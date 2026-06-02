Захарова: "Кого же Варшава спонсировала все эти годы? - 02.06.2026 Украина.ру
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Захарова: "Кого же Варшава спонсировала все эти годы?
Захарова: "Кого же Варшава спонсировала все эти годы? - 02.06.2026 Украина.ру
Захарова: "Кого же Варшава спонсировала все эти годы?
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала возмущение Польши после того, как Владимир Зеленский присвоил подразделению Вооружённых сил Украины наименование "Имени героев Украинской повстанческой армии". Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-02T21:32
2026-06-02T21:32
сейм
украина.ру
министерство иностранных дел
кароль навроцкий
владимир зеленский
мария захарова
варшава
украина
польша
новости
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"Доброе утро. Проснулись? Кого же Варшава спонсировала все эти годы?" — сказала дипломат.Решение Зеленского присвоить отдельному центру специальных операций "Север" наименование в честь боевиков УПА* вызвало резкую реакцию в Польше. Президент Кароль Навроцкий инициировал лишение украинского лидера ордена Белого орла — высшей награды страны. Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заявил, что Зеленский больше не является желанным гостем в Польше.Того же дня вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак призвал прекратить оплату Starlink для украинской армии, отказаться от предоставления Киеву кредитов и заблокировать вступление Украины в Евросоюз. По его словам, Варшава должна препятствовать евроинтеграции Украины до тех пор, пока киевские власти продолжают героизацию УПА*. Также Польша должна добиваться эксгумации жертв Волынской резни, используя политическое и дипломатическое давление.*Украинская повстанческая армия (УПА) — организация, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации - Волынская резня как козырь: Польша готова блокировать Украину в Евросоюзе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сейм, украина.ру, министерство иностранных дел, кароль навроцкий, владимир зеленский, мария захарова, варшава, украина, польша, новости
сейм, Украина.ру, министерство иностранных дел, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Варшава, Украина, Польша, Новости

Захарова: "Кого же Варшава спонсировала все эти годы?

21:32 02.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала возмущение Польши после того, как Владимир Зеленский присвоил подразделению Вооружённых сил Украины наименование "Имени героев Украинской повстанческой армии". Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру
"Доброе утро. Проснулись? Кого же Варшава спонсировала все эти годы?" — сказала дипломат.
Решение Зеленского присвоить отдельному центру специальных операций "Север" наименование в честь боевиков УПА* вызвало резкую реакцию в Польше.
Президент Кароль Навроцкий инициировал лишение украинского лидера ордена Белого орла — высшей награды страны.
Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заявил, что Зеленский больше не является желанным гостем в Польше.
Того же дня вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак призвал прекратить оплату Starlink для украинской армии, отказаться от предоставления Киеву кредитов и заблокировать вступление Украины в Евросоюз.
По его словам, Варшава должна препятствовать евроинтеграции Украины до тех пор, пока киевские власти продолжают героизацию УПА*.
Также Польша должна добиваться эксгумации жертв Волынской резни, используя политическое и дипломатическое давление.
*Украинская повстанческая армия (УПА) — организация, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации - Волынская резня как козырь: Польша готова блокировать Украину в Евросоюзе.
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сеймУкраина.руминистерство иностранных делКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВаршаваУкраинаПольшаНовости
 
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