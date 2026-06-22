https://ukraina.ru/20260622/chto-izmenyat-massirovannye-ataki-ukrainskikh-dronov-na-moskvu-bezpalko-o-novoy-tochke-konflikta-1080498041.html

Что изменят массированные атаки украинских дронов на Москву: Безпалько о новой точке конфликта

Что изменят массированные атаки украинских дронов на Москву: Безпалько о новой точке конфликта - 22.06.2026 Украина.ру

Что изменят массированные атаки украинских дронов на Москву: Безпалько о новой точке конфликта

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал ситуацию с массированными... Украина.ру, 22.06.2026

2026-06-22T15:10

2026-06-22T15:10

2026-06-22T15:10

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"азов"

украина.ру

владимир путин

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Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал ситуацию с массированными БПЛА-атаками по Москве и другим регионам России, а также рассказал об итогах саммита G7 и проанализировал разговор Путина с Трампом:00:25 – Массированные попытки дроновых атак по Москве;13:37 – Пересмотр ударов ВС России по целям на Украине;18:15 – Итоги саммита G7 и цели этого мероприятия; 26:21 – Разговор Путина и Трампа;28:44 – Переговоры Ирана и США в Швейцарии;32:52 – Договорится ли Трамп с Нетаньяху? *В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России, а также Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН). Они признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.ТГ-канал Богдана Безпалько - t.me/edinayarus Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica

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