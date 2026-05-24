Западная Украина за минувшую неделю: "порнополиция" в Галичине и фильтрационный лагерь на Волыни

Руководство полиции в Тернопольской и Ивано-Франковской областях обеспечивало беспрепятственную работу сети "порноофисов", где создавали и распространяли видеопродукцию эротического и порнографического характера

2026-05-24T08:01

Руководство полиции в двух областях Галичины "крышевало" порнобизнесВ ходе масштабной операции правоохранителей разоблачена схема прикрытия сети по изготовлению порнографии в трёх областях. Об этом 20 мая сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко. По его словам, Офис генерального прокурора при оперативном сопровождении СБУ разоблачил коррупционную схему в Национальной полиции.По данным следствия, руководство территориальных подразделений Национальной полиции в Тернопольской, Ивано-Франковской и Житомирской областях обеспечивало беспрепятственную работу сети так называемых порноофисов."Речь идет о помещениях, где незаконно создавали и распространяли через интернет видеопродукцию эротического и порнографического характера. Сегодня одновременно проводятся следственные действия в трёх главных управлениях Национальной полиции", – сказал Кравченко.По словам генпрокурора, цель операции – установить всех должностных лиц, которые могли быть вовлечены в схему, проверить роль каждого и дать правовую оценку действиям руководителей полиции, которые вместо противодействия преступности обеспечивали её прикрытие.Среди задержанных сотрудниками СБУ оказались начальник полиции Ивано-Франковской области Сергей Безпалько, заместитель начальника полиции Ивано-Франковской области Владимир Яцюк, первый заместитель начальника, начальник следственного управления полиции Тернопольской области Андрей Ткачик, а также заместитель начальника полиции Житомирской области Илья Гулеватый.Кроме этого, СБУ задержала личного помощника заместителя главы МВД Василия Тетери, Владимира Воробея, официально трудоустроенного в МВД в качестве водителя. Воробей исполнял в схеме роль посредника-курьера. В Офисе генпрокурора признали, что посредником в схеме был водитель одного из заместителей министра внутренних дел Украины, который якобы "договаривался с чиновниками о невмешательстве в работу "порноофисов", используя связи среди руководящего состава Нацполиции".За ежемесячную мзду руководители полиции должны были не предпринимать меры реагирования, не документировать правонарушения, не прекращать незаконную деятельность и заранее предупреждать о возможных проверках, отметили в Офисе генпрокурора. Размер такой "абонплаты" составлял 20 тысяч долларов ежемесячно для руководства регионального подразделения полиции, ещё 5 тысяч долларов получал посредник."Чтобы скрыть схему, её участники использовали условные обозначения, общались через мессенджеры, а детали обсуждали в частном порядке. В ходе расследования задокументировано несколько эпизодов передачи средств. В частности, 20 мая посредник был задержан после получения очередного транша в 25 тысяч долларов. В этом эпизоде 20 тысяч долларов США также назначались одному из руководителей областной полиции", – говорится в сообщении. По информации СМИ, задержание произошло в Тернополе.Как сообщил Кравченко, во время обысков у чиновников Нацполиции изъят элитный автопарк из шести автомобилей, пять эксклюзивных швейцарских часов, огнестрельное и холодное оружие, мобильные телефоны, а также наличные деньги в разных валютах на общую сумму более 22,6 млн грн (более 36,6 млн руб.)В настоящее время фигурантам доложено о подозрении по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества. По этой статье никогда не задерживали ни заместителей, ни начальников управлений полиции в областях.Вечером 20 мая руководство Нацполиции отстранило от исполнения служебных обязанностей полицейских, фигурирующих в уголовном производстве по получению неправомерной выгоды. При этом ситуация очень похожа на конфликт между разными силовыми ведомствами Украины. Об этом свидетельствует тот факт, что сразу после сообщений генпрокурора о следственных действиях в областных управлениях полиции в СМИ появилась информация о том, что глава Национальной полиции Украины Иван Выговский якобы подал рапорт об отставке. Позже в Нацполиции это опровергли.Кроме того, на следующий день было подтверждено, что покинул свой пост начальник управления полиции в Хмельницкой области Руслан Герасимчук. Как отметили местные комментаторы, точная дата принятия кадрового решения неизвестна, как и обстоятельства отставки Герасимчука – было ли это его собственное решение или результат внутренних процессов в структуре Нацполиции.Вечером 21 мая Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для задержанных в рамках дела о прикрытии "порноофисов". Всех пятерых отправили под стражу с возможностью внесения залога. Наименьшая сумма залога, 1,164 млн гривен, установлена для заместителя начальника полиции Житомирской области. Заместители начальников полиции в Ивано-Франковской и Тернопольской областях для выхода на свободу должны будут заплатить по 5 млн гривен, а начальник полиции Прикарпатья – 7 млн.А вот для "водителя автохозяйства МВД Украины" залог установили в сумме 12 млн гривен. Комментаторы в социальных сетях уверены, что это своеобразный "привет" заместителю главы МВД Тетере, которого пока ни в чем официально не подозревают.День вышиванки в регионе прошел без участия полицейскихВ третий четверг мая украинские активисты отмечают неформальный праздник – День вышиванки, в этом году он пришелся на 21 мая. Двадцать лет назад традицию ходить в этот день в вышитых рубахах положили начало студенты Черновицкого университета, со временем её подхватили в других городах Западной Украины. А после 2014 года празднование Дня вышиванки поддерживают органы власти на всех уровнях.На протяжении многих лет к мероприятиям по случаю Дня вышиванки широко привлекали сотрудников полиции. Однако после вышеупомянутого "порноскандала" руководство Национальной полиции решило в этом году отменить любое массовое участие полицейских в "вышиванковых" акциях. Так что устанавливать очередные рекорды организаторам праздника пришлось без людей в вышиванках под форменной одеждой.В 2026 году мероприятия по случаю Дня вышиванки имели военно-патриотический уклон: утром 21 мая после минуты молчания к портретам павших военных на аллеях памяти были прикреплены вышитые ленты. Кроме того, в нескольких областях состоялась презентация различных вышитых шевронов для военной формы и вышиванок с узорами цвета хаки.Практически во всех роддомах региона 21 мая новорожденным уже привычно дарили маленькие вышиванки. А вот надевание вышиванок на городские памятники в этом году не было массовым: во Львове ими украсили скульптуры львов у входа в Ратушу, в Ивано-Франковске – памятник Русской Троице, в Мукачево – памятник князю Ракоци. В Черновцах обошлись изготовлением вышитого шарфа для памятника Тарасу Шевченко. В Ужгороде, известном своими бронзовыми мини-памятниками в городском пространстве, вышитые рубашонки изготовили только для самых известных из них.Конечно, не обошлось без новых рекордов. Так, в Дрогобыче Львовской области зафиксировали 1713 уникальных старинных и современных аутентичных рушников, которые принесли участники акции. Каждый представленный рушник отличался своей неповторимостью, в узорах гармонично сочетались сакральная геометрия, растительные орнаменты Бойковщины и Галиции, а также аутентичные техники вышивки, характерные для разных частей региона, пишут организаторы.В Тернопольской области на ратуше города Бережаны разместили самую большую вышиванку в регионе: три метра в высоту, размах рукавов – семь метров. Над ней почти полгода работали 59 мастериц. А в Миговском лицее на Буковине представили торт в форме вышитой рубахи весом более 200 килограммов. Над его созданием команда кондитеров работала четыре дня. Для десерта использовали около 1200 яиц и полсотни литров варенья.Черновцы же, где положили начало Дню вышиванки и даже переименовали сквер в центре города в честь этого праздника, отличились антирекордом. В середине мая в Сквере Дня Вышиванки вандалы снова повредили фонари, которые восстановили всего несколько месяцев назад – после их уничтожения в прошлом году. Конечно, до 21 мая заменить их не успели.В Ковеле хотят создать фильтрационный лагерь для возвращенцев из-за границыВ Волынской областной военной администрации (ОВА) под руководством уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца 19 мая состоялось заседание рабочей группы по вопросам человеческого измерения. Эта структура объединяет представителей иностранных государств и международных организаций для координации гуманитарной поддержки украинцев, пострадавших в результате вооружённого конфликта.Предварительно участники группы лично ознакомились с работой пункта пропуска "Доманово" – единственного официально действующего маршрута возвращения граждан Украины с территории Белоруссии и Российской Федерации. После этого исполняющий обязанности начальника Волынской ОВА Роман Романюк представил послам и представителям международных организаций проект создания в Ковеле транзитного центра для украинцев, возвращающихся домой."Наша главная задача – создать для людей безопасные и человечные условия возвращения. Чтобы каждый, кто после долгого пути, стресса или оккупации возвращается на Украину, чувствовал, что здесь его ждут и заботятся о нём", – заявил чиновник.По словам главы области, только с начала 2026 года через Волынь вернулись более 4 тысяч граждан Украины, среди которых 180 детей. Большинство людей после пересечения границы нуждаются в элементарных, но критически важных вещах: временном убежище, возможности отдохнуть, получить питание, медицинскую, психологическую и социальную помощь, восстановить документы и спланировать дальнейший путь.В связи с этим Волынская ОВА инициировала создание в Ковеле "транзитного центра для временного пребывания людей, возвращающихся с временно оккупированных территорий, из Российской Федерации или эвакуируемых из прифронтовых регионов". Для этого планируется обустроить четырехэтажное здание бывшего общежития, рассчитанное ориентировочно на 200 человек."Ковель выбран не случайно. Это один из крупнейших железнодорожных узлов Украины, откуда можно добраться практически в любой регион государства. Рядом находятся больница, социальные службы и вокзал. Это позволит людям оперативно получить необходимую помощь и продолжить дорогу к родным", – сказал Романюк и отметил, что речь идет не только о региональном, но и о важном общегосударственном гуманитарном проекте.Конечно, чиновник не рассказал зарубежным гостям о том, что граждане Украины, которые возвращаются через пункт пропуска "Доманово", проходят длительный процесс фильтрации, особенно жёсткий для приезжих из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и Крыма. То есть фактически речь идет о попытке на средства международных доноров создать на Волыни фильтрационный лагерь.Ковель для его размещения выбран действительно не случайно, ведь железнодорожный маршрут через этот город сейчас рассматривается как один из основных в рамках подготовки к массовому возвращению на родину украинских беженцев из стран Евросоюза. Учитывая заинтересованность ЕС в этом, предложенный украинскими "защитниками прав человека" проект фильтрационного лагеря на Волыни вполне может получить финансовую поддержку Запада.О том, как на Украине имитируют борьбу с коррупцией - в материале Коррупция как основа государства. Почему взяточников на Украине отпускают с миром.

