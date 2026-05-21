Спектакль с Трампом и междусобойчик с Путиным. Федор Лукьянов о том, что на самом деле произошло в Пекине

Почему Пекин не торопит Москву с завершением СВО и не верит в лидерство США? Как получилось, что Россия — сырьевой тыл Китая, а Трамп остается в тени? Актуально ли сегодня говорить о разделе сфер влияния в мире между РФ, КНР и Америкой?

2026-05-21T07:07

На эти и другие вопросы в традиционном интервью изданию Украина.ру ответил главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов.В среду, 20 мая, завершился двухдневный визит Владимира Путина в Китай, который прошел спустя несколько дней после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине, где стороны в том числе обсудили конфликт на Украине. При этом Россия и Китай достигли соглашений по десяткам проектов, от энергетики до безвизовых поездок, в то время как с США не было подписано ни одной договоренности.— Федор Александрович, ранее вы заявили СМИ, что визиты Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекин не смогут изменить хода мировой политики — вряд ли лидеры договорятся о чем-то принципиальном, а конфронтация и нестабильность продолжатся. Изменилось ли ваше мнение на этот счет сейчас?— Безусловно. Состояние мировой системы таково, что никакие отдельно взятые встречи ни на что повлиять не могут. Более того, с самого начала у некоторых наших коллег была странная идея: "Путин и Трамп едут в Китай примерно в одно и то же время. Вдруг они о чем-то на троих договорятся". Но даже если бы такое случилось, это бы никак не поменяло на ход мировой истории.Мировая система трансформируется. Причем эта трансформация разнонаправленная, когда одновременно происходит масса разных событий. Не заметно никаких признаков того, что в какой-то момент это придет в статичное состояние. И дело тут не в России, США и Китае. Дело в общей смене мировой парадигмы.Визиты Трампа и Путина в Китай были важными. Но обе встречи продолжают ту повестку, которая до этого была между этими странами.США и Китай пытаются стабилизировать отношения, чтобы их конкуренция за лидерство не вышла из-под контроля. В какой-то степени это удалось. Трампа, конечно, ругают за то, что он не добился того, чего хотел — в основном это делают его оппоненты внутри Соединенных Штатов. Я считаю эти упреки не вполне справедливыми, потому что как раз в данном случае Трамп понимает реальную расстановку сил: чего можно, а чего нельзя добиться. В этом плане визит был полезен для обеих сторон.У России и Китая совершенно иная повестка: мы не конкурируем и не боремся. Да, мы не являемся союзниками, но у нас 30-летнее партнерство (недавно отмечали юбилей со дня подписания фундаментальных документов), которое адаптируется ко всем мировым изменениям. И те договоренности, что приняты в Пекине, в очередной раз это подтверждают.— Отдельно хочется остановиться на делегациях России и США. "Золотой" самолет Трампа (крупнейшие американские бизнесмены — от главы Apple Тима Кука до основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, даже "санкционный" в Китае Рубио) и российская делегация Путина (5 вице-премьеров, 8 министров, главы ЦБ и ряда госкорпораций, руководители регионов — Сечин, Миллер, Тимченко, Гурьев, Михельсон, Дерипаска) — что особенного и в чем разница, на ваш взгляд?— Разница понятна. У нас разные структуры экономики и разные традиции. США – это крупные предприниматели. Россия – это государственные деятели. Нельзя сказать, что что-то из этого лучше или хуже, просто оно по-разному устроено.США и Китая – это прежде всего масштабные отношения в сфере экономики, которые настолько скрепляют отношения стран, что при всем их желании развязаться не получится — во всяком случае, резко. На второй линии стоит геополитика. Да, она важна и для американцев, и для китайцев, но на первом месте все равно остается комплекс экономических вопросов. Состояние дел Китая и США зависит от стабильности их экономических отношений или хотя бы регламентированной конкуренции.У России с КНР все наоборот. У нас общая геополитика и понимание международных процессов, мы содействуем тому, чтобы эти процессы шли более плавно. У нас это первично, и тому есть много причин. Одна из них понятна – мы соседи. США и Китай могут сколько угодно быть переплетенными, но они друг от друга далеко, а Россия и Китай никуда от своего соседства не денутся.Для России отношения с Китаем на десятилетия – это самые главные отношения, которые необходимо развивать и совершенствовать. Это два мощных соседа с огромными физическими связями (один из которых если не претендент на мировое господство, то крупнейшая держава в мире) — невозможно не уделять приоритетного внимания этому. Экономика именно из таких связей вытекает.Резюмирую: у США и Китая из экономики вытекает геополитика, а у России и Китая – наоборот.— Если учитывать в целом международную реакцию и публикации в мировых медиа, связанные с визитом Трампа в Пекин и предстоящей встречей Путина и Си, возникает ощущение, что Трамп и США находятся в крайне невыгодном, даже проигравшем, положении. Во-первых, США застряли в Ормузском проливе, и, если верить иранским СМИ, сняли санкции с иранской нефти на время ведения переговоров об урегулировании. Во-вторых, Минфин США продлит на 30 дней истекшее 16 мая исключение из санкций в отношении нефти из России, перевозимой морем. Третье — Трамп, грубо говоря, притих по поводу Тайваня. С другой стороны, усиливается влияние группировки USAID, чья главная задача — сдерживание Китая, России и КНДР. Помогите, разобрать этот геополитический клубок. Можно ли сказать, что у России и Китая сейчас более крепкие связи, чем у США с Китаем?— Это трудно сравнивать, потому что природа этих отношений слишком разная. Конечно, Трамп приехал в Китай, имея гораздо более бледный вид, чем ему хотелось бы. Визит вообще должен был состояться в марте, но его отложили из-за начавшейся войны США против Ирана. Хотя Трамп рассчитывал, что он быстренько этот вопрос решит и приедет победителем. А оказалось, что он приехал как нашкодивший сосед, которого все ругают.— И че ты тут устроил? Что теперь с этим делать?— Ну. погодите. Давайте вместе все уладим.— Нет. Ты сначала разберись с тем, что ты натворил.Не знаю, жалеет Трамп о начале войны с Ираном или нет, но объективно он получил большие проблемы.У Китая другая тональность, которую отметили и те страны, что ему симпатизируют, и те, кто не принимает его. Китай гораздо уверен в собственных силах и понимает, что США не на максимуме своих возможностей. Китай подчеркнуто позиционирует себя как равную США державу. Можно долго рассуждать, кто где кого обгоняет, но статус стран, которые влияют на весь мир больше, чем все остальные, у них есть.В отношениях России и Китая вопроса равенства или неравенства не стоит. Да, на Западе очень любят тему в духе: "Вассал приехал к сюзерену", но пускай развлекаются, как хотят. Конечно, у нас ассиметричные отношения в плане экономики, что глупо отрицать. Китай – гигант невероятных масштабов, особенно это касается индустриальной мощи. У нас есть проблема с тем, что из-за полного разрыва отношений с Европой и почти полного разлада с США нам трудно балансировать отношения с восточными странами.Антураж очень помпезный, подчеркивается сердечная атмосфера. Да, это спектакль, но другого жанра. Спектакль с Трампом – это демонстрация в духе: "Ну-ну. Давай, приходи — поговорим". А, образно говоря, спектакль Путина и Си – это встреча старых друзей. Я думаю, что для Китая сейчас Россия гораздо важнее даже в экономическом плане.Ситуация с Ираном для Китая крайне неприятна хотя бы потому, что она от китайцев не зависит. Это не полный крах для Китая, который диверсифицировал поставки, но определенный обвал произошел, и с этим ничего не сделаешь. А китайцы очень не любят непредсказуемость, и поэтому они еще больше смотрят на Россию как на надежного партнера.Поэтому, когда про нас говорят, что мы сырьевой придаток Китая, это не совсем правильно. Скорее, Россия — его сырьевой тыл. И что тут такого? Мы никогда не стеснялись того, что у нас большие ресурсы. Вопрос лишь в том, как ими распорядиться.Не могу сказать, что Китай сейчас захочет решить все наши разногласия и моментально простроит целых пять "Сил Сибири". Китай чрезвычайно терпелив и настырен. Условия, которые они считают справедливыми для себя, они будут продавливать. Но объективное понимание, насколько Россия для них важный партнер, у них наступило.Кстати, мы с коллегами из "Валдайского клуба" месяц назад были в Шанхае, и увидели, как там изменилась атмосфера. Доброжелательная дистанция [к России] сменилась напористой активностью: "Давайте это, давайте то сделаем".— Со стороны бизнеса или политиков?— И бизнес, и политики в Китае обычно отрабатывают линию, которая заранее согласована на высшем уровне. На это раз линия была сугубо практическая: "Давайте быстро преодолевать все трения с Россией и сотрудничать: логистика, транспортные коридоры, таможенные переходы". То есть весьма конкретная повестка.— Теперь об Украине. В совместном заявлении по итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина было сказано, что Россия и Китай считают необходимым устранить первопричины украинского конфликта. Такие слова приятно слышать, но мне кажется, что Китай мог бы нас активнее поддержать на украинском направлении. Да и дроны ВСУ собираются из китайских комплектующих, хоть мы об этом вслух не говорим. Как это воспринимать?— Как нормальную ситуацию между двумя дружественными и взаимосвязанными, но все-таки разными великими державами. В чем-то их интересы совпадают, в чем-то есть противоречия. К счастью, что касается последних, то их мало. Антагонизма нет, в отличие от США с Китаем.Можно ли сделать так, чтобы Китай нас активнее поддерживал на украинском направлении? Отвечу вам, как в популярном меме 2026-го года: "Можно. А зачем?". Для нас это неприятно звучит, но это не китайская война. Китай не считает, что это его настолько касается.Какая у них была изначальная позиция? "Мы все понимаем: вас вынудили на эту войну, не ответить нельзя было. Расширение НАТО, и так далее. Но это ваше дело, поэтому разбирайтесь сами". В этом плане Китай ведет себя конструктивно и, я бы сказал, даже прилично — не делает ничего, что шло бы конкретно в ущерб России.Что касается китайских комплектующих для украинских дронов — так Китай производит продукцию для всего мира и не будет останавливаться. Это их главное конкурентное преимущество, а наши претензии к Украине китайцев совершенно не интересуют. Но при всем этом поддержка России со стороны Китая большая, нежели мы знаем. Отношения великих держав всегда имеют публичную и непубличную часть. Да, Украине они продают комплектующие, но мы не знаем, что и как они продают нам.И потом, давайте посмотрим на эту проблему с другой точки зрения. Представьте, что Китай оказался втянут в вооруженный конфликт из-за Тайваня или каких-то островов в Южно-Китайском море. Мы имели бы желание вовлекаться в эти конфликты? Нет. Были бы мы обязаны поддержать Китай морально или даже экономико-технически? Безусловно. Но это их проблема, которую они будут решать сами. То же самое у нас.Конечно, Китай несколько удивляет то, что СВО затянулось. Они рассчитывали, что при асимметричности потенциалов России и Украины все решится гораздо быстрее. Но китайцы понимают, что обстоятельства изменились и терпеливо ждут, когда это завершится. С их точки зрения это никак не должно повлиять на отношения Китая с Россией.— Вы упомянули, что ситуация с Ираном для Китая крайне неприятна. Расскажите, чуть подробнее, как Китай будет вести себя на этом треке?— Китай и в этом случае занимает позицию заинтересованного наблюдателя. Втягиваться в этот конфликт на стороне Ирана он не хочет, хотя помощь оказывает, всячески это камуфлируя. И потом, эта помощь все равно оказывается в определенных пределах. И в случае с Украиной, и в случае с Ираном китайцы стараются не сделать чего-то такого, что нанесет ущерб их экономическим интересами и вопросам безопасности.Повторюсь, все свои симпатии Китай по возможности реализует на практике, а про посредничество и урегулирование они могут говорить сколько угодно. (Хотя в случае с Украиной внешнее посредничество не нужно — это другая коллизия.)Да, Трамп пытался из этого что-то вытащить для себя: "Китай поддержал нас в том, что Ормузский пролив надо открыть". Это правда. Только Трамп говорит, что Китай как бы надавил на Иран, а Си имел в виду другое: "Ты там разберись, чтобы пролив открылся".— Давайте резюмируем нашу беседу. Как сегодня выглядит "стратегический треугольник" Россия-Китай-США, с учетом того, что Россия и США вовлечены в военные конфликты крупного масштаба, а Пекин привык дистанцироваться от подобных военно-политических событий (но тем не менее все больше ощущает, насколько они его касаются)?— Когда говорят о треугольнике, у меня перед глазами сразу возникает картина тесной связи углов этой геометрической фигуры. Это сбивает с толку. Да, треугольник в широком смысле есть: три страны, три мировые державы, каждая имеет огромный потенциал для существенное влияния на мировую систему, несмотря на использование разных инструментов. Но одна из сторон этого треугольника [Россия –США] непонятная. У нас нет нормальных отношений с американцами, хотя Россия очень аккуратно относиться к администрации Трампа, которые в свою очередь, обострять ситуацию тоже не хочет. Можем ли мы вместе что-то сделать в этом треугольнике? Пока ответа нет, и чтобы он появился, нужно как-то разрулить украинский кризис.Отношения России с Китаем и Китая с США в целом очень разные, не взаимодополняющие. И, кстати, Владимир Путин еще около 10 лет назад в одном интервью, отвечая на вопрос, будет ли Россия бороться за мировое влияние, четко сказал: "Мы там уже были. Больше не хотим". Дескать, пусть два другие претендента разбираются, а мы будем поддерживать контакты со всеми, не втягиваясь в конфликт, в который США хотели бы нас втянуть на своей стороне.— Получается, споры о том, что Россия, США и Китай могут поделить мир между собой, — бессмысленное занятие?— Эти настроения сегодня чуть более обоснованы, нежели два года назад. При этом, Трамп уважает сферы влияния, но, правда, только свои. Когда он говорит, что "западное полушарие – наш задний двор", это не означает, что он признает за другими подобное право, образно говоря, подконтрольных территорий — чего ради, считает он.Тем не менее, концепция о том, что интересы США должны присутствовать по всему миру, Трампу тоже не близка, о чем говорит и Рубио — что в эти игры они не играют. Да, их интересы могут быть во всех частях мира, но это не значит, что США должны везде присутствовать и все контролировать.А вот с Китаем ситуация интересная. Китай все это формулирует по-другому, согласно своей личной концепции. Исторически китайская держава исходила из того, что весь мир – сфера ее влияния. А сейчас КНР слишком сильно зависит от глобальной экономики, поэтому ограничиться какой-то конкретной сферой влияния он не может.Что касается России, то она от своего влияния не отказывалась: для нас важно, чтобы с сопредельных территорий не шло угроз нашей безопасности. Это сегодня сложная задача на фоне того, что таковые угрозы плодятся и множатся: иногда усилиями наших врагов, иногда сами по себе. Но это не означает, что мы должны всех контролировать, хотя предотвращать заведомо неприемлемые для нас сценарии обязаны.К сожалению, в случае с Украиной дошло до стадии, когда пришлось предотвращать это силой. В других случаях необходимо стараться действовать превентивно.Еще больше интересных фактов о Китае и влиянии их на современную политику Поднебесной и отношения с Россией и США — в материале Кремниевый занавес Китая: история успеха и цена утопии.

Анна Черкасова

