Силы ПВО за семь часов сбили над регионами России 104 украинских БПЛА - 15.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260615/sily-pvo-za-sem-chasov-sbili-nad-regionami-rossii-104-ukrainskikh-bpla-1080191225.html
Силы ПВО за семь часов сбили над регионами России 104 украинских БПЛА
Силы ПВО за семь часов сбили над регионами России 104 украинских БПЛА - 15.06.2026 Украина.ру
Силы ПВО за семь часов сбили над регионами России 104 украинских БПЛА
Силы ПВО за семь часов перехватили и уничтожили над регионами России 104 украинских беспилотника. Об этом Минобороны РФ вечером 14 июня сообщило в своём телеграм-канале
2026-06-15T00:16
2026-06-15T00:21
украина.ру
россия
краснодарский край
белгородская область
брянская область
калужская область
курская область
орловская область
ростовская область
смоленск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/12/1079093624_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_faf627efa942fcd4597032623fcea568.jpg
"С 14:00 мск до 21:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей", — говорится в заявлении военного ведомства.Ранее сообщалось, что украинские БПЛА продолжают атаковать мирных граждан и инфраструктуру ДНР. Подробнее - в публикации Украинские дроны продолжают атаковать ДНР. Новости СВО.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
краснодарский край
белгородская область
брянская область
калужская область
курская область
орловская область
ростовская область
смоленск
московская область
крым
азовское море
черное море
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/12/1079093624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c5b7ee199607eab53f96ca7584604945.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, краснодарский край, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, ростовская область, смоленск, московская область, крым, азовское море, черное море, пво, минобороны рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, угроза, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины, украина
Украина.ру, Россия, краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Калужская область, Курская область, Орловская область, Ростовская область, Смоленск, Московская область, Крым, Азовское море, Черное море, ПВО, Минобороны РФ, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, угроза, СВО, Спецоперация, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина

Силы ПВО за семь часов сбили над регионами России 104 украинских БПЛА

00:16 15.06.2026 (обновлено: 00:21 15.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО за семь часов перехватили и уничтожили над регионами России 104 украинских беспилотника. Об этом Минобороны РФ вечером 14 июня сообщило в своём телеграм-канале
"С 14:00 мск до 21:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей", — говорится в заявлении военного ведомства.
Ранее сообщалось, что украинские БПЛА продолжают атаковать мирных граждан и инфраструктуру ДНР. Подробнее - в публикации Украинские дроны продолжают атаковать ДНР. Новости СВО.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссиякраснодарский крайБелгородская областьБрянская областьКалужская областьКурская областьОрловская областьРостовская областьСмоленскМосковская областьКрымАзовское мореЧерное мореПВОМинобороны РФБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняугрозаСВОСпецоперацияВСУВооруженные силы УкраиныУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:16Силы ПВО за семь часов сбили над регионами России 104 украинских БПЛА
21:52Киевлян готовят к шоку: вода может подорожать до 60 гривен за кубометр
21:32Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска
21:25"Чей дрон?": на пляже в Турции нашли беспилотник неизвестного происхождения
21:00"Весь мир ненавидит G7": протест против саммита в Женеве перерос в беспорядки
20:35Шествие бесовщины: в столице Украины прошел ЛГБТ*-прайд
20:15Ушаков: Уиткофф и Кушнер в ближайшее время приедут в Россию
19:40Лавров прибыл в Минск для встречи с Лукашенко
19:00Стармер похвастался пиратством, итоги выборов в Армении. Итоги 14 июня
18:54Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
18:41ВС РФ заняли большую часть Константиновки и перерезали центральную трассу: новости СВО
18:35Трамп осудил удар Израиля по Бейруту
17:59Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
17:45Иран может разорвать сделку с США
17:19Зеленский едет на G7 с тремя требованиями к Трампу: ракеты, деньги, санкции
16:38Зеленский призвал Европу конфисковывать российскую нефть с танкеров
16:17Успехи ВС РФ в Харьковской области: бои южнее Волчанска. Новости СВО
16:00Стало известно, что станет главной темой грядущего саммита G7: новости к этому часу
16:00Киевская святыня: Кирилловская церковь и "Богоматерь" Врубеля
15:43"Правда" открылась: ООН тиражирует фейки о гигантском российском "концлагере" в Донбассе
Лента новостейМолния