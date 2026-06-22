https://ukraina.ru/20260622/pyatibratov-ob-otstavke-starmera-ego-preemnike-i-izmeneniyakh-vo-vneshney-politike--1080497295.html

Пятибратов об отставке Стармера, его преемнике и изменениях во внешней политике

Пятибратов об отставке Стармера, его преемнике и изменениях во внешней политике - 22.06.2026 Украина.ру

Пятибратов об отставке Стармера, его преемнике и изменениях во внешней политике

Премьер Британии Кир Стармер, который возглавлял правительство два года, объявил об уходе с должности. Выборы, где определят преемника, начнутся 9 июля, нового... Украина.ру, 22.06.2026

2026-06-22T15:03

2026-06-22T15:03

2026-06-22T15:04

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британия

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кир стармер

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Премьер Британии Кир Стармер, который возглавлял правительство два года, объявил об уходе с должности. Выборы, где определят преемника, начнутся 9 июля, нового премьера планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре.Напомню, при Стармере страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Теперь уже бывший премьер также активно поддерживал Киев.Доцент Финансового университета, ведущий аналитик центра политической информации, кандидат политических наук Иван Пятибратов раскрыл имя вероятного нового главы британского правительства и возможность изменения внешней политики по части взаимоотношений с Россией.

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