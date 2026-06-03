https://ukraina.ru/20260603/v-minobrnauki-raskryli-kakie-chetyre-predmeta-budut-obyazatelnymi-dlya-studentov-vsekh-rossiyskikh-1079757723.html
В Минобрнауки раскрыли, какие четыре предмета станут обязательными для студентов всех российских вузов
В Минобрнауки раскрыли, какие четыре предмета станут обязательными для студентов всех российских вузов - 03.06.2026 Украина.ру
В Минобрнауки раскрыли, какие четыре предмета станут обязательными для студентов всех российских вузов
Студенты всех вузов России независимо от выбранной специальности будут изучать четыре обязательных предмета. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков
2026-06-03T11:17
2026-06-03T11:17
2026-06-03T11:17
новости
россия
владимир мединский
киев
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/17/1078222257_0:314:3084:2048_1920x0_80_0_0_c0ba4c4d72500028e5ab1f3cb4c7b030.jpg
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что для студентов всех российских вузов вводится обязательное изучение четырёх дисциплин. Речь идёт об истории, основах российской государственности, философии и русском языке."Четыре дисциплины <...>, которые будут изучаться независимо от будущей профессии, всеми без исключения студентами", — уточнил глава Минобрнауки.Фальков также добавил, что в текущем году количество бюджетных мест в высших учебных заведениях увеличится на 250 по сравнению с прошлым годом.Ранее помощник президента России Владимир Мединский выступил с инициативой вернуть систему отработок для студентов-бюджетников. По его мнению, бесплатное обучение в вузах должно предполагать обязательное трудоустройство выпускников. Мединский назвал "выброшенными бюджетными деньгами" обучение студентов, которые не имеют обязательств перед государством.Помощник президента также предложил, чтобы предприятия, оплачивающие обучение студентов, впоследствии трудоустраивали их. В качестве примера он привёл подготовку врачей для районных больниц, где выпускники обязаны отработать определённый срок после завершения учёбы. По замыслу Мединского, такая модель позволит обеспечивать кадрами важнейшие отрасли экономики, особенно в регионах.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
киев
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/17/1078222257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_306553231f74027fc3922a759f58e35b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир мединский, киев, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Владимир Мединский, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
В Минобрнауки раскрыли, какие четыре предмета станут обязательными для студентов всех российских вузов
Студенты всех вузов России независимо от выбранной специальности будут изучать четыре обязательных предмета. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что для студентов всех российских вузов вводится обязательное изучение четырёх дисциплин. Речь идёт об истории, основах российской государственности, философии и русском языке.
"Четыре дисциплины <...>, которые будут изучаться независимо от будущей профессии, всеми без исключения студентами", — уточнил глава Минобрнауки.
Фальков также добавил, что в текущем году количество бюджетных мест в высших учебных заведениях увеличится на 250 по сравнению с прошлым годом.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский выступил с инициативой вернуть систему отработок для студентов-бюджетников. По его мнению, бесплатное обучение в вузах должно предполагать обязательное трудоустройство выпускников. Мединский назвал "выброшенными бюджетными деньгами" обучение студентов, которые не имеют обязательств перед государством.
Помощник президента также предложил, чтобы предприятия, оплачивающие обучение студентов, впоследствии трудоустраивали их. В качестве примера он привёл подготовку врачей для районных больниц, где выпускники обязаны отработать определённый срок после завершения учёбы. По замыслу Мединского, такая модель позволит обеспечивать кадрами важнейшие отрасли экономики, особенно в регионах.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру