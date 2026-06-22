Что изменят массированные атаки украинских дронов на Москву: Безпалько о новой точке конфликта
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал ситуацию с массированными БПЛА-атаками по Москве и другим регионам России, а также рассказал об итогах саммита G7 и проанализировал разговор Путина с Трампом:
00:25 – Массированные попытки дроновых атак по Москве;
13:37 – Пересмотр ударов ВС России по целям на Украине;
18:15 – Итоги саммита G7 и цели этого мероприятия;
26:21 – Разговор Путина и Трампа;
28:44 – Переговоры Ирана и США в Швейцарии;
32:52 – Договорится ли Трамп с Нетаньяху?
*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России, а также Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН). Они признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.
ТГ-канал Богдана Безпалько - t.me/edinayarus
Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica
00:25 – Массированные попытки дроновых атак по Москве;
13:37 – Пересмотр ударов ВС России по целям на Украине;
18:15 – Итоги саммита G7 и цели этого мероприятия;
26:21 – Разговор Путина и Трампа;
28:44 – Переговоры Ирана и США в Швейцарии;
32:52 – Договорится ли Трамп с Нетаньяху?
*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России, а также Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН). Они признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.
ТГ-канал Богдана Безпалько - t.me/edinayarus
Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica
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