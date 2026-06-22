Пятибратов об отставке Стармера, его преемнике и изменениях во внешней политике
15:03 22.06.2026 (обновлено: 15:04 22.06.2026)
Премьер Британии Кир Стармер, который возглавлял правительство два года, объявил об уходе с должности. Выборы, где определят преемника, начнутся 9 июля, нового премьера планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре.
Напомню, при Стармере страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Теперь уже бывший премьер также активно поддерживал Киев.
Доцент Финансового университета, ведущий аналитик центра политической информации, кандидат политических наук Иван Пятибратов раскрыл имя вероятного нового главы британского правительства и возможность изменения внешней политики по части взаимоотношений с Россией.
Напомню, при Стармере страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Теперь уже бывший премьер также активно поддерживал Киев.
Доцент Финансового университета, ведущий аналитик центра политической информации, кандидат политических наук Иван Пятибратов раскрыл имя вероятного нового главы британского правительства и возможность изменения внешней политики по части взаимоотношений с Россией.
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