"Пока Украина не закончится, обстрелы не прекратятся": Ищенко — о единственном сценарии мира - 03.06.2026 Украина.ру
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"Пока Украина не закончится, обстрелы не прекратятся": Ищенко — о единственном сценарии мира
"Пока Украина не закончится, обстрелы не прекратятся": Ищенко — о единственном сценарии мира - 03.06.2026 Украина.ру
"Пока Украина не закончится, обстрелы не прекратятся": Ищенко — о единственном сценарии мира
Война закончится только тогда, когда будет ликвидирована Украина. Во всех остальных случаях любые договоренности будут лишь перемирием перед следующими обстрелами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-03T04:45
2026-06-03T04:45
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Журналист спросил, когда же жителей Донбасса перестанут обстреливать. Ищенко ответил, что обстрелы прекратятся только когда закончится война, а война закончится после взятия Киева и Львова — иными словами, когда Украина перестанет существовать. По его словам, пока Украина существует, она не перестанет наносить удары.Эксперт напомнил, что еще в 2014 году вел дискуссии с жителями Донбасса на эту тему. Многие тогда ошибочно полагали, что обстрелы прекратятся после ввода российских войск. "Ошибаетесь. Когда Россия пошлет войска на Украину, Украина будет обстреливать и вам, и Россию", — сказал Ищенко."Всех перестанут обстреливать, когда война закончится", — добавил политологПо словам эксперта, любые надежды на перемирие без полной ликвидации Украины иллюзорны. "Во всех остальных случаях это будет только перемирие перед следующими обстрелами", — заявил Ищенко."Так устроена Украина. Так она живет, и так она умрет", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по Киеву — в материале Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса" на сайте Украина.ру.
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"Пока Украина не закончится, обстрелы не прекратятся": Ищенко — о единственном сценарии мира

04:45 03.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазрушения в Северодонецке в ЛНР
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Война закончится только тогда, когда будет ликвидирована Украина. Во всех остальных случаях любые договоренности будут лишь перемирием перед следующими обстрелами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил, когда же жителей Донбасса перестанут обстреливать. Ищенко ответил, что обстрелы прекратятся только когда закончится война, а война закончится после взятия Киева и Львова — иными словами, когда Украина перестанет существовать. По его словам, пока Украина существует, она не перестанет наносить удары.
Эксперт напомнил, что еще в 2014 году вел дискуссии с жителями Донбасса на эту тему. Многие тогда ошибочно полагали, что обстрелы прекратятся после ввода российских войск. "Ошибаетесь. Когда Россия пошлет войска на Украину, Украина будет обстреливать и вам, и Россию", — сказал Ищенко.
"Всех перестанут обстреливать, когда война закончится", — добавил политолог
По словам эксперта, любые надежды на перемирие без полной ликвидации Украины иллюзорны. "Во всех остальных случаях это будет только перемирие перед следующими обстрелами", — заявил Ищенко.
"Так устроена Украина. Так она живет, и так она умрет", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит" на сайте Украина.ру.
Также на тему ударов по Киеву — в материале Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса" на сайте Украина.ру.
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