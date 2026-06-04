https://ukraina.ru/20260604/kto-kak--ryabkov-o-reaktsii-zapadnykh-diplomatov-na-obstrely-kieva-1079809659.html

"Кто как" — Рябков о реакции западных дипломатов на обстрелы Киева

"Кто как" — Рябков о реакции западных дипломатов на обстрелы Киева - 04.06.2026 Украина.ру

"Кто как" — Рябков о реакции западных дипломатов на обстрелы Киева

Сергей Рябков на полях ПМЭФ-2026 ответил на вопрос журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой о том, выехали ли западные дипломаты из Киева, как ранее им... Украина.ру, 04.06.2026

2026-06-04T12:07

2026-06-04T12:07

2026-06-04T12:07

видео

киев

санкт-петербург

сергей рябков

петербургский международный экономический форум (фонд)

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вооруженные силы украины

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дипломатические отношения

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Сергей Рябков на полях ПМЭФ-2026 ответил на вопрос журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой о том, выехали ли западные дипломаты из Киева, как ранее им рекомендовала российская сторона. Отвечая на вопросы СМИ, он также прокомментировал атаку дронов ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня, в первый день Петербургского экономического форума.

киев

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