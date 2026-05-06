Вучич констатировал изменение отношения Европы к переговорам с Россией - 06.05.2026 Украина.ру
Вучич констатировал изменение отношения Европы к переговорам с Россией
Президент Сербии Александр Вучич вновь подтвердил принципиальную позицию Белграда, отказавшегося присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом 6 мая написало издание "Лента.ru"
По его словам, такой шаг стал бы предательством национальной идентичности сербов, за которую он готов бороться, несмотря на финансовые потери.
Вучич констатировал изменение отношения Европы к переговорам с Россией

11:15 06.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи
Президент Сербии Александр Вучич вновь подтвердил принципиальную позицию Белграда, отказавшегося присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом 6 мая написало издание "Лента.ru"
По его словам, такой шаг стал бы предательством национальной идентичности сербов, за которую он готов бороться, несмотря на финансовые потери.

"Если бы мы ввели санкции против России, на улицу бы никто не вышел, а я бы стал [для Запада] самым демократическим президентом. Но я бы предал душу нашего народа", — заявил сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что его решение далось стране дорого. Сербия потеряла значительные объемы иностранных инвестиций и упустила множество экономических возможностей. Однако, по мнению президента, сохранение моральной и исторической связи с Россией важнее сиюминутной выгоды.
На этом фоне сербский президент обратил внимание на постепенную трансформацию риторики внутри самого Европейского союза.
"Долгое время в Европе считали, что никто не намерен разговаривать с Россией. В настоящий момент подобное отношение медленно изменяется", — отметил Вучич.
Он призвал европейских лидеров оставлять дверь для диалога открытой, напомнив, что "взрослые решают конфликты не с помощью кулаков, а через разговоры".
Между тем, в Брюсселе не отказываются от идеи ужесточения ограничений. Как стало ранее известно, Евросоюз может принять новый пакет антироссийских санкций к 1 июля — сразу после окончания председательства Кипра в Совете ЕС.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Киев ищет повод сорвать День Победы, хотя Зеленскому "приказали молчать". Хроника событий на утро 6 мая.
