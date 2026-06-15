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Силы ПВО за семь часов сбили над регионами России 104 украинских БПЛА

Силы ПВО за семь часов сбили над регионами России 104 украинских БПЛА - 15.06.2026 Украина.ру

Силы ПВО за семь часов сбили над регионами России 104 украинских БПЛА

Силы ПВО за семь часов перехватили и уничтожили над регионами России 104 украинских беспилотника. Об этом Минобороны РФ вечером 14 июня сообщило в своём телеграм-канале

2026-06-15T00:16

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"С 14:00 мск до 21:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей", — говорится в заявлении военного ведомства.Ранее сообщалось, что украинские БПЛА продолжают атаковать мирных граждан и инфраструктуру ДНР. Подробнее - в публикации Украинские дроны продолжают атаковать ДНР. Новости СВО.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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