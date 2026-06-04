https://ukraina.ru/20260604/admiral-nakhimov-vozvraschaetsya-pochemu-kitayskie-eksperty-sledyat-za-etim-kreyserom-1079808531.html

"Адмирал Нахимов" возвращается: почему китайские эксперты следят за этим крейсером

"Адмирал Нахимов" возвращается: почему китайские эксперты следят за этим крейсером - 04.06.2026 Украина.ру

"Адмирал Нахимов" возвращается: почему китайские эксперты следят за этим крейсером

Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" близок к завершению испытаний после многолетней модернизации и в ближайшее время может вернуться в боевой состав ВМФ России. Событие привлекло внимание китайских аналитиков. Об этом 4 июня сообщает издание 360kuai

2026-06-04T11:58

2026-06-04T11:58

2026-06-04T11:58

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Китайские аналитики обратили внимание на скорое возвращение в строй тяжёлого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" после масштабной модернизации, пишет 360kuai.По информации издания, корабль близок к завершению испытаний и в ближайшее время может пополнить состав Военно-морского флота России. Модернизация одного из крупнейших кораблей российского флота продолжалась несколько лет и затронула практически все основные системы.Как отмечают китайские обозреватели, "Адмирал Нахимов" получил обновлённый комплекс вооружения, включающий гиперзвуковые ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также ракетно-артиллерийские системы противовоздушной обороны.По мнению аналитиков, после проведённой модернизации возможности крейсера существенно выросли. Корабль способен выполнять широкий круг задач — от нанесения ударов на больших дистанциях до обеспечения собственной защиты.В публикации также подчёркивается, что возвращение "Адмирала Нахимова" усилит возможности российского флота по выполнению длительных задач в удалённых районах Мирового океана. Появление такого корабля в составе ВМФ России, как отмечается в материале, вызывает повышенное внимание западных военных экспертов и аналитиковКрейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М (шифр "Орлан", по кодификации НАТО — Kirov Class) является самым крупным надводным кораблём в составе ВМФ РФ с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Крейсер оснащён ядерной энергетической установкой, его предназначение — поражение крупных надводных целей, обеспечение комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.Корабль построен в конце 1980-х годов на Балтийском заводе в Ленинграде. 25 апреля 1986 года он был спущен на воду, 30 декабря 1988 года вступил в строй в составе Северного флота под именем "Калинин", в 1992 году переименован в "Адмирал Нахимов".В конце 1990-х "Адмирал Нахимов" был отправлен на ремонт. Работы по его возвращению в состав ВМФ РФ стартовали в 2013 году. Модернизация крейсера проходила на заводе "Севмаш" в Северодвинске.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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