Фархад Ибрагимов: Нетаньяху сделал все, чтобы второй раунд войны между США и Ираном стал неизбежным - 03.06.2026 Украина.ру
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Фархад Ибрагимов: Нетаньяху сделал все, чтобы второй раунд войны между США и Ираном стал неизбежным
Фархад Ибрагимов: Нетаньяху сделал все, чтобы второй раунд войны между США и Ираном стал неизбежным - 03.06.2026 Украина.ру
Фархад Ибрагимов: Нетаньяху сделал все, чтобы второй раунд войны между США и Ираном стал неизбежным
Иран показал, что может противостоять американо-израильскому тандему и выстоять. Хотя иранская экономика сейчас находится в удручающем положении. Падение ВВП составило 6%, продолжается инфляция, безработица растет. Но иранцы уверены, что все восстановится после окончания войны. Израиль этого боится и делает все возможное, чтобы сорвать перемирие.
2026-06-03T15:24
2026-06-03T15:24
интервью
иран
израиль
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
владимир зеленский
мид
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов.Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил ракеты и дроны по Кувейту и Бахрейну. США нанесли удар по иранскому военному объекту на острове Кешм в Ормузском проливе. Накануне, как сообщает Axios, Дональд Трамп во время телефонного разговора обругал израильского премьера за продолжение военной операции в Ливане, назвав его сумасшедшим.- Фархад, следует ли из недавнего разговора Трампа и Нетаньяху, что именно израильский лидер является главным препятствием к урегулированию на Ближнем Востоке?- Фактор Нетаньяху мешает сторонам договариваться. Не хочу обелять американцев, в США есть свои ястребы, неоконы, которые мечтают, чтобы Иран был повержен и превращен в сырьевой придаток США и аморфную бензоколонку. Но есть и здравомыслящие политики, которые не питают иллюзий, но считают, что с нынешним Ираном можно о чем-то договориться.Но если мы говорим о Нетаньяху, то это человек, в интересах которого продолжение американо-иранского конфликта. С 8 апреля, когда было принято решение о перемирии между Ираном и США, Нетаньяху разыгрывал разного рода комбинации, чтобы иранцы демонстративно из него вышли, а американцы, воспользовавшись этим, нанесли удары по Ирану.Но и в США многие это понимают и не собираются становиться собакой, хвостом которой виляет Израиль. Но я настроен пессимистично и убежден, что второй раунд этих ударов неизбежен. Трамп вбил себе в голову, что может разобраться с Ираном.Вопрос в том, выгодна ли ему эскалация на данном этапе. США не справляются с огромным количеством внутренних неприятностей и контролем над западным полушарием. Что касается Ближнего Востока, то заявленные в феврале цели военной кампании не были достигнуты.Если предположить сценарий, при котором США выйдут из игры и Израиль и Иран останутся на честном поле боя один на один, то Израиль точно не победит. Впрочем, прагматики среди иранских политиков всегда заявляли, что в войне Ирана и Израиля победителей не будет, это будет очень жёсткий конфликт.Иран показал, что может противостоять американо-израильскому тандему и выстоять. Хотя иранская экономика сейчас находится в удручающем положении. Падение ВВП составило 6%, продолжается инфляция, безработица растет. Но иранцы уверены, что все восстановится после окончания войны. Израиль этого боится и делает все возможное, чтобы сорвать перемирие.- В связи с систематическими ударами по тыловой инфраструктуре украинская сторона вновь жалуется на то, что война на Ближнем Востоке лишил Украину возможности пополнять свои арсеналы ракетами к западным системам ПВО. Какую роль украинский фактор играет в ближневосточной политике сейчас?- Зеленский сейчас вопит о том, что ему надо помочь, потому что он якобы помогает Западу в противостоянии с Ираном. Но его фигура настолько ничтожна, что Трамп не отреагировал на его публичное письмо. Все понимают, что Зеленский ставленник Великобритании и не проживёт и часа, если Европа перестанет его финансировать.Напомню, что в апреле пропагандистская машина Зеленского рапортовала о том, что он отправил своих инструкторов в Эмираты и в Катар для борьбы с иранскими беспилотниками. Оказалось, что это были бежавшие с поля боя трусы, которые решили провести время в Дубае. Но все, на что они были способны, это обстреливать небоскребы. Об этом арабские медиа предпочитали не писать. Хотя здравомыслящие западные аналитики предупреждали, что от украинцев помощи ждать не стоит. В результате украинских специалистов выгнали с дубайских и катарских курортов.- МИД Израиля аккуратно осудил перезахоронение на Украине главу "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Андрея Мельника, сотрудничавшего с нацистами. Как создание пантеона украинских националистов скажется на взаимоотношениях двух стран?- Если бы израильтяне были такими принципиальными, они бы в самом начале обратили внимание на то, как героизировали Бандеру и тех, кто устраивал расстрелы в Бабьем Яру. С этого надо было начинать.А сейчас запоздалая реакция смотрится абсурдно. Разве в Израиле не знали о факельных шествиях в Киеве? Сейчас уже поздно.*организация запрещена в РФО героизации националистов на Украине - "А теперь Петлюра, я сказал!". Как нацистский ренессанс некрофилии приводит Украину в упадок
https://ukraina.ru/20260603/smertonosnaya-laboratoriya-tekhno-fashizma-pochemu-ssha-vygodna-voyna-na-ukraine-1079746882.html
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Денис Рудометов
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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452
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интервью, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, владимир зеленский, мид
Интервью, Иран, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, МИД

Фархад Ибрагимов: Нетаньяху сделал все, чтобы второй раунд войны между США и Ираном стал неизбежным

15:24 03.06.2026
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловФархад Ибрагимов интервью
Фархад Ибрагимов интервью - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Иран показал, что может противостоять американо-израильскому тандему и выстоять. Хотя иранская экономика сейчас находится в удручающем положении. Падение ВВП составило 6%, продолжается инфляция, безработица растет. Но иранцы уверены, что все восстановится после окончания войны. Израиль этого боится и делает все возможное, чтобы сорвать перемирие.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов.
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил ракеты и дроны по Кувейту и Бахрейну. США нанесли удар по иранскому военному объекту на острове Кешм в Ормузском проливе. Накануне, как сообщает Axios, Дональд Трамп во время телефонного разговора обругал израильского премьера за продолжение военной операции в Ливане, назвав его сумасшедшим.
- Фархад, следует ли из недавнего разговора Трампа и Нетаньяху, что именно израильский лидер является главным препятствием к урегулированию на Ближнем Востоке?
- Фактор Нетаньяху мешает сторонам договариваться. Не хочу обелять американцев, в США есть свои ястребы, неоконы, которые мечтают, чтобы Иран был повержен и превращен в сырьевой придаток США и аморфную бензоколонку. Но есть и здравомыслящие политики, которые не питают иллюзий, но считают, что с нынешним Ираном можно о чем-то договориться.
Но если мы говорим о Нетаньяху, то это человек, в интересах которого продолжение американо-иранского конфликта. С 8 апреля, когда было принято решение о перемирии между Ираном и США, Нетаньяху разыгрывал разного рода комбинации, чтобы иранцы демонстративно из него вышли, а американцы, воспользовавшись этим, нанесли удары по Ирану.
Но и в США многие это понимают и не собираются становиться собакой, хвостом которой виляет Израиль. Но я настроен пессимистично и убежден, что второй раунд этих ударов неизбежен. Трамп вбил себе в голову, что может разобраться с Ираном.
- РИА Новости, 1920, 03.06.2026
06:10
Смертоносная лаборатория "техно-фашизма". Почему США выгодна война на УкраинеВ украинских СМИ последнее время активно обсуждалось письмо Зеленского Дональду Трампу и Конгрессу с просьбой "Пэтриотов", которое он накатал на пяти страницах. В письме он также требует от США предоставить лицензии на производство ракет "Пэтриот" на Украине, то есть, чтобы Пентагон предоставил ему свои разработки.
Вопрос в том, выгодна ли ему эскалация на данном этапе. США не справляются с огромным количеством внутренних неприятностей и контролем над западным полушарием. Что касается Ближнего Востока, то заявленные в феврале цели военной кампании не были достигнуты.
Если предположить сценарий, при котором США выйдут из игры и Израиль и Иран останутся на честном поле боя один на один, то Израиль точно не победит. Впрочем, прагматики среди иранских политиков всегда заявляли, что в войне Ирана и Израиля победителей не будет, это будет очень жёсткий конфликт.
Иран показал, что может противостоять американо-израильскому тандему и выстоять. Хотя иранская экономика сейчас находится в удручающем положении. Падение ВВП составило 6%, продолжается инфляция, безработица растет. Но иранцы уверены, что все восстановится после окончания войны. Израиль этого боится и делает все возможное, чтобы сорвать перемирие.
- В связи с систематическими ударами по тыловой инфраструктуре украинская сторона вновь жалуется на то, что война на Ближнем Востоке лишил Украину возможности пополнять свои арсеналы ракетами к западным системам ПВО. Какую роль украинский фактор играет в ближневосточной политике сейчас?
- Зеленский сейчас вопит о том, что ему надо помочь, потому что он якобы помогает Западу в противостоянии с Ираном. Но его фигура настолько ничтожна, что Трамп не отреагировал на его публичное письмо. Все понимают, что Зеленский ставленник Великобритании и не проживёт и часа, если Европа перестанет его финансировать.
Напомню, что в апреле пропагандистская машина Зеленского рапортовала о том, что он отправил своих инструкторов в Эмираты и в Катар для борьбы с иранскими беспилотниками. Оказалось, что это были бежавшие с поля боя трусы, которые решили провести время в Дубае. Но все, на что они были способны, это обстреливать небоскребы. Об этом арабские медиа предпочитали не писать.
Хотя здравомыслящие западные аналитики предупреждали, что от украинцев помощи ждать не стоит. В результате украинских специалистов выгнали с дубайских и катарских курортов.
- МИД Израиля аккуратно осудил перезахоронение на Украине главу "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Андрея Мельника, сотрудничавшего с нацистами. Как создание пантеона украинских националистов скажется на взаимоотношениях двух стран?
- Если бы израильтяне были такими принципиальными, они бы в самом начале обратили внимание на то, как героизировали Бандеру и тех, кто устраивал расстрелы в Бабьем Яру. С этого надо было начинать.
А сейчас запоздалая реакция смотрится абсурдно. Разве в Израиле не знали о факельных шествиях в Киеве? Сейчас уже поздно.
*организация запрещена в РФ
О героизации националистов на Украине - "А теперь Петлюра, я сказал!". Как нацистский ренессанс некрофилии приводит Украину в упадок
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