"Кто как" — Рябков о реакции западных дипломатов на обстрелы Киева - 04.06.2026 Украина.ру
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"Кто как" — Рябков о реакции западных дипломатов на обстрелы Киева
"Кто как" — Рябков о реакции западных дипломатов на обстрелы Киева - 04.06.2026 Украина.ру
"Кто как" — Рябков о реакции западных дипломатов на обстрелы Киева
Сергей Рябков на полях ПМЭФ-2026 ответил на вопрос журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой о том, выехали ли западные дипломаты из Киева, как ранее им... Украина.ру, 04.06.2026
2026-06-04T12:07
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видео
киев
санкт-петербург
сергей рябков
петербургский международный экономический форум (фонд)
украина.ру
вооруженные силы украины
пмэф
дипломаты
дипломатические отношения
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Сергей Рябков на полях ПМЭФ-2026 ответил на вопрос журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой о том, выехали ли западные дипломаты из Киева, как ранее им рекомендовала российская сторона. Отвечая на вопросы СМИ, он также прокомментировал атаку дронов ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня, в первый день Петербургского экономического форума.
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видео, киев, санкт-петербург, сергей рябков, петербургский международный экономический форум (фонд), украина.ру, вооруженные силы украины, пмэф, дипломаты, дипломатические отношения, украина, россия, мид рф, видео
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"Кто как" — Рябков о реакции западных дипломатов на обстрелы Киева

12:07 04.06.2026
 
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Сергей Рябков на полях ПМЭФ-2026 ответил на вопрос журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой о том, выехали ли западные дипломаты из Киева, как ранее им рекомендовала российская сторона.

Отвечая на вопросы СМИ, он также прокомментировал атаку дронов ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня, в первый день Петербургского экономического форума.
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