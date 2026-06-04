https://ukraina.ru/20260604/evropa-pod-nashim-kolpakom-suzdaltsev-o-planakh-ssha-razmestit-yadernoe-oruzhie-v-stranakh-nato-1079823562.html

"Европа под нашим колпаком": Суздальцев о планах США разместить ядерное оружие в странах НАТО

"Европа под нашим колпаком": Суздальцев о планах США разместить ядерное оружие в странах НАТО - 04.06.2026 Украина.ру

"Европа под нашим колпаком": Суздальцев о планах США разместить ядерное оружие в странах НАТО

США периодически запускают информацию о ядерном оружии в новых странах НАТО, но к этому надо относиться спокойно — это элемент информационной войны. Европа находится под российским "колпаком", и нет места, куда бы ни могли долететь российские ракеты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

2026-06-04T15:52

2026-06-04T15:52

2026-06-04T15:52

новости

сша

европа

россия

андрей суздальцев

нато

украина.ру

ядерный

ядерное оружие

ядерная угроза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/04/1079822433_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_ff5a9232e9a7925c92f06c1484a01110.jpg

Как сообщает издание Financial Times, в США обсуждают возможное расширение размещения ядерного оружия в странах Европы.Отвечая на вопрос о возможном размещении ядерного оружия США в новых странах НАТО, Суздальцев заметил, что подобная информация циркулирует каждые несколько месяцев. При этом на вопрос, способна ли Россия на симметричный ответ, политолог ответил утвердительно."Европа под нашим колпаком. Нет в Европе местечка, куда бы при необходимости не попали бы наши ракеты. Поэтому к таким заявлениям надо относиться спокойно, потому что это элемент информационной войны", — пояснил эксперт.По словам Суздальцева, ядерное оружие в Европе уже есть не только на официальных базах. "Уверен, что, кроме баз в Турции, Германии ядерное оружие в Европе есть и в других местах. В той же Великобритании", — добавил он. "Пусть сначала разместят", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, какую роль украинский фактор играет в ближневосточной политике — в материале "Фархад Ибрагимов: Нетаньяху сделал все, чтобы второй раунд войны между США и Ираном стал неизбежным" на сайте Украина.ру.

сша

европа

россия

турция

германия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, европа, россия, андрей суздальцев, нато, украина.ру, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, турция, германия, оружие, великобритания, главные новости, главное