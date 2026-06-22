ВСУ могли атаковать Воронеж ракетами Storm Shadow - военкор
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли ударить по Воронежу ракетами Storm Shadow, сообщил в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок
"ВСУ нанесли удар по Воронежу. Предварительно, били ракетами Storm Shadow", — написал он.
Официального подтверждения этой информации нет.
В 11:40 по московскому времени губернатор Воронежской области Александр Гусев предупреждал о ракетной опасности.
Позже он сообщил, что над городом уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей.
"Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей", - перечислял Гусев.
Он же рассказал о пострадавших.
"На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном - в тяжелом состоянии", - посетовал губернатор.
О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 300 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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