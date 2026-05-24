В Белграде проходят массовые протесты, полиция применила спецсредства

В столице Сербии десятки тысяч сторонников оппозиции и студенты вышли на улицы с требованием отставки президента Александра Вучича. Об этом 24 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-05-24T12:58

Десятки тысяч людей выведены на улицы Белграда против президента Александра Вучича. Студенты и оппозиция под лозунгом "Студенты побеждают" пытаются штурмовать администрацию президента. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие жгут мусорные баки.Еще осенью Вучич согласился на досрочные выборы, но это не остановило протестующих. Формальный повод — трагедия на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек, реальный — попытка насильственной смены власти.При этом законодатели Сербии публично отказались от статуса "братской" страны для России. Спикер парламента Ана Брнабич заявила, что страна "полностью согласована с ЕС по ценностям и поддерживает территориальную целостность Украины".6 мая Александр Вучич в очередной раз заявил, что Сербия не намерена вводить ограничения против России. Подробнее в материале Вучич констатировал изменение отношения Европы к переговорам с Россией13 мая в Минобороны Сербии сообщили, что страна впервые в истории проводит совместные учения со странами НАТО. Согласно данным на сайте министерства, в учениях задействованы примерно 600 сербских, итальянских, румынских и турецких военнослужащих.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрывы в Киеве, меморандум между США и Ираном. Хроника событий на утро 24 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

