https://ukraina.ru/20260622/vsu-mogli-atakovat-voronezh-raketami-storm-shadow---voenkor--1080496680.html

ВСУ могли атаковать Воронеж ракетами Storm Shadow - военкор

ВСУ могли атаковать Воронеж ракетами Storm Shadow - военкор - 22.06.2026 Украина.ру

ВСУ могли атаковать Воронеж ракетами Storm Shadow - военкор

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли ударить по Воронежу ракетами Storm Shadow, сообщил в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок

2026-06-22T14:53

2026-06-22T14:53

2026-06-22T14:53

сво

спецоперация

воронеж

воронежская область

россия

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украина.ру

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"ВСУ нанесли удар по Воронежу. Предварительно, били ракетами Storm Shadow", — написал он.Официального подтверждения этой информации нет. В 11:40 по московскому времени губернатор Воронежской области Александр Гусев предупреждал о ракетной опасности.Позже он сообщил, что над городом уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей."Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей", - перечислял Гусев.Он же рассказал о пострадавших.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 300 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, воронеж, воронежская область, россия, вооруженные силы украины, украина.ру