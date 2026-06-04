https://ukraina.ru/20260604/evropa-pod-nashim-kolpakom-suzdaltsev-o-planakh-ssha-razmestit-yadernoe-oruzhie-v-stranakh-nato-1079823562.html
"Европа под нашим колпаком": Суздальцев о планах США разместить ядерное оружие в странах НАТО
"Европа под нашим колпаком": Суздальцев о планах США разместить ядерное оружие в странах НАТО - 04.06.2026 Украина.ру
"Европа под нашим колпаком": Суздальцев о планах США разместить ядерное оружие в странах НАТО
США периодически запускают информацию о ядерном оружии в новых странах НАТО, но к этому надо относиться спокойно — это элемент информационной войны. Европа находится под российским "колпаком", и нет места, куда бы ни могли долететь российские ракеты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2026-06-04T15:52
2026-06-04T15:52
2026-06-04T15:52
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андрей суздальцев
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украина.ру
ядерный
ядерное оружие
ядерная угроза
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Как сообщает издание Financial Times, в США обсуждают возможное расширение размещения ядерного оружия в странах Европы.Отвечая на вопрос о возможном размещении ядерного оружия США в новых странах НАТО, Суздальцев заметил, что подобная информация циркулирует каждые несколько месяцев. При этом на вопрос, способна ли Россия на симметричный ответ, политолог ответил утвердительно."Европа под нашим колпаком. Нет в Европе местечка, куда бы при необходимости не попали бы наши ракеты. Поэтому к таким заявлениям надо относиться спокойно, потому что это элемент информационной войны", — пояснил эксперт.По словам Суздальцева, ядерное оружие в Европе уже есть не только на официальных базах. "Уверен, что, кроме баз в Турции, Германии ядерное оружие в Европе есть и в других местах. В той же Великобритании", — добавил он. "Пусть сначала разместят", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, какую роль украинский фактор играет в ближневосточной политике — в материале "Фархад Ибрагимов: Нетаньяху сделал все, чтобы второй раунд войны между США и Ираном стал неизбежным" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, сша, европа, россия, андрей суздальцев, нато, украина.ру, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, турция, германия, оружие, великобритания, главные новости, главное
Новости, США, Европа, Россия, Андрей Суздальцев, НАТО, Украина.ру, ядерный, Ядерное оружие, ядерная угроза, Турция, Германия, оружие, Великобритания, Главные новости, главное
"Европа под нашим колпаком": Суздальцев о планах США разместить ядерное оружие в странах НАТО
США периодически запускают информацию о ядерном оружии в новых странах НАТО, но к этому надо относиться спокойно — это элемент информационной войны. Европа находится под российским "колпаком", и нет места, куда бы ни могли долететь российские ракеты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Как сообщает издание Financial Times, в США обсуждают возможное расширение размещения ядерного оружия в странах Европы.
Отвечая на вопрос о возможном размещении ядерного оружия США в новых странах НАТО, Суздальцев заметил, что подобная информация циркулирует каждые несколько месяцев. При этом на вопрос, способна ли Россия на симметричный ответ, политолог ответил утвердительно.
"Европа под нашим колпаком. Нет в Европе местечка, куда бы при необходимости не попали бы наши ракеты. Поэтому к таким заявлениям надо относиться спокойно, потому что это элемент информационной войны", — пояснил эксперт.
По словам Суздальцева, ядерное оружие в Европе уже есть не только на официальных базах. "Уверен, что, кроме баз в Турции, Германии ядерное оружие в Европе есть и в других местах. В той же Великобритании", — добавил он.
"Пусть сначала разместят", — резюмировал собеседник издания.
О том, какую роль украинский фактор играет в ближневосточной политике — в материале "Фархад Ибрагимов: Нетаньяху сделал все, чтобы второй раунд войны между США и Ираном стал неизбежным" на сайте Украина.ру.