https://ukraina.ru/20260603/po-kupyansku-nado-davat-ostorozhnye-prognozy-voennyy-ekspert-o-zachistke-vsu-v-gorode-1079744117.html

"По Купянску надо давать осторожные прогнозы": военный эксперт о зачистке ВСУ в городе

"По Купянску надо давать осторожные прогнозы": военный эксперт о зачистке ВСУ в городе - 03.06.2026 Украина.ру

"По Купянску надо давать осторожные прогнозы": военный эксперт о зачистке ВСУ в городе

Освобождение Купянска идет непросто, зачистка города требует времени — российское командование бережет личный состав. Крупной украинской группировки на левом берегу Оскола уже нет, сейчас там преимущественно серая зона. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2026-06-03T05:15

2026-06-03T05:15

2026-06-03T05:15

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Анализируя ситуацию в Купянске, Евсеев признал, что освобождение города продвигается медленно. На левом берегу Оскола полного контроля у России нет, хотя крупных сил противника там тоже не осталось — они разбиты, добавил он."Там сейчас в основном серая зона. Западный берег мы тоже не полностью контролируем. Хотя в городе было важно войти именно на западном берегу, потому что там сосредоточена промзона", — заявил эксперт.Евсеев добавил, что российским подразделениям удалось зайти в центр Купянска, разрезав оборону противника надвое. Однако давать оптимистичные прогнозы пока рано: зачистка частей ВСУ идет трудно, а потери нужно минимизировать."Тем не менее, по Купянску все равно надо давать осторожные прогнозы. Зачищать его трудно, а мы бережем личный состав", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Военный эксперт Владимир Евсеев: Через месяц Россия выбьет ВСУ из Константиновки и пойдет на Краматорск" на сайте Украина.ру.О ситуации на харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.

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