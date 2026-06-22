Что изменят массированные атаки украинских дронов на Москву: Безпалько о новой точке конфликта - 22.06.2026 Украина.ру
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Что изменят массированные атаки украинских дронов на Москву: Безпалько о новой точке конфликта
Что изменят массированные атаки украинских дронов на Москву: Безпалько о новой точке конфликта - 22.06.2026 Украина.ру
Что изменят массированные атаки украинских дронов на Москву: Безпалько о новой точке конфликта
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал ситуацию с массированными... Украина.ру, 22.06.2026
2026-06-22T15:10
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"азов"
украина.ру
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Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал ситуацию с массированными БПЛА-атаками по Москве и другим регионам России, а также рассказал об итогах саммита G7 и проанализировал разговор Путина с Трампом:00:25 – Массированные попытки дроновых атак по Москве;13:37 – Пересмотр ударов ВС России по целям на Украине;18:15 – Итоги саммита G7 и цели этого мероприятия; 26:21 – Разговор Путина и Трампа;28:44 – Переговоры Ирана и США в Швейцарии;32:52 – Договорится ли Трамп с Нетаньяху? *В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России, а также Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН). Они признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.ТГ-канал Богдана Безпалько - t.me/edinayarus Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica
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видео, россия, москва, украина, богдан безпалько, дональд трамп, "азов", украина.ру, владимир путин, видео
Видео, Россия, Москва, Украина, Богдан Безпалько, Дональд Трамп, "Азов", Украина.ру, Владимир Путин

Что изменят массированные атаки украинских дронов на Москву: Безпалько о новой точке конфликта

15:10 22.06.2026
 
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Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал ситуацию с массированными БПЛА-атаками по Москве и другим регионам России, а также рассказал об итогах саммита G7 и проанализировал разговор Путина с Трампом:

00:25 – Массированные попытки дроновых атак по Москве;
13:37 – Пересмотр ударов ВС России по целям на Украине;
18:15 – Итоги саммита G7 и цели этого мероприятия;
26:21 – Разговор Путина и Трампа;
28:44 – Переговоры Ирана и США в Швейцарии;
32:52 – Договорится ли Трамп с Нетаньяху?

*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России, а также Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН). Они признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.

ТГ-канал Богдана Безпалько - t.me/edinayarus
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