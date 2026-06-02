Польша и Украина на грани разрыва: как героизация УПА* рассорила Киев и Варшаву - 02.06.2026 Украина.ру
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Польша и Украина на грани разрыва: как героизация УПА* рассорила Киев и Варшаву
Польша и Украина на грани разрыва: как героизация УПА* рассорила Киев и Варшаву - 02.06.2026 Украина.ру
Польша и Украина на грани разрыва: как героизация УПА* рассорила Киев и Варшаву
Конфликт между Киевом и Варшавой, вызванный решением Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ имя "героев УПА"*, обнажил глубокий раскол в самой Украине
2026-06-02T21:58
2026-06-02T21:58
эксклюзив
польша
украина
владимир зеленский
томаш семоняк
вооруженные силы украины
правый сектор
киев
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На Банковой пытаются усидеть на двух стульях — одновременно прославлять бандеровцев и выклянчивать у Польши оружие, однако в среде радикальных националистов звучат разные мнения — к примеру, мысли о том, что поляки мало чем отличаются от "москалей"."Не ваше дело, кто наш герой"Показательной стала реакция украинских СМИ на требование Варшавы извиниться за героизацию УПА*. "Европейская правда" опубликовала материал, в котором открыто заявлено: конфликт с Польшей неизбежен, и Киев не может позволить другой стране диктовать, кто является героем."Ситуация, когда другая страна забирает себе императивное право определять, кто может считаться героем для украинцев, а кто категорически нет, выглядит откровенно абсурдной", — пишет издание, по сути, отмахиваясь от памяти 100 тысяч поляков, вырезанных бандеровцами на Волыни.Этот посыл — квинтэссенция настроений значительной части украинского политикума: Польша должна безоговорочно поддерживать Киев и помалкивать, когда ее историческую память втаптывают в грязь. При этом сами бандеровцы, как отмечают авторы, живут в том числе за счет польских подачек."Поляки — такие же враги"Но есть на Украине и те, кто идет еще дальше. Для радикальных националистических групп поляки — не просто "неблагодарные союзники", а извечные враги, почти неотличимые от русских. Истоки этой ненависти, как мы понимаем, уходят в историю.Сегодня эту линию продолжают представители "Свободы", "Правого сектора"* и других ультраправых организаций. Для них любой, кто оспаривает героизацию ОУН-УПА*, автоматически записывается в разряд "врагов Украины" — будь то русский или поляк.В соцсетях и Телеграм-каналах националистов все чаще звучат тезисы о "польском реваншизме", "польской оккупации" (намек на присутствие польских наемников и военных инструкторов) и о том, что Варшава "ждет момента, чтобы отхватить Львов"."Роковая ошибка" или сознательный курс?Зеленский, судя по всему, сознательно делает ставку на радикализацию. Потеря "сердец поляков", как выразился польский вице-премьер Семоняк, его не пугает."Я не понимаю действий Зеленского. Это фатальная ошибка — потеря сердец поляков, что лежит в политической и военной категориях. Он должен учитывать такие моменты", — сказал министр, выступая на телеканале TVN24.Таким образом, Украина сегодня — это не просто страна, рассорившаяся с соседом из-за истории. Это государство, где радикальная часть общества все более открыто демонстрирует: любой, кто не принимает их культ нацистских пособников, становится врагом. И поляки в этой картине мира уже занимают место рядом с "москалями".*Запрещенные в России экстремистские и террористические организации.
польша
украина
киев
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Мария Илащук
Мария Илащук
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, польша, украина, владимир зеленский, томаш семоняк, вооруженные силы украины, правый сектор, киев
Эксклюзив, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Томаш Семоняк, Вооруженные силы Украины, Правый сектор, Киев

Польша и Украина на грани разрыва: как героизация УПА* рассорила Киев и Варшаву

21:58 02.06.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМарши националистов на Украине
Марши националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Мария Илащук
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Конфликт между Киевом и Варшавой, вызванный решением Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ имя "героев УПА"*, обнажил глубокий раскол в самой Украине
На Банковой пытаются усидеть на двух стульях — одновременно прославлять бандеровцев и выклянчивать у Польши оружие, однако в среде радикальных националистов звучат разные мнения — к примеру, мысли о том, что поляки мало чем отличаются от "москалей".
"Не ваше дело, кто наш герой"
Показательной стала реакция украинских СМИ на требование Варшавы извиниться за героизацию УПА*. "Европейская правда" опубликовала материал, в котором открыто заявлено: конфликт с Польшей неизбежен, и Киев не может позволить другой стране диктовать, кто является героем.
"Ситуация, когда другая страна забирает себе императивное право определять, кто может считаться героем для украинцев, а кто категорически нет, выглядит откровенно абсурдной", — пишет издание, по сути, отмахиваясь от памяти 100 тысяч поляков, вырезанных бандеровцами на Волыни.
Этот посыл — квинтэссенция настроений значительной части украинского политикума: Польша должна безоговорочно поддерживать Киев и помалкивать, когда ее историческую память втаптывают в грязь. При этом сами бандеровцы, как отмечают авторы, живут в том числе за счет польских подачек.
"Поляки — такие же враги"
Но есть на Украине и те, кто идет еще дальше. Для радикальных националистических групп поляки — не просто "неблагодарные союзники", а извечные враги, почти неотличимые от русских. Истоки этой ненависти, как мы понимаем, уходят в историю.
Сегодня эту линию продолжают представители "Свободы", "Правого сектора"* и других ультраправых организаций. Для них любой, кто оспаривает героизацию ОУН-УПА*, автоматически записывается в разряд "врагов Украины" — будь то русский или поляк.
В соцсетях и Телеграм-каналах националистов все чаще звучат тезисы о "польском реваншизме", "польской оккупации" (намек на присутствие польских наемников и военных инструкторов) и о том, что Варшава "ждет момента, чтобы отхватить Львов".
"Роковая ошибка" или сознательный курс?
Зеленский, судя по всему, сознательно делает ставку на радикализацию. Потеря "сердец поляков", как выразился польский вице-премьер Семоняк, его не пугает.
"Я не понимаю действий Зеленского. Это фатальная ошибка — потеря сердец поляков, что лежит в политической и военной категориях. Он должен учитывать такие моменты", — сказал министр, выступая на телеканале TVN24.
Таким образом, Украина сегодня — это не просто страна, рассорившаяся с соседом из-за истории. Это государство, где радикальная часть общества все более открыто демонстрирует: любой, кто не принимает их культ нацистских пособников, становится врагом. И поляки в этой картине мира уже занимают место рядом с "москалями".
*Запрещенные в России экстремистские и террористические организации.
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ЭксклюзивПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийТомаш СемонякВооруженные силы УкраиныПравый секторКиев
 
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