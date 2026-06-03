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В Минобрнауки раскрыли, какие четыре предмета станут обязательными для студентов всех российских вузов

В Минобрнауки раскрыли, какие четыре предмета станут обязательными для студентов всех российских вузов - 03.06.2026 Украина.ру

В Минобрнауки раскрыли, какие четыре предмета станут обязательными для студентов всех российских вузов

Студенты всех вузов России независимо от выбранной специальности будут изучать четыре обязательных предмета. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков

2026-06-03T11:17

2026-06-03T11:17

2026-06-03T11:17

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украина.ру

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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что для студентов всех российских вузов вводится обязательное изучение четырёх дисциплин. Речь идёт об истории, основах российской государственности, философии и русском языке."Четыре дисциплины <...>, которые будут изучаться независимо от будущей профессии, всеми без исключения студентами", — уточнил глава Минобрнауки.Фальков также добавил, что в текущем году количество бюджетных мест в высших учебных заведениях увеличится на 250 по сравнению с прошлым годом.Ранее помощник президента России Владимир Мединский выступил с инициативой вернуть систему отработок для студентов-бюджетников. По его мнению, бесплатное обучение в вузах должно предполагать обязательное трудоустройство выпускников. Мединский назвал "выброшенными бюджетными деньгами" обучение студентов, которые не имеют обязательств перед государством.Помощник президента также предложил, чтобы предприятия, оплачивающие обучение студентов, впоследствии трудоустраивали их. В качестве примера он привёл подготовку врачей для районных больниц, где выпускники обязаны отработать определённый срок после завершения учёбы. По замыслу Мединского, такая модель позволит обеспечивать кадрами важнейшие отрасли экономики, особенно в регионах.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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