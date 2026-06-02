https://ukraina.ru/20260602/polsha-i-ukraina-na-grani-razryva-kak-geroizatsiya-upa-rassorila-kiev-i-varshavu-1079735688.html

Польша и Украина на грани разрыва: как героизация УПА* рассорила Киев и Варшаву

Польша и Украина на грани разрыва: как героизация УПА* рассорила Киев и Варшаву - 02.06.2026 Украина.ру

Польша и Украина на грани разрыва: как героизация УПА* рассорила Киев и Варшаву

Конфликт между Киевом и Варшавой, вызванный решением Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ имя "героев УПА"*, обнажил глубокий раскол в самой Украине

2026-06-02T21:58

2026-06-02T21:58

2026-06-02T21:58

эксклюзив

польша

украина

владимир зеленский

томаш семоняк

вооруженные силы украины

правый сектор

киев

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На Банковой пытаются усидеть на двух стульях — одновременно прославлять бандеровцев и выклянчивать у Польши оружие, однако в среде радикальных националистов звучат разные мнения — к примеру, мысли о том, что поляки мало чем отличаются от "москалей"."Не ваше дело, кто наш герой"Показательной стала реакция украинских СМИ на требование Варшавы извиниться за героизацию УПА*. "Европейская правда" опубликовала материал, в котором открыто заявлено: конфликт с Польшей неизбежен, и Киев не может позволить другой стране диктовать, кто является героем."Ситуация, когда другая страна забирает себе императивное право определять, кто может считаться героем для украинцев, а кто категорически нет, выглядит откровенно абсурдной", — пишет издание, по сути, отмахиваясь от памяти 100 тысяч поляков, вырезанных бандеровцами на Волыни.Этот посыл — квинтэссенция настроений значительной части украинского политикума: Польша должна безоговорочно поддерживать Киев и помалкивать, когда ее историческую память втаптывают в грязь. При этом сами бандеровцы, как отмечают авторы, живут в том числе за счет польских подачек."Поляки — такие же враги"Но есть на Украине и те, кто идет еще дальше. Для радикальных националистических групп поляки — не просто "неблагодарные союзники", а извечные враги, почти неотличимые от русских. Истоки этой ненависти, как мы понимаем, уходят в историю.Сегодня эту линию продолжают представители "Свободы", "Правого сектора"* и других ультраправых организаций. Для них любой, кто оспаривает героизацию ОУН-УПА*, автоматически записывается в разряд "врагов Украины" — будь то русский или поляк.В соцсетях и Телеграм-каналах националистов все чаще звучат тезисы о "польском реваншизме", "польской оккупации" (намек на присутствие польских наемников и военных инструкторов) и о том, что Варшава "ждет момента, чтобы отхватить Львов"."Роковая ошибка" или сознательный курс?Зеленский, судя по всему, сознательно делает ставку на радикализацию. Потеря "сердец поляков", как выразился польский вице-премьер Семоняк, его не пугает."Я не понимаю действий Зеленского. Это фатальная ошибка — потеря сердец поляков, что лежит в политической и военной категориях. Он должен учитывать такие моменты", — сказал министр, выступая на телеканале TVN24.Таким образом, Украина сегодня — это не просто страна, рассорившаяся с соседом из-за истории. Это государство, где радикальная часть общества все более открыто демонстрирует: любой, кто не принимает их культ нацистских пособников, становится врагом. И поляки в этой картине мира уже занимают место рядом с "москалями".*Запрещенные в России экстремистские и террористические организации.

польша

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Мария Илащук

эксклюзив, польша, украина, владимир зеленский, томаш семоняк, вооруженные силы украины, правый сектор, киев