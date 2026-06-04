"Адмирал Нахимов" возвращается: почему китайские эксперты следят за этим крейсером - 04.06.2026 Украина.ру
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"Адмирал Нахимов" возвращается: почему китайские эксперты следят за этим крейсером
"Адмирал Нахимов" возвращается: почему китайские эксперты следят за этим крейсером - 04.06.2026 Украина.ру
"Адмирал Нахимов" возвращается: почему китайские эксперты следят за этим крейсером
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" близок к завершению испытаний после многолетней модернизации и в ближайшее время может вернуться в боевой состав ВМФ России. Событие привлекло внимание китайских аналитиков. Об этом 4 июня сообщает издание 360kuai
2026-06-04T11:58
2026-06-04T11:58
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Китайские аналитики обратили внимание на скорое возвращение в строй тяжёлого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" после масштабной модернизации, пишет 360kuai.По информации издания, корабль близок к завершению испытаний и в ближайшее время может пополнить состав Военно-морского флота России. Модернизация одного из крупнейших кораблей российского флота продолжалась несколько лет и затронула практически все основные системы.Как отмечают китайские обозреватели, "Адмирал Нахимов" получил обновлённый комплекс вооружения, включающий гиперзвуковые ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также ракетно-артиллерийские системы противовоздушной обороны.По мнению аналитиков, после проведённой модернизации возможности крейсера существенно выросли. Корабль способен выполнять широкий круг задач — от нанесения ударов на больших дистанциях до обеспечения собственной защиты.В публикации также подчёркивается, что возвращение "Адмирала Нахимова" усилит возможности российского флота по выполнению длительных задач в удалённых районах Мирового океана. Появление такого корабля в составе ВМФ России, как отмечается в материале, вызывает повышенное внимание западных военных экспертов и аналитиковКрейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М (шифр "Орлан", по кодификации НАТО — Kirov Class) является самым крупным надводным кораблём в составе ВМФ РФ с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Крейсер оснащён ядерной энергетической установкой, его предназначение — поражение крупных надводных целей, обеспечение комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.Корабль построен в конце 1980-х годов на Балтийском заводе в Ленинграде. 25 апреля 1986 года он был спущен на воду, 30 декабря 1988 года вступил в строй в составе Северного флота под именем "Калинин", в 1992 году переименован в "Адмирал Нахимов".В конце 1990-х "Адмирал Нахимов" был отправлен на ремонт. Работы по его возвращению в состав ВМФ РФ стартовали в 2013 году. Модернизация крейсера проходила на заводе "Севмаш" в Северодвинске.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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"Адмирал Нахимов" возвращается: почему китайские эксперты следят за этим крейсером

11:58 04.06.2026
 
© РИА Новости . Олег ЛасточкинТяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Олег Ласточкин
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Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" близок к завершению испытаний после многолетней модернизации и в ближайшее время может вернуться в боевой состав ВМФ России. Событие привлекло внимание китайских аналитиков. Об этом 4 июня сообщает издание 360kuai
Китайские аналитики обратили внимание на скорое возвращение в строй тяжёлого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" после масштабной модернизации, пишет 360kuai.
По информации издания, корабль близок к завершению испытаний и в ближайшее время может пополнить состав Военно-морского флота России. Модернизация одного из крупнейших кораблей российского флота продолжалась несколько лет и затронула практически все основные системы.
Как отмечают китайские обозреватели, "Адмирал Нахимов" получил обновлённый комплекс вооружения, включающий гиперзвуковые ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также ракетно-артиллерийские системы противовоздушной обороны.
По мнению аналитиков, после проведённой модернизации возможности крейсера существенно выросли. Корабль способен выполнять широкий круг задач — от нанесения ударов на больших дистанциях до обеспечения собственной защиты.
В публикации также подчёркивается, что возвращение "Адмирала Нахимова" усилит возможности российского флота по выполнению длительных задач в удалённых районах Мирового океана. Появление такого корабля в составе ВМФ России, как отмечается в материале, вызывает повышенное внимание западных военных экспертов и аналитиков
Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М (шифр "Орлан", по кодификации НАТО — Kirov Class) является самым крупным надводным кораблём в составе ВМФ РФ с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Крейсер оснащён ядерной энергетической установкой, его предназначение — поражение крупных надводных целей, обеспечение комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.
Корабль построен в конце 1980-х годов на Балтийском заводе в Ленинграде. 25 апреля 1986 года он был спущен на воду, 30 декабря 1988 года вступил в строй в составе Северного флота под именем "Калинин", в 1992 году переименован в "Адмирал Нахимов".
В конце 1990-х "Адмирал Нахимов" был отправлен на ремонт. Работы по его возвращению в состав ВМФ РФ стартовали в 2013 году. Модернизация крейсера проходила на заводе "Севмаш" в Северодвинске.
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