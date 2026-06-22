https://ukraina.ru/20260622/zapad-schital-chto-iran-blefuet-kak-perekrytie-ormuza-stalo-realnoy-siloy-tegerana-1080497600.html

"Запад считал, что Иран блефует": как перекрытие Ормуза стало реальной силой Тегерана

"Запад считал, что Иран блефует": как перекрытие Ормуза стало реальной силой Тегерана - 22.06.2026 Украина.ру

"Запад считал, что Иран блефует": как перекрытие Ормуза стало реальной силой Тегерана

География стала оружием Ирана: Тегеран может перекрыть Ормузский пролив и ударить по мировому нефтяному рынку. На Западе долгое время считали это блефом, но после того, как перекрытие произошло, а хуситы заблокировали Баб-эль-Мандебский пролив, иллюзий не осталось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума.

2026-06-22T15:07

2026-06-22T15:07

2026-06-22T15:07

новости

иран

тегеран

запад

дональд трамп

украина.ру

главные новости

главное

экономика

ближний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076736214_0:916:2036:2061_1920x0_80_0_0_c880e1a0c06b8abf6a5e82932abf3ba6.jpg

Отвечая на вопрос о том, является ли перекрытие Ормузского пролива новым "оружием" Ирана, эксперт заявил, что география — это действительно оружие, хотя и не такое страшное, как ядерная бомба."У иранцев есть возможность воздействовать на нефтяной рынок. Этот инструмент западниками был почему-то проигнорирован, это считалось casus belli", — пояснил он.По словам эксперта, предупреждения о возможном перекрытии Ормузского пролива звучали задолго до конфликта, но на Западе их не воспринимали всерьез, считая блефом. "Хотя задолго до всех этих событий говорилось, что Иран может перекрыть Ормуз. Но все это не воспринималось всерьез, пока перекрытие пролива не произошло", — сообщил Джума. Он добавил, что вслед за этим хуситы перекрыли Баб-эль-Мандебский пролив.Эксперт подчеркнул, что теперь стало окончательно ясно: Иран действительно может влиять на мировую экономику через контроль над проливами в своих территориальных водах. При этом он отметил, что выстоять в вооруженной борьбе с США иранцам позволили упорство и готовность жертвовать собой.Полный текст материала Дениса Рудометова "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.Больше про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Роман Романов: Если Нетаньяху решит развязать новую войну с Ираном, Трампу придется его поддержать" на сайте Украина.ру.

иран

тегеран

запад

ближний восток

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, тегеран , запад, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, экономика, ближний восток, ядерное оружие, оружие, война, война на ближнем востоке, аналитики, аналитика, мир без границ