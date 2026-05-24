Медведев назвал ночные удары по Киеву необходимыми. Главное к этому часу
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ночную ракетно-дроновую атаку по Киеву. Об этом и других новостях к этому часу 24 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-05-24T11:52
россия
Медведев назвал ночные удары по Киеву необходимыми. Главное к этому часу

11:52 24.05.2026
 
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ночную ракетно-дроновую атаку по Киеву. Об этом и других новостях к этому часу 24 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
"Надо бить – как сегодня и ещё гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени", - заявил Медведев.
И о других событиях к этому часу:
🟥 Мирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона;
🟦 Россия разработала предложения к американскому плану по урегулированию конфликта с Украиной. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук;
🟦 Не менее 16 человек погибли, ещё несколько получили ранения в результате подрыва поезда в Пакистане, сообщает Associated Press of Pakistan;
🟦 США снимут санкции с иранской нефти на время переговоров, утверждает агентство Tasnim;
🟦 В Конго из больницы сбежали 18 пациентов с подозрением на вирус Эбола. Побег удался после того, как разгневанная толпа атаковала больницу, чтобы освободить заражённых, сообщает Associated Press.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрывы в Киеве, меморандум между США и Ираном. Хроника событий на утро 24 мая
