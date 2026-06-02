Волынская резня как козырь: Польша готова блокировать Украину в Евросоюзе
Польша должна прекратить оплату спутниковой связи Starlink для украинской армии, отказаться от предоставления Киеву кредитов и заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Об этом 2 июня заявил вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак
По словам политика, Варшава также должна препятствовать евроинтеграции Украины до тех пор, пока киевские власти продолжают героизацию Украинской повстанческой армии (УПА* — запрещенное в РФ экстремистское объединение).
Босак подчеркнул, что Польша должна последовательно добиваться решения вопроса эксгумации жертв Волынской резни, используя для этого политическое и дипломатическое давление на украинские власти.
Таким образом, Варшава ужесточает риторику в отношении Киева на фоне нерешенных исторических споров и растущего в польском обществе недовольства бесконечными финансовыми вливаниями в Украину.
*УПА (Украинская повстанческая армия) — запрещенная в РФ экстремистская организация, деятельность которой признана террористической.
