуру, "помесь украинства и польского влияния", пояснила она."Война оставит неизбежный след, и должно пройти не одно поколение мирного сосуществования с Россией, чтобы восстановить украинскую нацию и украинскую культуру. Но произойдет это очень нескоро", — резюмировала собеседница издания.Полный текст материала "Елена Панина: Европа готовит Украину для будущей войны с Россией, пока Зеленский гонит украинцев в окопы" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты международной политики — в материале "Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, прибалтика, украина.ру, главные новости, главное, культура, трудовые мигранты, мигранты, русская культура, малороссия, история малороссии, европа, население, культурное наследие, война, война на украине, нация, мир без границ
Новости, Украина, Прибалтика, Украина.ру, Главные новости, главное, культура, трудовые мигранты, мигранты, русская культура, Малороссия, история Малороссии, Европа, население, культурное наследие, война, война на Украине, нация, Мир без границ

"На Украину будут завозить мигрантов, но это бич для Западной Европы": Панина о потере культуры

05:15 04.06.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын Фото: мигранты в России
Фото: мигранты в России - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Украина — не Прибалтика, это более крупная страна и по площади, и по численности населения. Мигрантов туда будут завозить, но это, скорее, проблема для Западной Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина
Отвечая на вопрос журналиста, приближается ли Украина к опасной грани, за которой наступит демографическая катастрофа, Панина подчеркнула, что по масштабам и населению она несопоставима с Прибалтикой.
"Украина – не Прибалтика. Это гораздо более крупная страна и по численности населения, и по общей площади. Мигрантов на Украину будут завозить, но это бич для той же Западной Европы", — заявила эксперт.
Особую тревогу у Паниной вызывает культурная ситуация. По ее словам, украинцы в значительной мере потеряли свою культуру, особенно представители молодого поколения.
Вместо культуры Малороссии, которая своими корнями была связана с русской культурой, ее поменяли на западноукраинскую галицийскую культуру, "помесь украинства и польского влияния", пояснила она.
"Война оставит неизбежный след, и должно пройти не одно поколение мирного сосуществования с Россией, чтобы восстановить украинскую нацию и украинскую культуру. Но произойдет это очень нескоро", — резюмировала собеседница издания.
Полный текст материала "Елена Панина: Европа готовит Украину для будущей войны с Россией, пока Зеленский гонит украинцев в окопы" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты международной политики — в материале "Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
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