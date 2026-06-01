https://ukraina.ru/20260601/1079668473.html

Военный эксперт Владимир Евсеев: Через месяц Россия выбьет ВСУ из Константиновки и пойдет на Краматорск

Военный эксперт Владимир Евсеев: Через месяц Россия выбьет ВСУ из Константиновки и пойдет на Краматорск - 01.06.2026 Украина.ру

Военный эксперт Владимир Евсеев: Через месяц Россия выбьет ВСУ из Константиновки и пойдет на Краматорск

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру.

2026-06-01T17:46

2026-06-01T17:46

2026-06-01T17:46

эксклюзив

спецоперация

константиновка

россия

владимир евсеев

вооруженные силы украины

украина

владимир зеленский

дроны

авиабомбы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/11/1058172721_4:0:2045:1148_1920x0_80_0_0_a6d0b6d4939ed28e112d0a81f24a2465.jpg

За последнее время положение украинского гарнизона в Константиновке резко ухудшились. Российские войска с помощью дронов на оптоволокне не дают противнику войти в город. Авиация сбрасывает ФАБы на позиции противника в самом городе. Промышленная застройка постепенно переходит под контроль подразделений группировки "Юг". Более того, на это направление прибыл главком ВСУ Сырский, чтобы лично оценить обстановку и предпринять какие-то меры.Ситуация состоит в следующем.И мы, и Украина уверенно контролируем по 25% Константиновки, а другие 50% - серая зона с преимущественно нашим контролем. Логистика противника серьезно ограничена. Более того, с помощью планирующих авиабомб мы серьезно повыбивали пункты управления вражеских БПЛА. По некоторым данным, число украинских дроноводов, которые сидели на этих пунктах, сократилось в два раза. Сами понимаете, насколько велики эти потери.Учитывая все это, освобождение Константиновки пройдет быстрее, чем освобождение Красного Лимана и Купянской агломерации.Конечно, было бы здорово, если бы мы сначала взяли Доброполье, а потом окружили Константиновку, ударив с запада на Дружковку. Но поскольку нам это не удалось, группировка "Юг" будет одновременно охватывать и занимать город. Мне кажется, Константиновка будет нашей примерно через месяц-полтора. И, учитывая ситуацию на соседних участках, это даст нам хорошую возможность наступать на Краматорск.Помимо Славянска/Краматорска, у ВСУ под контролем остается еще один укрепленный город – Орехов. Брать Купянск-Узловой тоже непросто, потому что там промзона. Красный Лиман тоже надо освобождать. Но, повторюсь, Константиновку мы освободим быстрее, чем все остальное.У нас неплохое продвижение к Сумам с разных направлений на расстояние в 25-30 километров. Причем с северо-востока мы подошли к ним на 7 километров. Это очень важно. Учитывая, что максимальная дальность действия тактических БПЛА составляет 30 километров, мы можем работать по ВСУ в самом городе. Очевидно, что Украина была вынуждена оттягивать силы для его обороны. По некоторым данным, она сняла их с Купянска.Все это позволяет нам активнее освобождать Харьковскую область, притом, что наше давление на Сумы не ослабевает.На северо-востоке Харьковской области мы будем продвигаться на Великий Бурлук. Причем для его взятия нам уже не требуется брать Купянскую агломерацию, хотя раньше мы говорили, что эти участки взаимосвязаны.Освобождение Купянска идет тяжело. Даже на левом берегу Оскола у нас полного контроля нет. Хотя крупной украинской группировки там тоже больше нет, потому что она была разбита. Там сейчас в основном серая зона. Западный берег мы тоже не полностью контролируем. Хотя в городе было важно войти именно на западном берегу, потому что там сосредоточена промзона (на восточном берегу больше частная застройка). Но мы смогли зайти в центр города, рассекая группировку противника.Тем не менее, по Купянску все равно надо давать осторожные прогнозы. Зачищать его трудно, а мы бережем личный состав.Отмечу также, что основной тактикой ВС РФ является не только ползучее наступление, но и гибкая оборона. В случае необходимости мы отходим, а потом снова возвращаем утраченные позиции. Это мы наблюдали на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, где Зеленский "освободил" чуть ли не миллион квадратных километров. Мы не только все отбили. Мы зацепились за окраины пгт Покровское – важный транспортный узел, откуда и велось это контрнаступление ВСУ. Этот успех позволяет нам обеспечить правый фланг во время наступления на Орехов и достаточно глубоко резать коммуникации.Также у нас постоянно обсуждается обстановка в районе Степногорска и Приморского, но там не все так плохо, как кажется на первый взгляд.Во-первых, ВСУ полностью Степногорск не отбили, а Приморское было неудобно оборонять, так как ушло Каховское водохранилище, и его можно было обходить с фланга. Во-вторых, сейчас это наступление врага в принципе некритично. Если бы сейчас был полноценный штурм Орехова, Степногорск важно было бы удержать. Но в рамках гибкой обороны мы не стали напрасно рисковать людьми и отошли. Здесь мы тоже все вернем. Никаких сомнений в этом быть не должно.При этом хочу подчеркнуть, что дроны наше наступление сдерживают, а не останавливают. В этом году мы освободили даже больше территорий, чем в прошлом году в это же время. Поэтому все разговоры о том, что мы застыли на месте – полная ложь. Их производят на автомобильных заводах, учитывая, что на машины сейчас серьезно упал спрос. Но если мы сможем уменьшить влияние этого фактора дронов, у киевского режима больше ничего не останется.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20260528/1079529057.html

константиновка

россия

украина

краматорск

запорожская область

купянск

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, константиновка, россия, владимир евсеев, вооруженные силы украины, украина, владимир зеленский, дроны, авиабомбы, краматорск, запорожская область, купянск, сумская область