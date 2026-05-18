https://ukraina.ru/20260518/yuriy-knutov-esli-ne-unichtozhit-zavody-v-evrope-kiev-poluchit-drony-i-rakety-dlya-novykh-udarov-po-1079120206.html

Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России

Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России - 18.05.2026 Украина.ру

Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России

Если мы будем занимать только оборонительную позицию, развивая только систему ПВО, но не будем разрушать производство средств нападения на нашу территорию, то останемся в проигрыше. Наша задача минимизировать количество БПЛА, крылатых ракет, а в перспективе и баллистических ракет противника. Тогда наша ПВО успешно справится со своими задачами.

2026-05-18T19:30

2026-05-18T19:30

2026-05-18T19:45

интервью

украина

германия

европа

юрий кнутов

борис писториус

украина.ру

минобороны

вкс

с-300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1d/1058446385_295:120:3357:1843_1920x0_80_0_0_9c44d69afdbb9e4c284c1059414d4dd8.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Налет украинских беспилотников в ночь на 17 мая на российские регионы стала самой крупной воздушной атакой за последний год. Всего над регионами России за сутки было перехвачено более 550 дронов, из которых 120 уничтожили на подлете и над самой Москвой. Погибли три человека, еще 12 получили ранения. - Юрий Альбертович, какую тактику используют операторы украинских беспилотников во время массированных налетов?- Этот налет относился к категории "звездных". Подобная тактика применялась в годы Великой Отечественной войны, когда немецкие самолеты атаковали столицу с разных направлений группами и поодиночке.Украина применила дроны Fp-1, Fp-2, Лютый. Это беспилотники, созданные на базе Bayraktar TB2. Были применены и новые дроны типа "Барс". Они были разработаны в прошлом году в Германии. Эти дроны были продемонстрированы главе Минобороны ФРГ Борису Писториусу во время его поездки в Киев.Это реактивные дроны со скоростью примерно 500 километров в час. Дальность – до 600 километров, бомбовая нагрузка от 50 до 100 килограммов. Все говорит о том, что для управления полетом и обхода зенитно-ракетных комплексов применялись терминалы Starlink.Операторы на Украине могли использовать камеры, установленные на дроны, и таким образом обходить комплексы ПВО и наносить удары по наиболее резонансным целям. При этом противник не скрывает свои целей - вызвать панику среди населения.- Что мы будем делать, когда европейские заводы нарастят производство дронов для Украины, и противник получит возможность атаковать цели на территории нашей страны большим количеством беспилотников?- Необходимо создавать рубеж противовоздушной и противоракетной обороны от Баренцева до Черного моря. Причем этот рубеж должен пролегать и вдоль побережья этих морей. Этот рубеж будет включать в себя ЗРК, РЭБ, и средства ПВО, основанные на новых физических принципах (боевой лазер и электромагнитные пушки, которые выжигают электронику в крылатых ракетах и беспилотников). В том числе и РЛС на аэростатах особой конструкции. На них надо размещать антенны и приемопередающее оборудование, это позволит обнаруживать беспилотники на большой дальности.Нужно развивать мобильные огневые группы, вооружать их не только зенитными пулеметами, приборами ночного видения, прожекторами, но и дронами ПВО типа "Елка". Против "Барса" придется создавать новые перехватчики, потому что "Елка" уже не сможет перехватить дрон, летящий со скоростью 500 километров в час.Кроме того, необходимо развивать систему частных охранных предприятий ПВО, как это делает Украина. Владельцы заводов теперь сами занимаются охраной своих предприятий, и эти ЧОП теперь включены в общую систему ПВО, получая информацию о воздушной обстановке.Совершенствовать нужно и электронику. Можно было бы использовать беспилотники с активной фазированной решёткой и синтезированной апертурой, что позволяет создавать 3D-модель объектов. Таком образом можно будет вместо самолетов А-50 использовать дроны с подобного рода РЛС. Это также позволить решить задачу своевременного обнаружения беспилотников. Другая важнейшая задача. Необходимо создать комплексы РЭБ, которые будут способны глушить спутники Starlink.- Как сейчас решаются вопросы антидроновой защиты войск на поле боя?- Было бы неплохо, если бы дрон "Елка" был оснащен небольшим радиовзрывателем и некоторым количеством взрывчатки. Это позволило бы даже в случае промаха поражать беспилотник противника. Но это тоже вчерашний день, потому что американцы создали беспилотник ПВО Coyote 3. На нем стоит электромагнитная пушка, которая электромагнитным импульсом выжигает электронику. Эта технология также позволяет превращать любой дрон-разведчик в беспилотник ПВО.- Превентивные удары по местам производства дронов в Европе, очевидно, выведут конфликт на новый уровень. Готовы ли мы к этому?- Нас, курсантов, учили тому, что противовоздушная оборона — это комплекс государственных мер по защите территории страны с воздуха и из космоса. Если мы ведем речь об этом, то необходимо наносить удары по местам производства, транспортировки и хранения беспилотников, местам подготовки дроноводов, стартовым позициям. Всем этим должна заниматься разведка, чтобы передавать информацию нашим ВКС, ракетным войскам и военно-морскому флоту.Противник это осознает, поэтому значительную часть производств вынес в Европу. Пока что политическая обстановка в мире нам не позволяет наносить удары по самим заводам в Германии, Польше, Великобритании, Прибалтике, но с точки зрения международного права такая возможность нам дана.Но к нанесению таких ударов нужно быть готовыми, потому что количество производимых на Западе дронов будет расти. Самое главное, что Украина готовится к производству баллистических ракет на базе советской ракеты 5В55 для комплексов С-300. На ее основе готовится ракета FP-9. Она будет запускаться на дальность 800 километров с боевой частью 800 килограммов. Высшая точка в апогее – 70 километров. Таким образом ракета будет идти по реальной баллистической траектории.Наряду с этим киевский режим производит крылатые ракеты "Фламинго" и "Нептун", маршруты которых можно корректировать по время полета, что делает их опасными целями.Так что задачи перед нами стоят сложные. Их можно решить комплексно, то есть действуя по тылам противника, пресекая нападение противника. Если мы будем занимать только оборонительную позицию, развивая только систему ПВО, но не будем разрушать производство средств нападения на нашу территорию, то останемся в проигрыше. Наша задача минимизировать количество БПЛА, крылатых ракет, а в перспективе и баллистических ракет противника. Тогда наша ПВО успешно справится со своими задачами.О ситуации в зоне СВО - Военкор Андрей Коц: ВСУ пытаются отбить Часов Яр, чтобы помешать наступлению ВС РФ на Константиновку

https://ukraina.ru/20260518/lestnitsa-k-yadernomu-eshafotu--1079095431.html

https://ukraina.ru/20260518/kto-skazal-chto-pravdu-ne-chitayut-ukrainaru-voshla-v-top-5-samykh-populyarnykh-kanalov-v-makse-1079114854.html

украина

германия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, германия, европа, юрий кнутов, борис писториус, украина.ру, минобороны, вкс, с-300